5 спортивных новинок, которые вышли, пока мы отдыхали

Новогодние каникулы — отличный повод для брендов представить новые коллекции и объявить о свежих премьерах. В январе вышло огромное количество спортивных новинок, но мы выбрали пять самых ярких.

Капсульная коллекция Prada и adidas

Коллекция одежды и аксессуаров Re-Nylon состоит из восстановленного нейлона, который получают в процессе переработки и очистки собранного в океане пластика, рыболовных сетей, текстильных волокон и прочих отходов.

В линейке представлены спортивные костюмы, куртки, футболки, топы, панамы и сумки. Черно-белые изделия украшены фирменным треугольным логотипом Prada и классическими тремя полосками adidas.

Кроме новой линейки одежды, бренды обновили силуэт традиционных Forum с верхом из кожи и нейлона. На кроссовках мы видим съёмные чехольчики для мелочей, которые уже стали фирменной фишкой Prada.

Фото: Adidas.com

Модель представлена в двух классических цветах — чёрном Triple Black и белоснежном Triple White. Она появится в продаже в ближайшие недели.

Очки Louis Vuitton 1.1 Millionaires в спортивном исполнении

Этот спортивный аксессуар украшен культовыми петлями бренда и выгравированными линиями монограмм вдоль поверхности.

Фото: louisvuitton.com

Неоново-яркий оттенок делает их эффектным аксессуаром, в то время как украшенная логотипом лента на кончиках виска добавляет практичности.

Коллекция KAWS x The North Face

Бренды создали специальную линейку, чтобы размыть границы между функциональностью и стилем в горах и за их пределами. Эта коллекция — попытка выразить технологические инновации в форме современного искусства.

В коллекцию вошли традиционные куртки The North Face, флисовые куртки для фрирайда, спортивные костюмы, пуховые штаны, балаклавы, футболки, шапочки и сумки. Каждый из них выполнен в абстрактном камуфляже с ярко контрастирующими вставками, на которых изображён мгновенно узнаваемый мотив художника «XX».

Коллекция стала отличным дополнением к новому арт-проекту художника на Китайской горе Чанбай.

Li-Ning и ACU и их первые кроссовки для скейтбординга

Китайский бренд в прошлом году начал стремительное движение вверх, а уже сегодня мы видим результаты проделанной работы: в компании появилось отделение скейтбординга, а также первая модель для этой субкультуры.

Новый силуэт стал первым для Li-Ning и дебютной коллаборацией — с брендом ACU. Источником вдохновения для этой модели послужила китайская медицина. Кроссовки выполнены из материала, похожего на пергамент, который естественным образом отрывается при износе, открывая логотип Li-Ning. Завершают образ зелёные штрихи, подошва из резины и толстые верёвочные шнурки.

Обновлённые G-SHOCK GA2100

Два варианта из новой линейки Foggy Forest идеально подобраны по цвету к серому зимнему времени. Дизайнеры черпали вдохновение в туманных оттенках зимнего леса, в результате чего получились средне-коричневый, похожий на кору, и глубокий мистический зелёный.

Фото: g-shock.com

Модель традиционно оснащена корпусом из армированной углеродом смолы, тремя годами автономной работы, водонепроницаемостью до глубины 200 метров и защитой от царапин.