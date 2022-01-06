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Чек-лист активных новогодних праздников — скачать

Бинго активных новогодних праздников. Проверьте, что вы успели сделать с начала года
Арина Забгаева Маргарита Иванникова
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Бинго новогодних праздников
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Впереди целых четыре праздничных дня, за которые можно ещё сделать что угодно.

Настала уже середина новогодних каникул. Надеемся, вы отлично провели эти дни: успели ярко встретить самый главный праздник в году, провести время с близкими, вдоволь наесться салатов и хотя бы пару раз выйти на улицу.

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Впереди ещё целых пять дней, которые можно провести весело, продуктивно, а самое главное – активно. Тюбинг, катание на коньках или сноуборде, прогулки по зимним паркам с тёплым кофе или глинтвейном: можно попробовать всё, что не пробовали и успеть сделать, что не успели.

А мы попробуем помочь вам в этом. Мы подготовили бинго активных новогодних праздников и собрали самые интересные, на наш взгляд, активности, которые обязательно нужно успеть сделать за каникулы. И да, не забудьте пошутить про прошлогодний хлеб!

Бинго активных новогодних праздников

Бинго активных новогодних праздников

Фото: «Чемпионат»

Скачивайте бинго по ссылке – и вперёд навёрстывать, что не успели!

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