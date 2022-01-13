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Горькая дыня: польза и вред для человека, как помогает похудеть

Как горькая дыня помогает похудеть и кому нельзя её есть?
Лидия Квашнина
Как горькая дыня помогает похудеть?
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У этого растения съедобны не только мякоть, но и листья, и семена. Хотя вряд ли получится съесть много.
<a href="https://www.championat.com/authors/4705/1.html">Лидия Квашнина</a>
Лидия Квашнина
нутрициолог

Чем полезна горькая дыня? Что это за растение и кому не стоит его есть?

Момордика, или горькая дыня, — это целебное растение. Из общего с привычной многим дыней у момордики разве что семейство — обе относятся к тыквенным. Побеги, плоды, стебли и листья горькой дыни содержат комплекс полезных для организма питательных веществ: железо, фосфор, кальций, витамины группы B и др. В состав красной оболочки семян входит эфирное масло, которое также полезно для здоровья.

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Чем полезна горькая дыня?

Среди полезных свойств момордики:

  • укрепляет иммунитет;
  • улучшает зрение и состояние ногтей, волос, кожи, зубов;
  • подавляет развитие раковых клеток;
  • оказывает противовоспалительное действие;
  • очищает сосуды и снижает риск развития кардиозаболеваний;

Фото: istockphoto.com

  • стимулирует выработку инсулина;
  • выводит токсины и ускоряет метаболизм;
  • снижает уровень холестерина.

Как горькая дыня помогает похудеть?

Растение высоко ценят за низкие показатели калорийности. На 100 г продукта приходится всего около 19 ккал, поправиться при употреблении момордики невозможно.

Момордика содержит пищевые волокна, которые повышают защитную функцию и способствуют ускорению обмена веществ. Она довольно быстро выводит лишний жир, ускоряет обмен веществ, помогая в борьбе за стройную фигуру.

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Но моя практика ведения клиентов с лишним весом показывает, что если вы не измените свой образ жизни и мышления, привычки питания, режим дня, не устраните дефициты, то никакой чудо-овощ или чудо-фрукт или чудо-таблетка вам не помогут. В лучшем случае употребление даст временный эффект, в худшем — усугубит состояние здоровья и добавит разочарования.

Как едят горькую дыню?

Это редкий случай, когда можно с пользой употреблять не только плод, но и листья, и семена.

Мякоть плодов советуют употреблять в недозрелом виде, так как спелая момордика отчётливо горчит. Поэтому перед употреблением её обычно отваривают и добавляют к другим блюдам в качестве приправы.

Фото: istockphoto.com

Что касается семян растения, они обладают сладким вкусом, но довольно твёрдые. Перед применением их нужно обжарить — это размягчит семена и их можно будет использовать в салате или овощном рагу.

Листья растения тоже часто добавляют в салаты, кладут в супы и вторые блюда.

Не думаю, что вы сможете съесть её много — вкус у горькой дыни весьма специфический.

Можно ли есть горькую дыню каждый день?

Можно чередовать приём плодов, листьев и семян, если для вас так важно питаться каждый день одним продуктом. Но я всегда против монодиет в любом их проявлении. Прелесть сбалансированного рациона в его разнообразии: вкусов, цветов, структур и составов. Зачем обеднять свой рацион?

Если ваша цель — похудение, вот вам рецепт настоя из семян, который поможет избавиться от токсинов, отёков, лишнего жира. Нужно измельчить 20 г семян момордики в кофемолке, залить их 250 мл горячей воды и проварить в течение 10-15 минут на слабом огне. Затем дать настояться в тёплом сухом месте 2-3 часа. После процедить через сито и употреблять ежедневно по 50 мл утром и вечером.

Фото: istockphoto.com

Пить нужно в течение 21 дня, а затем сделать перерыв на неделю.

Кому не стоит есть горькую дыню?

Растение запрещено употреблять при:

  • индивидуальной непереносимости;
  • беременности;
  • в период лактации;
  • при наличии заболеваний надпочечников, желудка, щитовидной железы.
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