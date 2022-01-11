Так ли полезны сырые яйца? Что будет, если есть их каждый день

Разбираемся вместе с нутрициологом.
Яйца — это универсальный продукт, который есть в холодильнике практически у каждого человека. Их можно добавить в различные блюда, как в сладкие, так и в солёные. Готовить вкрутую, всмятку, запечённые, жареные, скрэмбл. Яйца – это незаменимый продукт на кухне любой хозяйки, но часто ли вы задумываетесь о пользе яиц, особенно сырых? Как они влияют на организм людей?
Мнение о сырых яйцах, как правило, разделяется на два противоположных. Одни считают, что яйца — очень полезный и питательный продукт именно в сыром виде. Другие утверждают, что их можно есть только приготовленными.
В первую очередь важно отметить, что если вам и пришла мысль попробовать сырое яйцо, то покупать стоит фермерское, так как риск для здоровья будет ниже, а польза выше.
Что входит в состав яйца?
Сырое яйцо состоит из двух частей: жидкого белка и более плотного желтка. Вся эта неоднородная субстанция заключена в оболочку в виде скорлупы. Безусловно, белок очень важен для организма. И люди, следящие за питанием и занимающиеся спортом, об этом не забывают. В яичном белке содержится протеин, который полезен для организма и даёт энергию и силы.
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Желток, наоборот, очень сложен для усвоения, потому что в нём содержатся жирорастворимые витамины и целый спектр жирных кислот. Что касается калорий, в обычном курином яйце насчитывается примерно 150 ккал.
Чем полезны сырые яйца?
- В сырых яйцах содержится большое количество полезных веществ и витаминов: A, B, E,D, PP, а также железо, йод, марганец, калий, кальций и др.
- В одном сыром яйце — дневная доза нужных организму макроэлементов и белка, который отвечает за строительство новых клеток. Сырые яйца хорошо подходят тем, кто следит за фигурой и занимается спортом. Благодаря белку происходит наращивание мышечной массы.
- Творческим людям и певцам врачи рекомендуют пить сырые яйца для укрепления голосовых связок. Всё дело в том, что сырое яйцо увлажняет слизистую горла.
Фото: unsplash.com/@alexlvrs
- Белок сырого яйца благоприятно влияет на желудочно-кишечный тракт и будет полезен тем, кто страдает от проблем с желудком.
- Сырой яичный белок можно применять для домашних косметологических процедур. Он предотвращает выпадение волос, а также борется с сухой кожей головы и лица.
Чем могут быть опасны сырые яйца?
- Есть вероятность заразиться сальмонеллезом. Вредные бактерии могут находиться на поверхности яйца, поэтому перед употреблением его стоит тщательно промыть. Кстати, у фермерских яиц скорлупа более толстая, но риск подцепить бактерии всё-таки есть и в таком случае.
- Яйца входят в список продуктов, наиболее часто вызывающих аллергические реакции у людей. Особенно если есть их сырыми.
Фото: unsplash.com/@natalie_rhea
- Сырые яйца не рекомендуется употреблять людям, страдающим от высокого уровня холестерина в крови. Это может вызвать атеросклероз или спровоцировать болезни сосудов.
- Сырые яйца несут опасность для детского организма. Поскольку он ещё не окреп, ему сложнее противостоять вредным бактериям.
Что будет, если есть сырые яйца каждый день?
Елена: Если вы употребляете сырые яйца слишком часто, это может быть чревато нарушением обмена веществ в организме.