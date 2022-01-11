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Как сохранить здоровье в старости, можно ли омолодить мышцы, как восстановить мышцы в старости, учёные омолодили мышей

Учёные из США омолодили старых мышей. А с людьми так получится?
Георгий Зильберман Алия Нургалеева
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Возможно ли восстановить мышцы в старости?
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Кажется, мы всё ближе к разгадке тайны долголетия.
Можно ли омолодить организм? Возможно ли восстановить мышцы в старости?

Разбираемся вместе с врачом.

Учёные продолжают разрабатывать методы продления жизни. На этот раз они смогли омолодить старых мышей с помощью переливания крови — похоже, истории о вампирах не такой уж вымысел. Но сработает ли это в реальной жизни?

<a href="https://www.championat.com/authors/5265/1.html">Георгий Зильберман</a>
Георгий Зильберман
врач общей практики

Так учёные планируют создать препарат, который поможет бороться с возрастными проблемами у людей.

Что говорят учёные?

Учёные уже давно исследуют процессы старения и каждый раз находят что-то новое. В новом эксперименте они нашли одну особенность, благодаря которой возможно регенерировать мышцы и замедлить старение. Исследователи из Питтсбургского университета перелили старым мышам кровь более молодых грызунов. В итоге пожилые особи, по жилам которых побежала «юная» кровь, омолодились.

Фото: unsplash.com/@luismachadodirector

Этому способствовал белок клото — ген долголетия, количество которого с возрастом уменьшается. Инъекции молодой крови помогли старым особям увеличить продолжительность жизни, восстановить мышечную массу и утраченные функции. Звучит неплохо. Главное — чтобы не получилось, как у профессора Преображенского из повести Булгакова, который в попытке разгадать секрет вечной молодости случайно превратил животное в человека.

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Как это работает?

Георгий: С возрастом мышцы всё хуже заживают после повреждений. Это связано с тем, что в мышечных волокнах формируется рубцовая ткань. Учёные предполагали, что на этот процесс что-то влияет. И этим «чем-то» оказался белок клото, способствующий регенерации и долголетию мышц. С годами его становится всё меньше, поэтому исследователи стали искать выход. Они соединили кровеносные сосуды молодых и старых мышей. Известно, что авторы исследования продолжат работу в этом направлении, чтобы создать препарат, который поможет бороться с возрастными проблемами у людей.

Фото: unsplash.com/@mbennettphoto

Что ещё влияет на продолжительность жизни?

Что нам остаётся, пока лекарство «долголетия» не разработано? Следить за своим здоровьем, ведь хорошие гены — это ещё не залог продолжительной жизни. Во многом на это влияют привычки.

  • Правильно питайтесь и занимайтесь спортом — диета и физические упражнения помогают поддерживать здоровый вес тела. Отсутствие активности может привести к повышению кровяного давления, развитию диабета, тревоги, депрессии, ишемической болезни сердца.
  • Избегайте стресса — он не должен становиться частью вашей повседневной жизни. Медитация и сон вам в помощь. Также не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Зачастую именно одиночество становится причиной депрессий, тревожности и снижения когнитивных способностей.
  • Высыпайтесь — дефицит сна вызывает гипертонию, диабет и ожирение, а также значительно снижает стрессоустойчивость.
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  • Откажитесь от курения — сигареты вызывают каждую пятую смерть в мире.
  • Не злоупотребляйте алкоголем — чрезмерное употребление спиртного может привести к развитию рака и другим серьёзным заболеваниям.

Фото: unsplash.com/@matheusferrero

Георгий: Плохое питание может привести к высокому кровяному давлению и диабету. Поэтому важно формировать здоровые пищевые привычки. Включайте в рацион цельнозерновые продукты, фрукты и овощи, рыбу, а также орехи в умеренном количестве. Избегайте обработанных продуктов и жареных блюд, а также исключайте источники пустых калорий, насыщенных жиров и лишнего сахара. И не забывайте про физическую активность. Выполняйте аэробные тренировки по 30 минут пять раз в неделю: ходьба в быстром темпе, велосипед, плавание, йога, командные виды спорта. Спорт благотворно влияет как на физическое, так и на психическое здоровье. И это может продлить вам жизнь.

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