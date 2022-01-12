Что происходит с памятью, когда вы отказываетесь от курения?

Как отказ от курения сказывается на памяти?



Разбираемся вместе с врачом.

Мы уже писали о том, что происходит с организмом после отказа от сигарет. Но у вас остались вопросы, поэтому сегодня спросили эксперта о влиянии пагубной привычки на память. Как оказалось, сигареты лишают человека не только здоровья, но и воспоминаний. Никакой фантастики — учёные говорят, что курильщики хуже запоминают информацию и решают сложные задачи на 20% медленнее, чем некурящие.

Георгий Зильберман врач общей практики Сигаретный дым состоит из тысяч соединений, многие из которых токсичны для мозга.

Ухудшает ли курение память?

Образ жизни влияет на работу мозга, и курение действительно ухудшает память. Сигареты снижают когнитивные способности — те, что позволяют думать, учиться, запоминать. Пагубная привычка ухудшает и умственную гибкость — навык, благодаря которому мы быстро адаптируемся к изменениям. Общие интеллектуальные способности, скорость обучения и обработки памяти, внимание — все эти процессы тоже уязвимы перед табачным дымом.

Фото: istockphoto.com

Георгий: Учёные уже давно исследуют связь между курением и различными заболеваниями. Например, уже доказано, что сигареты приводят к деменции — слабоумию, которое характеризуется потерей памяти и снижением познавательных функций мозга. Исследования показывают, что курение затрагивает почти все области и структуры мозга, а вместе с тем кратковременную и долговременную память.

Почему так происходит?

Георгий: Сигаретный дым состоит из тысяч соединений, многие из которых токсичны для мозга, сердечно-сосудистой и лёгочной систем. Пагубная привычка увеличивает атрофию мозга (уменьшение и потеря объёма мозгового вещества). А это показатель старения мозга и снижения когнитивных способностей. У курильщиков также отмечается более высокий уровень биомаркеров окислительного стресса — они указывают на повреждение тканей мозга.

Как итог: кровообращение ухудшается, сосуды сужаются и мозг лишается кислорода. Это, в свою очередь, увеличивает производство белковых отложений в мозге, которые могут привести к болезни Альцгеймера. И не стоит забывать, что курение повышает риск множества других заболеваний, пагубно влияющих на структуры мозга.

Значит, можно потерять память навсегда?

Учёные говорят, что в первое время после отказа от сигарет когнитивные способности продолжают снижаться. Но если отказаться от пагубной привычки навсегда, то через 10 лет память вернётся к уровню никогда не куривших людей. Для этого важно тренировать память — упражнения как минимум отвлекают от желания вернуться к вредной привычке. Подойдут абсолютно любые техники: от изучения нового иностранного языка и запоминания стихов до настольных игр. Выбирайте то, что вам больше подходит.

Фото: unsplash.com/@gagewalkerr

И не забывайте, что отвыкнуть от привычки брать сигарету в руки под силу каждому. Это потребует немало времени, но первый результат вы увидите уже через 20 минут — за это время частота сердечных сокращений снижается и приходит в норму. Что уж говорить о более продолжительном отказе от вредной привычки. Обязательно следите за своим здоровьем.