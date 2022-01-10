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Что происходит с организмом после отказа от тренировок в новогодние праздники: что будет, если не тренироваться

Что произошло с телом, если вы отказались от тренировок на время праздников?
Егор Фукалов
Как долгий отдых от тренировок повлиял на организм
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Выяснили, как долго можно не заниматься, чтобы не потерять форму.

Каждый опытный атлет, который обладает внушительной мышечной массой и хорошими силовыми показателями, знает, что длительные перерывы в тренировках влияют на спортивные результаты. Постараемся разобраться, сколько дней или недель можно отдыхать, не беспокоясь о потере мышц и получении лишней жировой прослойки.

<a href="https://www.championat.com/authors/4449/1.html">Егор Фукалов</a>
Егор Фукалов
фитнес-тренер

Чаще всего классический новогодний стол состоит из высококалорийных салатов, жирных блюд, конфет и торта. Отсутствие нагрузок в спортзале и длительный отдых может прибавить вам от 2 до 10 килограммов.

Фото: istockphoto.com

Что происходит с телом во время длительного отдыха?

В среднем снижение тренировочных показателей и качества тела начинает ощущаться после четырёх недель отказа от занятий. Существенных изменений за время новогодних праздников вы, скорее всего, не почувствовали. Всё-таки перерыв в 10 дней не настолько критичен для фигуры. Однако кое-какие негативные последствия могли появиться, например, отёчность и плюс парочка нежелательных килограммов на весах. Это могло произойти за счёт поедания майонезных салатов и употребления алкоголя в больших количествах.

Если спорт – ваша привычка, то перерыв в 7-10 дней даже пошёл вам на пользу. Нервная система и мышцы отдохнули, а психика подготовилась к новым рекордам. Плюс ко всему если вы заядлый спортсмен, скорее всего, вы провели новогодние каникулы активно. А это значит, что переживать за потерю формы вам точно не стоит.

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С теми, кто только начал заниматься спортом, дела обстоят немного иначе. Первые результаты, которых вы достигли, например, осенью, могли быть частично утрачены, как и мотивация ходить на тренировки. Если не пользоваться потенциалом, которого вы достигли с помощью физических нагрузок, организм начнёт перестраиваться, будут постепенно исчезать сила и мышечная масса. Это нормальный процесс.

Проводились исследования о том, как влияет на спортсменов перерыв в тренировках. Если вы недавно начали заниматься, то двухнедельный отдых слабо повлияет на потерю выносливости. А вот у топовых атлетов спортивные показатели снижаются быстрее, и их нужно регулярно поддерживать. Но профессионалы смогут быстрее вернуться в прежнюю форму, чем новички.

Фото: istockphoto.com

Вы точно не потеряли форму за новогодние каникулы, если:

Делали одну лёгкую тренировку в неделю. Даже короткое занятие в 25-35 минут затормозит снижение показателей.

Употребляли мало алкоголя или отказались от него. Если пить сладкие коктейли, то можно получить суточную калорийность рациона в паре бокалов. К тому же даже в небольших количествах алкоголь замедляет процесс синтеза белка, влияет на процесс восстановления тела после тренировки.

Тщательно следили за питанием. Не переедали и закрывали норму рациона по белкам, жирам и углеводам.

Если сделать перерыв от занятий спортом до трёх недель, то это незначительно отразится на спортивных показателях. Главное – после отдыха вернуться в прежний ритм.

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