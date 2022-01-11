Их советуют пить певцам, и без них не обходится завтрак многих спортсменов.

Так ли полезны сырые яйца? Что будет, если есть их каждый день

Можно ли есть сырые яйца каждый день? Чем они полезны? Чем могут быть опасны сырые яйца?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Яйца — это универсальный продукт, который есть в холодильнике практически у каждого человека. Их можно добавить в различные блюда, как в сладкие, так и в солёные. Готовить вкрутую, всмятку, запечённые, жареные, скрэмбл. Яйца – это незаменимый продукт на кухне любой хозяйки, но часто ли вы задумываетесь о пользе яиц, особенно сырых? Как они влияют на организм людей?

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Мнение о сырых яйцах, как правило, разделяется на два противоположных. Одни считают, что яйца — очень полезный и питательный продукт именно в сыром виде. Другие утверждают, что их можно есть только приготовленными.



В первую очередь важно отметить, что если вам и пришла мысль попробовать сырое яйцо, то покупать стоит фермерское, так как риск для здоровья будет ниже, а польза выше.

Что входит в состав яйца?

Сырое яйцо состоит из двух частей: жидкого белка и более плотного желтка. Вся эта неоднородная субстанция заключена в оболочку в виде скорлупы. Безусловно, белок очень важен для организма. И люди, следящие за питанием и занимающиеся спортом, об этом не забывают. В яичном белке содержится протеин, который полезен для организма и даёт энергию и силы.

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Желток, наоборот, очень сложен для усвоения, потому что в нём содержатся жирорастворимые витамины и целый спектр жирных кислот. Что касается калорий, в обычном курином яйце насчитывается примерно 150 ккал.

Чем полезны сырые яйца?

В сырых яйцах содержится большое количество полезных веществ и витаминов: A, B, E,D, PP, а также железо, йод, марганец, калий, кальций и др.

В одном сыром яйце — дневная доза нужных организму макроэлементов и белка, который отвечает за строительство новых клеток. Сырые яйца хорошо подходят тем, кто следит за фигурой и занимается спортом. Благодаря белку происходит наращивание мышечной массы.

Творческим людям и певцам врачи рекомендуют пить сырые яйца для укрепления голосовых связок. Всё дело в том, что сырое яйцо увлажняет слизистую горла.

Фото: unsplash.com/@alexlvrs

Белок сырого яйца благоприятно влияет на желудочно-кишечный тракт и будет полезен тем, кто страдает от проблем с желудком.

Сырой яичный белок можно применять для домашних косметологических процедур. Он предотвращает выпадение волос, а также борется с сухой кожей головы и лица.

Чем могут быть опасны сырые яйца?

Есть вероятность заразиться сальмонеллезом. Вредные бактерии могут находиться на поверхности яйца, поэтому перед употреблением его стоит тщательно промыть. Кстати, у фермерских яиц скорлупа более толстая, но риск подцепить бактерии всё-таки есть и в таком случае.

Яйца входят в список продуктов, наиболее часто вызывающих аллергические реакции у людей. Особенно если есть их сырыми.

Фото: unsplash.com/@natalie_rhea

Сырые яйца не рекомендуется употреблять людям, страдающим от высокого уровня холестерина в крови. Это может вызвать атеросклероз или спровоцировать болезни сосудов.

Сырые яйца несут опасность для детского организма. Поскольку он ещё не окреп, ему сложнее противостоять вредным бактериям.

Что будет, если есть сырые яйца каждый день?

Елена: Если вы употребляете сырые яйца слишком часто, это может быть чревато нарушением обмена веществ в организме.