6 художественных фильмов, в которых сыграли известные спортсмены

Спортсмены часто соглашаются играть в фильмах. Для них это интересный опыт, а для режиссёров — высокие цифры и большие просмотры. Вместе с экспертом в сфере кино собрали 6 фильмов, в которых сыграли спортсмены, и рассказали, почему они так сильно привлекают зрителей.

Дмитрий Барченков журналист, сценарист, режиссёр, автор телеграм-канала «Барочный Барченков» Появление звёзд спорта в большом кино — явление довольно частое. К примеру, великий баскетболист Майкл Джордан появлялся в оригинальном «Космическом джеме», а Леброн Джеймс — в своего рода ремейке. В хите последних лет, сериале «Бумажный дом» мелькал футболист Неймар. Этот список закончить быстро не выйдет. Спортсмены — это хороший фанатский триггер, который, безусловно, привлечёт дополнительную аудиторию, расширит зрительский потенциал фильма или сериала.

«Второе дыхание», 2007

«Второе дыхание» — французский кинофильм 2007 года, криминальная драма, вторая экранизация одноимённого произведения Хосе Джованни. В главных ролях Даниэль Отей и Моника Беллуччи. В этом фильме сыграл известный футболист Эрик Кантона. Он был телохранителем Моники Беллуччи. Его звали Альбан.

Фото: Кадр из фильма «Второе дыхание»

После побега из французской тюрьмы рецидивист Гюстав Менда собирается перебраться в Италию и начать там новую жизнь со своей возлюбленной. Но для этого нужны деньги, потому герой взялся за новое дело. При этом его преследует не только полиция, но и бывшие сообщники, уверенные в том, что он предатель…

«Колония», 1997

В этом фильме сыграл баскетболист Деннис Родман. Вместе с Ван Даммом они составили дуэт главных героев, вокруг которых разворачивается сюжет.

Фото: Кадр из фильма «Колония»

Спецагент Джек Куиин (Ван Дамм) борется с преступностью. Провалив задание по поимке злодея Ставроса (его играет Микки Рурк), Джек попадает в Колонию — особую тюрьму для таких же, как он, бывших «спецов». Там Джека пытаются использовать вновь, уже просто в качестве консультанта по вопросам терроризма. Но Джек не может смириться с подобной участью, ведь у него на воле осталась жена, которая уже, похоже, и не надеется увидеть его живым.

«Космический джем», 1996

Классика интеграции спорта и кино. Мы просто не могли не добавить этот фильм в наш список. Главную роль в фильме исполнил самый известный баскетболист на планете — Майкл Джордан. По сюжету ему предстоит поддержать команду земных зверюшек во главе с кроликом Багзом Банни.

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«15 минут славы», 2001

В фильме сыграл чемпион мира по боевым искусствам Олег Тактаров. Ему доверили роль эмигранта, который приехал в Нью-Йорк на пару с другом, украл видеокамеру и стал снимать криминальные похождения.

Фото: Кадр из фильма «15 минут славы»

Очень скоро они переходят от незначительных преступлений к поражающим своей жестокостью убийствам. Желая продемонстрировать свои «подвиги» наибольшему количеству зрителей, они продают видеозаписи на телевидение. Передача, которая решилась пустить это в эфир, моментально становится самой высокорейтинговой, а наши герои – новыми звёздами экрана. Но полицейские тоже смотрят телевизор…

«Мальчишник в Вегасе», 2009

В этом фильме, ставшим современной классикой, можно увидеть Майка Тайсона в роли… Майка Тайсона.

Фото: Кадр из фильма «Мальчишник в Вегасе»

По сюжету картины, судьба свела сильно напившихся на мальчишнике парней и Майка, когда они по нелепости украли у спортсмена одного из животных.

Дмитрий Барченков журналист, сценарист, режиссёр, автор телеграм-канала «Барочный Барченков» В «Мальчишнике в Вегасе» режиссёра Тодда Филлипса (его позже вы прознаете как автора ещё и оскароносного «Джокера») особенно запоминается камео Майка Тайсона. С боксером связана одна из самых уморительных сцен этого сегодня уже не такого смешного фильма — история кражи тигра. Думается, многие вспоминают ленту не только из-за особого жанрового тропа — забыть о событиях прошлой ночи, — но и из-за звёздного появления.

«Игра смерти», 1978

Этот фильм стоит посмотреть не только из-за легендарного Брюса Ли, но и ради того, чтобы увидеть легендарного

Карима Абдул-Джаббара.

К несчастью, фильм стал последним для Ли. Актёр умер, когда съёмки ещё не завершились. К слову, несмотря на то что первую часть боя вёл Карим, Брюс всё же одолел его удушающим приёмом.

Фото: Кадр из фильма «Игра смерти»

По сюжету преступная группировка зловещего доктора Лэнда контролирует гонконгский шоу-бизнес: все артисты обязаны отчислять мафии немалые суммы со всех своих доходов. Молодой актёр Билли Ло вступает в борьбу с преступным синдикатом.