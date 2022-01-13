Мой первый раз на сноуборде. История новичка о катании на доске и нелюбви к подъёмникам

Они говорили, что будет легко и весело. После просмотра reels со сноубордистами в «Инстаграме» в это очень хотелось поверить. Глядя на ребят, которые так легко летят вниз по склону, хочется сказать «я тоже так смогу!». «Да конечно, смогу», — подумала я и отправилась вместе с компанией на один из склонов в Москве.

С чего всё начиналось?

На самом деле я каталась на сноуборде не совсем впервые. Один раз мне удалось прокатиться на доске ещё в прошлом году. Ну как прокатиться… Посидеть на снегу с прикреплённым к ногам бордом. Тогда я думала, что это был первый и последний раз.

Так вот, как вы поняли, последним он не был. Через годик я вернулась на склон, но уже не ворон считать, а тренироваться. Друг-сноубордист любезно согласился научить новичка уму-разуму.

Этап 1: подготовка.

По приходе в горнолыжный комплекс надо было сделать несколько вещей: взять в аренду снаряжение, экипироваться и закинуть денег на ски-пасс, чтобы потом воспользоваться подъёмником. Со снаряжением всё довольно просто: для катания понадобились ботинки и собственно доска, шлем у меня был свой. Чтобы правильно подобрать снаряжение, сотрудники проката спрашивали рост, вес и размер ноги. Ещё спрашивали про ведущую ногу, это важно, чтобы правильно прицепить крепления к сноуборду.

Сноубордические ботинки жутко неудобные. Они довольно жёсткие, и по первости ходить в них сложно. А ещё шлем: пока вы к нему не привыкли, будете чувствовать себя как в космосе. Но это только на первые минут 30. Потом вы перестанете замечать экипировку, будет не до этого.

Фото: istockphoto.com

Этап 2: катание

До спуска ещё пришлось немного пройти. За это время удалось свыкнуться со снаряжением, поглазеть на катающихся людей и несколько раз испугаться больших склонов. Для новичка любая горка большая, это нормально. Мы пришли на учебный склон, там начался разбор полётов.

Первое, чему меня начал учить друг, это прицеплять борд к ногам. Сначала нужно было пристегнуть верхние крепления, затем – нижние (эти крепления называются «стрепы»), а после легонько стукнуть доской об поверхность, чтобы ботинки приняли правильное положение на доске. Первый урок прошла, зачёт.

Следующей задачей было подняться на ноги. Тело, естественно, не привыкло к тому, что ноги зафиксированы в неестественном положении: ему требуется время, чтобы адаптироваться. Спустя несколько подъёмов-падений мне удалось принять вертикальное положение.

Важно! Когда вы пытаетесь встать на сноуборд, ноги до конца выпрямлять нельзя, иначе вы снова плюхнетесь на снег.

«Будем учиться кататься на заднем канте и тормозить», — сказал друг. Это значит, что встать мне нужно было лицом к спуску и перемещать вес тела на пятки. При катании важно, чтобы ноги были постоянно немного согнуты. Этакая тренировка на статику в полуприседе. Я потихонечку поехала со склона. Немного притормаживая практически через каждые полметра, чтобы привыкнуть к доске и положению ног. Спуск, конечно, сопровождался падениями.

Фото: unsplash.com/@crisam

Потом уже получалось кататься ёлочкой – слева направо, а потом справа налево вниз по склону на заднем канте. Поначалу мне казалось, что ехала я очень быстро, но на самом деле, скорее, сползала. Если вы тоже впервые едете кататься, не поленитесь попросить друзей записать вас на видео. А потом сравните ваши ощущения по скорости с реальностью. Вы очень удивитесь!

Друг-сноубордист говорил, что при катании важно расслабиться и довериться доске. Если всё время концентрироваться на каждом движении и напрягаться, будешь постоянно падать. Может показаться невозможным, но такой подход действительно работает! По крайней мере, сработал на мне. Борд довольно ровно начинал сам скользить по склону, до тех пор, пока меня не одолевал страх большой скорости (той самой черепашьей, о которой я уже говорила). Когда становилось страшно, я начинала махать руками и падала на снег. Потом приходилось вставать, фиксироваться и отключать голову с самого начала.

В общей сложности мы провели на склоне где-то полтора часа. Потом стало сложнее удерживать баланс и контролировать ноги: мышцы забились от постоянной статики и всё больше начинала давать о себе знать травма колена. Тренировку пора было заканчивать.

Фото: unsplash.com/@jamesbrine

Этап 3: ненавижу подъёмники

«Надеюсь, мы не поедем на подъёмнике?», — с надеждой спросила я. «Как это не поедем? Надо учиться!» — ответил друг и начал объяснять мне что-то о том, как пользоваться этой адской штукой под названием «бугель». Что именно он мне объяснял, я, естественно, не запомнила. И более того, даже не слышала. Пока мы стояли в очереди, я думала о том, что делать с этим подъёмником и как с него не упасть.

Бугельный подъёмник – это трос с буксировочной штангой в форме перевёрнутой буквы «Т». На нём могут ехать сразу два человека.

«Девушка, ну давайте уже быстрее!» — возмутилась какая-то лыжница. Я засуетилась, действительно – надо побыстрее шевелиться, очередь же. Мы с мужем подошли к этому подъёмнику: решили ехать на одном. «Я вам помогу», — сказал работник подъёмника и тут же недовольно буркнул, – ну быстрее уже давайте!».

Как-то скооперировались, поехали. «Расслабься и держи ровнее спину!» — крикнул друг, который поднимался впереди. Пытаюсь, делаю как велено, не паникую. Но хватило нас ненадолго. С подъёмника мы с мужем всё-таки упали и остановили всю линию.

Фото: из личного архива Маргариты Иванниковой

Более опытные и снисходительные люди наверняка скажут, что это нормально. Бугель – довольно сложный подъёмник и научиться им пользоваться не так просто. Как говорится: встала, отряхнулась, пошла дальше. Я так и поступила, предварительно психанув и покрыв всё русским трёхэтажным. Чего подъёмник такой неудобный-то?!

Но если честно, от опытных товарищей в очередях на подъём и работников на склонах хотелось бы чуть больше понимания. Не все умеют так виртуозно кататься и подниматься в горку. Есть новички вроде меня, которые паникуют, винят себя за остановку подъёмника и боятся стоять в очереди, потому что обругают. А кататься и учиться хочется.

«Не умеешь — не катайся», — фыркнет кто-то. Но как же тогда научиться? Ведь даже весь процесс катания строится на падениях и подъёмах. Всё как в жизни: полоса белая, полоса чёрная. Когда что-то не складывается, например, на работе никто же не говорит «не умеешь, не работай». Всё приходит с опытом, и это нормально.

Как бы я оценила свой первый раз на склоне? В общем и целом неплохо. Мне практически сразу удалось встать на доску, проехаться на заднем канте по прямой и правильно затормозить, проехаться ёлочкой, попробовать кататься на переднем канте спиной к склону (естественно, друг меня страховал, поддерживая за руки), научилась прикреплять сноуборд к ногам и откреплять его. Маленькими шагами к большим целям, как говорится!

А пока дам себе несколько советов, чтобы запомнить пройденный материал. Если нужно, берите тоже.

Фото: unsplash.com/@buke

Важные советы от новичка новичку

Надевай на склон болоньевую куртку и штаны. В джинсах ты промокнешь. Надевай шлем и перчатки, даже если тебе очень не нравятся эти аксессуары. Не беги покупать дорогущее снаряжение, пока не попробовал покататься хоть разок. Есть риск забросить это дело вместе с экипировкой. Если всё-таки купить снаряжение очень хочется, начни с ботинок. Не выпрямляй ноги до конца, когда встаёшь, если не хочешь провести большую часть катания сидя на снегу. Не бросай доску на склоне скользящей поверхностью вниз. Иначе твой сноуборд уедет без тебя. Лучше класть его на крепления. Не жалей денег на инструктора. Будешь кататься один – закрепишь ошибки. Не бросай кататься, если с первого раза что-то не получилось. Всё придёт со временем.

Первый раз на сноуборде мне точно запомнится надолго. Это не самое простое занятие, как может показаться на первый взгляд, но в тоже время довольно интересное. Катание – отличный вариант физической активности для любого человека: мне удалось почувствовать даже те мышцы, которые не всегда ощущаются на обычной тренировке в зале. И самое главное – это преодоление себя. Ты падаешь и встаёшь до тех пор, пока что-то не начнёт получаться. Отличная школа для отработки целеустремлённости и сопротивляемости страхам.

Всем, кто так давно хотел покататься, но так и не попробовал, очень рекомендую восполнить этот пробел. Есть шанс приобрести новое хобби!