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Что подарить спортсменке на Новый год: лучшие новогодние подарки спортивной девушке

Что подарить спортсменке на Новый год? 5 идей для тех, кто ничего не успевает
Наида Саидова
Что подарить спортсменке?
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Собрали классные подарки, которые не ударят по бюджету.

Снова запрыгиваете в последний вагон и выбираете подарки прямо перед Новым годом? Это раскупили, здесь слишком долгая доставка, а вот это точно не понравится – знаем по себе все проблемы, с которыми вам приходится столкнуться. Собрали для вас несколько идей оригинальных подарков для любительниц спорта и заядлых зожниц.

Большой термос для холодных и горячих напитков

Термос позволит носить любимые напитки с собой и сохранит их температуру надолго – зимой его можно брать с собой на зимние прогулки, а летом использовать для сохранения прохлады. Этот – Chilly's Bottles Series 2,1 л – сохраняет температуру горячих напитков до 12 часов и холодных – до 24. Отличным бонусом можно считать противомикробную добавку в составе материала, которая устраняет до 99% микроорганизмов.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

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Книга «Спортивное питание для профессионалов и любителей»

Любая девушка всегда хочет оставаться в хорошей форме, поэтому следит за своим питанием и здоровьем. Ещё более актуально это для спортсменок. Составить план питания относительно индивидуальных данных и нагрузок, правильно питаться даже при плотном и загруженном графике – всё это можно узнать из книги Кларка Нэнси.

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Ароматические свечи

В качестве подарка для спортсменки выбирайте варианты с расслабляющим ароматом или, напротив, с бодрящими нотками. Ароматерапия отлично подходит для расслабления после тяжёлого тренировочного дня или для настройки на спорт. Кроме этого, свечи могут стать отличным дополнением к интерьеру. Сейчас очень много вариантов, которые полностью состоят из натуральных продуктов. Это придётся по душе борцам за экологию, среди спортсменов их становится с каждым днём все больше.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Рюкзак

Стильный и вместительный рюкзак – настоящий must-have в гардеробе любого спортсмена, а когда речь идёт о девушках, он должен отвечать ещё и дополнительным функциям: быть не только прочным, но и стильным. В качестве подарка выбирайте рюкзаки с множеством карманов – это поможет организовать пространство и значительно ускорит сборы на тренировку. Отличный и вместительный вариант – рюкзак Allrounder R от бренда Reisenthel.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

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Подушка ортопедическая TRELAX Respecta

Ортопедическая подушка с эффектом памяти может позаботиться о вас даже во сне. Вы знали, что врачи советуют спать на спине? Специальная подушка поможет быстрее привыкнуть к правильному положению. А в перспективе — избавит от болей в шее и скорректирует осанку.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

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Шапка с шевроном Российского олимпийского комитета

Яркая шапка – отличный пример аксессуара, который может подстроиться к любому образу, став его акцентом. Выбирайте варианты с большим содержанием хлопка или шерсти, это позволит шапке полноценно выполнять свою основную функцию – сохранять голову и уши в тепле. Шапка из новой экипировки нашей олимпийской сборной от бренда ZASPORT станет отличным и ценным подарком для любой ценительницы спорта.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

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