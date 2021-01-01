Как настроить себя на год правильно и не перегореть? Советы психолога

В преддверии Нового года каждый так или иначе анализирует прошедшие 365 дней — что было сделано, а что нет, над чем нужно поработать, а что забыть и не вспоминать. Эти мысли подталкивают нас на установку новых планов на будущий год.

Но случается так, что выгорание, апатия, лень берут верх над поставленными целями. Как с этим бороться? Разбираемся вместе с психологом

Надежда Пожарова психолог, телесный терапевт В любом деле, где важно не перестараться, нужно осознавать, в какой точке это может случиться.

Очень часто люди начинают накладывать на какой-то процесс очень много ожиданий. Но иногда человек не может объективно оценить свои силы, тогда возникает внутренний конфликт.

Для начала нужно понять и осознать свою цель — действительно ли вам это нужно? Например, если вам что-то нравится, то вы будете этим заниматься, а если какое-то занятие вам доставляет только негативные эмоции, то вы начнёте чаще и быстрее выгорать.

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Самое сложное — это начать. Сознательно человек не готов делать больше усилий, чем он привык в собственной зоне комфорта. Вероятность результата приравнивается к нулю, когда мы не активизируем свои физические и интеллектуальные способности.

Нужно научиться принимать своё прошлое. Ваши ошибки, провалы, взлёты, падения — всё это пошло вам на пользу. Только благодаря этому вы стали сильнее. Преодолев очередной рубеж, вы осознаёте, что это сделали вы сами. Вот она, мотивация двигаться дальше в новом направлении и покорять новые вершины.

Очень важно не оставаться одному. Но только если вам действительно это нужно. Если вы понимаете, что в одиночку не справляетесь и вам нужна поддержка, не бойтесь попросить о ней. Осознайте, что вы не супергерой и не можете знать и уметь всё на свете. Всегда найдутся люди, готовые помочь вам. Не бойтесь обратиться за помощью или положиться на более опытных людей.

Стоит быть откровенным с собой и готовым к неожиданным поворотам. Не всегда неприятные ситуации дарят негативный опыт, а даже наоборот, закаляют нас, делают сильнее. Можно руководствоваться пятью правилами:

«Я честен с собой». Будь откровенен с самим собой, осознавай ошибки, не ленись, пересиливай себя.

«Я молодец». Хвали себя чаще, даже за мелкие достижения.

«Я ничего не боюсь». Страхи у нас в голове, мы всё можем, стоит только начать.

«Тише едешь — дальше будешь». Начинай постепенно, не руби сплеча, чем качественнее твоя работа, тем лучше она закрепляется, не нужно торопиться.

«Здесь и сейчас». Не откладывай на завтра. Если что-то нужно сделать для себя — делай.

Фото: unsplash.com/@joshuahanson43

Нет ничего важнее веры в себя. Чем сильнее мы верим в свой успех, тем эффективнее его коэффициент полезного действия, это и приводит к успешной трансформации, достижению целей и выполнению планов.

Надежда Пожарова психолог, телесный терапевт Я бы рекомендовала дать себе возможность просто быть и наблюдать за тем, как и что хочется сделать. Открыто просить помощи у близких, если помощь необходима, помогать, если чувствуете, что хочется помочь, порадовать кого-то, если хочется, и попросить кого-то, чтобы порадовал, если очень грустно. Нужно научиться быть открытым к тому, чего хочется, и пусть этот праздник будет таким символом перехода к чему-то очень важному и значимому.