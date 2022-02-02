Что показали на главной выставке человечества? Репортаж из Дубая

Если бы требовалось рассказать инопланетянам о нашей планете за один день, то их следовало бы вести на Expo2020. На окраине Дубая отгрохали не просто выставку, а город внутри города (территория — 438 гектаров). Он начал свою работу ещё 1 октября и закончит 31 марта. Здесь свои павильоны у плюс-минус всех стран мира. И они разбросаны, на первый взгляд, в хаотичном порядке: Египет рядом со Швейцарией, а Казахстан — с США. На самом же деле павильоны распределены по темам: мобильность, устойчивость, возможности.

Большинство выставок (хотя это слово не всегда подходит) постоянные, но есть и временные мероприятия. Например, я изначально приехал на матч за звание чемпиона мира по шахматам. Партии проходили в одном из павильонов у центрального входа. Помещение отдали под шахматы на 20 дней. При этом освободили павильон лишь за день до первой партии и оформлять зал пришлось в спешке. А затем лишь благодаря досрочному поражению Непомнящего церемонию закрытия удалось провести в том же месте. Сразу после шахмат туда ставили следующее мероприятия. Для понимания: президент ФИДЕ (Международная шахматная федерация) Аркадий Дворкович потом ещё и благодарил организаторов за проведение и спонсирование матча. Так самый важный матч, какой только может быть в шахматах, стал малюсенькой частью огромной выставки.

Туристы говорят, что ради Expo2020 нужно приезжать на пару месяцев. Хотя и так вряд ли посмотришь всё. Обычно человек ходит в день на одну выставку. Здесь же получается лютый интенсив. Это круто, но под вечер устают ноги. Полагаю, впервые в разделе Lifestyle можно услышать о тренировке выставками. А ещё ты устаёшь глазами, потому что визуальное оформление — на каком-то абсолютно новом уровне. Организаторы выставок открыто говорят, что мышление посетителей меняют социальные сети. Часть локаций делают специально с прицелом на «Инстаграм».

Каждый раз приходя на Expo2020, ты не понимаешь, что тебя ждёт. В один день внезапно появился Лионель Месси — приезд главного футболиста современности держали в секрете. Были мероприятия, связанные и с другими известными спортсменами и тренерами. Тут каждый обращает внимание на то, что ему ближе. Много активностей для туристов с детьми. Постоянно какие-то концерты. Я в какой-то момент просто решил прогуляться после шахмат и наткнулся на концерт Алиши Киз.

Главная концертная площадка — купол в самом центре Expo2020. К нему ведут основные дороги. У купола нет мониторов, потому что он сам и есть один огромный экран. Проекторы под каждое событие выводят уникальную картинку, которую не охватить глазами — она вокруг тебя на 360 градусов.

За три дня я обошёл лишь несколько больших павильонов и рандомно заглянул в те, что поменьше. Понравилось далеко не всё, но бóльшая часть. При входе в павильон Швейцарии ты оказываешься в таком тумане, что плохо видишь даже вытянутую руку. А тебе ещё нужно идти по подобию серпантина. Интересный опыт, который без гида отсылает тебя к особенностям страны.

Из небольших павильонов понравилась ещё Голландия. Там на входе выдавали зонтик, который становился частью перформанса. В огромном колодце люди вставали в нужные места и в определённый момент раскрывали зонтики. Они по сути не столько защищали от капель водопада, сколько позволяли увидеть шоу на поверхности зонта. На него выводилось видео из проектора — о необходимости беречь воду.

В продолжение темы экологии — огромный павильон Terra. Масштабная конструкция, которая похожа на гриб. Это гигантский коллектор и солнечной энергии, и воды. Крыша сделана из солнечных батарей и выполнена в такой форме, чтобы дождь сливался через центр в резервуары. Правда, дождя за неделю в Дубае я так и не увидел.

В этой же локации Terra большое помещение: сначала проходишь тропический лес, пробираешься в том числе по натянутой сетке, а потом попадаешь на подобие фабрики. Кругом поток конвейеров, спрессованный пластик, звуки печей. И на фоне всего этого перед тобой постоянно дилемма из двух рычагов. Выбирай: «убить последнюю панду, но об этом никто не узнает» или «не убивать последнюю панду, но все будут думать, что убил ты». Пройдя восемь вопросов, на выходе видишь таблицу, как голосовали люди. Если что, 69% посетителей решили не убивать панду.

Там же рядом установки, где нужно крутить колесо и перед тобой сначала возникает:

шахта, в которой добывают полезные ископаемые;

фабрика, где это сырьё сжигают;

человек на больничной койке из-за астмы/рака.

Иронично, что в Дубае вот так говорят о добыче ресурсов из земли. Как, кстати, и призыв всем-всем объединяться в финале шоу российского павильона. Казалось, космополиты сейчас не совсем попадают в нашу повестку (привет шахматисту-предателю Даниилу Дубову). Возможно, я слишком много ждал от павильонов России (хотя огромный мозг впечатлил), США (свобода, Линкольн, высадка на луну) и Китая (космос, роботы и вообще технологии), но они понравились значительно меньше Германии.

В каких-то павильонах очередь — 20 минут. В каких-то её нет вовсе, а у немецкого здания люди стоят около часа. Это самая большая очередь на Expo2020, но оно того стоит. У Германии выставка также посвящена экологии, но упор — на пути решения проблем. В начале короткий ролик, который подан нестандартно — «переплетены» видео на экране и ведущий в зале.

На английском языке рассказывается об истории планеты и вызовах, которые встали теперь перед человечеством. Решение этих проблем возможно благодаря нашим идеям. Каждую из которых можно представить в виде маленьких жёлтых шариков — ведущий буквально вкладывает эти шарики в видео. Вступительная часть заканчивается, и открывается дверь в зал, в котором 100 тысяч таких шариков. Тебе дают возможность поплавать в этом море пластмассовых кружочков. А потом поясняют, что каждый из них — реальная идея. Можно взять любой из них, положить в автомат рядом и узнать какой-то способ по благоустройству планеты.

Ещё интересная деталь. При входе на каждого посетителя вешают бейджик с его именем. В нём установлен датчик и родная страна человека. Так что стоило мне приблизиться к экспонатам, как на ближайшем мониторе появлялось имя «Григорий». Когда выдают данные по странам, при мне отображалась статистика по России. Например, высвечивалось, что наша страна использует лишь 17,6% возобновляемой энергии и соответственно 82,4% — невозобновляемой.

Затем экскурсия в павильоне Германии проходит по трём лабораториям: энергия, биоразнообразие и город будущего. Там много неожиданных задумок, которые находятся на абсолютно разных этапах реализации. Например, есть идея сделать лифты, которые передвигаются за счёт мощных магнитов. И, кстати, ездят не только вверх и вниз, но и влево-вправо. А ещё запомнилось, что грибы можно перерабатывать и получать материал, похожий то ли на пластик, то ли на древесину.

Во время перемещения по залам посетителей ставят перед выбором: в какой вход войти. В конце экскурсии оказывается, что это также фиксируют бейджики и делают частью финального шоу. Там посетителей в момент кульминации просят качаться на качелях, вырабатывая энергию. И это важно делать всем вместе, иначе задумка не сработает. Такая вот отсылка к необходимости коллективно думать об окружающей среде и стремиться именно к возобновляемым источникам энергии.

Тяжеловато представить себе человека, которому не понравится комплекс выставок в Дубае. Скорее всего, нужно просто не любить выставки как таковые, потому что на Expo2020 запредельное многообразие. В этом, наверное, и главный минус. Тяжело воспринимать столько информации. На пятый час свежести взгляда уже не хватает, конечно. Тем более на восьмой.

Странное ощущение: вроде много где побывал, осталась куча впечатлений, но уезжаешь, не увидев даже десятой части всего.