Впереди целых четыре праздничных дня, за которые можно ещё сделать что угодно.

Бинго активных новогодних праздников. Проверьте, что вы успели сделать с начала года

Настала уже середина новогодних каникул. Надеемся, вы отлично провели эти дни: успели ярко встретить самый главный праздник в году, провести время с близкими, вдоволь наесться салатов и хотя бы пару раз выйти на улицу.

Впереди ещё целых пять дней, которые можно провести весело, продуктивно, а самое главное – активно. Тюбинг, катание на коньках или сноуборде, прогулки по зимним паркам с тёплым кофе или глинтвейном: можно попробовать всё, что не пробовали и успеть сделать, что не успели.

А мы попробуем помочь вам в этом. Мы подготовили бинго активных новогодних праздников и собрали самые интересные, на наш взгляд, активности, которые обязательно нужно успеть сделать за каникулы. И да, не забудьте пошутить про прошлогодний хлеб!

Бинго активных новогодних праздников Фото: «Чемпионат»

Скачивайте бинго по ссылке – и вперёд навёрстывать, что не успели!