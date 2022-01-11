За 7 минут в день без отдыха вы сможете легко подтянуть пресс.

Упражнения, которые помогут избавиться от складок на животе. Тренировка на базе планки

Длинные выходные закончились, а это значит, что пришла пора возвращаться к тренировкам. Будем отрабатывать майонезные салаты и сладости с помощью необычной тренировки, состоящей только из планки. Однообразно, скажете вы. Как бы не так! Фитнес-блогер Таня Федорищева не даст вам заскучать. Вам потребуются семь минут свободного времени, коврик и боевой настрой.

Таня Федорищева блогер, автор двух книг о домашних тренировках, ведущая фитнес-марафонов Нас ждёт очень интенсивная тренировка: 15 упражнений на базе планки. Обращайте внимание на правильную технику выполнения каждого упражнения. Важно подкручивать таз во время каждого движения, напрягать мышцы пресса и правильно дышать. Перед тренировкой обязательно нужно размяться.

Важно! Отдыхать после каждого упражнения нельзя.

Планка на коленях с подъёмом таза

Техника выполнения:

встаём на четвереньки, опираемся на колени и локти;

отводим таз назад и поднимаем его вверх;

затем подаём весь корпус вперёд, опуская таз ниже;

повторяем движение.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Планка на коленях с выпрямлением ног

Техника выполнения:

встаём в положение планки на локтях. Колени согнуты и стоят на полу;

выпрямляем одну из ног, при этом оставляя носок на месте. Задерживаемся на четыре счёта в этом положении;

возвращаем ногу на место;

затем повторяем то же самое с другой ногой.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Планка на коленях со сменой положения рук и выпрямлением ног

Техника выполнения:

встаём в положение планки на локтях. Колени согнуты и стоят на полу;

выпрямляем одну из рук, оставляя на ней упор;

затем выпрямляем вторую;

после поочерёдно возвращаемся на локти;

затем выпрямляем одну из ног, задерживаясь в таком положении на секунду;

возвращаем ногу в исходное положение;

повторяем движение со второй ногой.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Планка на коленях с касанием плеча

Техника выполнения:

встаём в положение планки на прямых руках. Колени согнуты и стоят на полу;

касаемся правой ладонью левого плеча;

возвращаем руку на место;

затем касаемся левой ладонью правого плеча;

вновь ставим руку на место.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Планка на прямых руках со сгибанием ног

Техника выполнения:

встаём в положение планки на прямых руках;

сгибаем одну ногу и сразу же выпрямляем её;

затем повторяем движение с другой ногой;

выполняем каждое движение динамично.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Планка на коленях

Техника выполнения:

встаём в положение планки на локтях. Колени согнуты и стоят на полу;

опускаем таз и корпус, чтобы они образовали прямую линию;

задерживаемся в таком положении.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Планка на коленях с поворотом корпуса

Техника выполнения:

встаём в положение планки на локтях. Колени согнуты и стоят на полу;

поворачиваем корпус вправо до тех пор, пока таз не коснётся пола;

возвращаемся в исходное положение;

повторяем движение, но теперь в левую сторону.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Планка на коленях с вращением руками

Техника выполнения:

встаём в положение планки на прямых руках. Колени согнуты и стоят на полу;

поднимаем левую руку перед собой, сразу же отводим её в сторону, а потом опускаем её к бедру;

возвращаемся в исходное положение;

повторяем то же самое с правой рукой.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Подъём на мыски из положения на четвереньках

Техника выполнения:

встаём на четвереньки. Ладони располагаем строго под плечами, а колени – под тазом;

приподнимаем туловище, отрывая колени от пола. Ноги не разгибаем;

возвращаемся в исходное положение.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Динамичная планка на мысках

Техника выполнения:

встаём на четвереньки. Ладони располагаем строго под плечами, а колени – под тазом;

отрываем колени от пола, оставляя их при этом согнутыми;

из этого положения касаемся правой рукой левого плеча; Затем левой рукой — правого;

возвращаемся в исходное положение;

после выпрямляем левую ногу, отставляя её назад;

возвращаем её на место;

повторяем это же движение с правой ногой.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Планка с отведением таза назад

Техника выполнения:

встаём в положение планки на локтях. Колени согнуты и стоят на полу;

выпрямляем сначала левую руку, потом правую;

затем сразу же отводим таз назад до касания бёдрами пяток;

возвращаемся в планку на прямых руках и поочерёдно опускаемся обратно на локти.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Динамичная планка с подшагиваниями

Техника выполнения:

встаём в положение планки на прямых руках;

касаемся правой кистью левой, затем сразу же наоборот – левой кистью правой;

возвращаемся в исходное положение;

подшагиваем левой ногой к правой и сразу же возвращаем ногу на место;

теперь без отдыха подшагиваем правой ногой к левой;

повторяем всё сначала.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Планка с шагами на локтях

Техника выполнения:

встаём в положение планки на локтях. Колени согнуты и стоят на полу;

предплечья разворачиваем вовнутрь, ставим их параллельно друг другу;

из этого положения ставим левую руку перед правой. Затем –правую перед левой;

после повторяем такие же два шага руками, но назад.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Планка с выбрасыванием рук вперёд

Техника выполнения:

встаём в положение планки на локтях. Колени согнуты и стоят на полу;

резко выпрямляем левую руку вперёд и вверх, имитируя удар;

возвращаем её на место;

повторяем то же самое с правой рукой.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Планка на коленях со сменой положения рук и выпрямлением ног

Техника выполнения:

встаём в положение планки на локтях. Колени согнуты и стоят на полу;

выпрямляем сначала правую руку, затем сразу же левую;

затем одновременно разгибаем колени и сразу же сгибаем ноги обратно;

возвращаемся в исходное положение.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Тренировка окончена.

Такая тренировка может стать отличным дополнением к вашему плану занятий. Помните: достижение красивой фигуры требует времени и качественно составленного рациона.