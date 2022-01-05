Чего ждать от adidas, Nike и Jordan?

5 пар кроссовок, которые мы ждём в 2022 году. Бренды уже представили календарь релизов

Каждый сникерхед знает — релиз кроссовок появляется задолго до старта продаж. Уже сейчас бренды рассказали о том, какие модели выйдут на рынок в новом году. Выбрали пять самых ярких и ожидаемых пар по нашей версии.

Adidas Yeezy Boost 350 v2 Cotton White

Бренд возвращается к первой в истории цветовой гамме всемирно популярной модели. Полностью белая версия Yeezy 350 в последний раз выпускалась в 2018 году, но была названа Yeezy 350 Cream, так как в ней присутствовали небольшие вставки серого и кремового цветов.

Фото: sneakernews.com

Версия 2022 года имеет классическое белое покрытие, узнаваемую прозрачную перфорированную линию и белые шнурки.

Air Jordan 5 Low Arctic Pink

В январе 2022 года будет выпущена семейная коллекция пар в стиле ретро Fire Red с современным розовым оттенком.

Фото: sneakernews.com

Женская модель будет иметь поверхность из экокожи и будет дополнена традиционными для модели сетчатыми вставками. Контрастная подошва чёрного цвета разбавится яркими вставками цвета фуксии.

Nike Dunk Low Disrupt «Multi-Color»

Перерождение линейки Nike Dunk Low продолжится в 2022 году. В начале сентября 2021 года команда Nike официально представила миру одно из своих новейших женских обновлений — Dunk Low Disrupt.

Фото: Nike.com

Этот модернизированный вариант одного из знаковых для бренда силуэтов завоевал любовь по всему миру, и в 2022 году компания готова выпустить новую модель в цвете Multi-Color. Она будет иметь четыре основных цвета — зелёные, жёлтые и красные детали на поверхности дополняются синей подкладкой.

Adidas Forum 84 High B&W

Фото: adidas.com

Классическая ретромодель возвращается в базовом чёрно-белом цвете. Основание из кожи дополнится замшевыми накладками сзади и логотипом adidas Originals на боковой стороне.

Union LA x Air Jordan 2 Rattan

Всего за несколько недель до празднования 36-летия Air Jordan 2 был опубликован релиз новой расцветки силуэта, который выйдет в 2022 году.

Фото: sneakernews.com

Верхняя часть модели получит покрытие из перфорированной замши и холщовой ткани кремового цвета и контрастные вставки жёлтого цвета. Модель дополнится несколькими накладками с брендами и эффектом «состаренности», что подчёркивает её историю.