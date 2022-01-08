Как проводят зимние каникулы российские спортсмены?

Кто-то встречает первые дни на отдыхе, другие 1 января уже трудились на тренировке.

Новогодние каникулы — едва ли не единственный повод прервать тренировочный процесс, чтобы собраться с родными и близкими за праздничным столом. Рассказываем, как проводят каникулы звёзды отечественного спорта.

Юлия Ефимова

В новогоднюю ночь чемпионка мира по плаванию пожелала своим подписчикам исполнения мечт, опубликовав праздничную фотографию со своим любимцем Джаспером из Сочи, где проводит каникулы.

Пока вся страна отдыхает, Юлия катается на сноуборде и уже успела осуществить свою мечту — прыгнуть с банджи.

Карен Хачанов

В то время как 1 января все завтракали салатами, российский теннисист уже трудился на корте, о чём рассказал в своём «инстаграме». Сейчас Карен находится в Австралии и готовится к первым стартам в новом году.

Валерий Карпин

Главный тренер российской футбольной сборной проводит новогоднюю паузу в Египте вместе со своей семьёй и показывает, как занимается дайвингом.

В комментариях под постом нашлось несколько сообщений, что тренер ищет на дне российский футбол. Валерий Георгиевич не пропустил сообщение и иронично ответил: «Он там, даже искать не надо».

Светлана Ромашина

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию проводит праздники в кругу семьи и вне городской суеты. Вместе с дочерью и мужем спортсменка много гуляет и наслаждается тишиной.

Игорь Акинфеев

Голкипер ЦСКА уже вовсю готовится к предстоящим сборам и работает в тренажёрном зале. Как видно на фото, которое Игорь опубликовал в своём инстаграм-аккаунте, к 4 января оливье доел только он.

Среди большинства российских футболистов определилась другая тенденция — они проводят каникулы в тёплых краях: Фёдор Смолов — на острове миллионеров Сен-Бартелеми на Карибах, спартаковец Александр Селихов — на Мальдивах, там же ловит рыбу и футболист «Локомотива» Рифат Жемалетдинов.