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Самые яркие образы спортсменов в 2021 году: какие вещи носили знаменитые спортсмены

Что носили спортсмены в 2021 году? 7 лучших образов по версии редактора «Трендов»
Анастасия Васильева Наида Саидова
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Что носили спортсмены в 2021 году?
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Яркие акценты, религиозная тематика и монохромные образы — то, чем запомнятся выходы спортсменов в этом году.

Спортсмены уже не в первый год радуют болельщиков и модных инфлюенсеров своими выходами. За американскими баскетболистами и футболистами наблюдают папарацци, когда они приходят на соревнования других команд из ассоциации и лиги. Российские спортсмены иногда посещают ТВ-программы или приходят на премии модных журналов. Их образы надолго остаются в памяти, определяют тренды уличного стиля и вдохновляют всех нас.

Артём Дзюба

Артём Дзюба в этом году провёл парад тёмных, ахроматических образов. Футболист появился на шоу «Вечерний Ургант» в рубашке с накладными карманами, внешне напоминающей армейскую униформу, в облегающих джинсах и высоких кроссовках Celine.

Силуэтом Z Ct-01 уже успели вдохновиться многие американские рэперы, а сникерхеды могут приобрести пару в бутиках марки.

Кайл Кузма

Лучшим образом Кайла Кузмы в 2021 году по праву можно назвать этот. Свитшот с изображением Девы Марии, Христа и ангелов останется в вашей памяти надолго.

Религиозные мотивы — главная особенность стритвир-марки Vale, а такой джемпер, как у Кайла, можно найти на сайте бренда, он обойдётся вам в $ 260. На шее у игрока «Вашингтон Уизардс» висит массивная цепь с медальоном. На ногах — классические белые кроссовки без ярких деталей.

Бен Симмонс

Когда игрок команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» Бен Симмонс решает «вылезти» из худи и баскетбольной униформы, то предпочтение он отдаёт клетке.

Самый запоминающийся образ этого года — бежевые зауженные брюки с накладными карманами, базовая белая футболка, поверх которой надета плотная рубашка в широкую клетку, и кеды в цвет аутфита. Из аксессуаров выделяются шапка бини и маска с орнаментом, которые смело можно назвать must-have этого года. Шика добавляют сумка Louis Vuitton и цепочка с подвеской.

Оделл Бекхэм-мл.

Американский футболист пришёл на игру Los Angeles Rams с Minnesota Vikings в жакете экологичного бренда ProletaReArt. Этот образ стал его лучшим за 2021 год.

Жакет создан в рамках японской методики «боро», поэтому внешне вещь кажется винтажной и уникальной. Её отлично дополняют светлые джинсы прямого кроя с деталями в виде лоскутков на коленях. Яркими элементами в образе служат кроссовки Nike Dunk Low и красная сумка для игры.

Расселл Уэстбрук

Американскому баскетболисту «Лос-Анджелес Лейкерс» в этом году полюбились образы с комбинезонами. Из них Расселл составлял очень необычные аутфиты. Например, белый трикотажный комбинезон с укороченными штанинами были в комбинации со свитшотом, кедами и шапкой бини такого же цвета.

Самый крутой аутфит получился с серыми штанами на лямках, выполненными из плотной непромокаемой ткани, и оливковым свитшотом бренда Honor The Gift. На фоне таких лаконичных вещей очень выгодно смотрятся яркие синие ботинки Converse.

Даниил Медведев

Российский теннисист нечасто придерживается модных тенденций в своих образах. Он составляет повседневные стритвир-аутфиты, которые позволяют налегке передвигаться по городу и удобно чувствовать себя на публичных мероприятиях.

А что, как не комфорт, было востребовано в этом году? Белый свитшот с выразительным логотипом Lacoste и голубые джинсы — лучший образ Евгения в 2021-м, простой и ненавязчивый.

Расселл Уилсон

Американский футболист-квотербек из НФЛ «Сиэтл Сихокс» часто поражал фанатов стильными решениями в 2021 году. Его образ в белом пуховике Tom Ford и чёрном ансамбле из свитера и атласных брюк смотрится очень элегантно. Он подойдёт и для повседневной носки, и для зимнего отпуска, и для прогулок с близкими.

Функциональность и стиль — два главных правила, на которые мы опирались в этот холодный сезон. А дополнили аутфит ботинки на грубой подошве и подвеска с крестом, ставшие уже классикой уличной моды.

<a href="https://www.instagram.com/saidovanaidova/">Наида Саидова</a>
Наида Саидова
редактор раздела «Тренды»

В этом году у спортсменов было очень много ярких выходов. На официальных мероприятиях мы увидели некоторых из них в совершенно новом свете. Для меня таким открытием и, безусловно, самым запоминающимся образом 2021 года стал наряд Льюиса Хэмилтона на благотворительном бале Института костюма Met Gala в Нью-Йорке. Спорные кружева рядом со строгим классическим костюмом — идеально, чтобы выделиться и поддержать главную идею мероприятия — американскую независимость.

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