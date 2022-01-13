Стильное резюме Фёдора Смолова: роскошь и идеальный светский образ

Нападающий вернулся в «Динамо», но вернётся ли на обложки модных журналов?

12 января «Динамо» официально объявило о трансфере нападающего сборной России Фёдора Смолова в столичный клуб. Клуб сообщил эту новость болельщикам максимально креативно, подготовив ролик в стиле фильма о Гарри Поттере.

Фёдор же славится не только ответственной подготовкой к игре и частой сменой футбольных клубов, но и крутыми повседневными образами. Разберём стильное резюме Фёдора в этой статье.

Магдалена Острая эксперт в области имиджа и стиля Интуитивно или осознанно, но Фёдор отлично обыгрывает свою естественную внешность, которая относится к саксонскому типу. По его светской одежде видно, что он приверженец стиля smart-casual, причём с английскими акцентами. И это отличный выбор!

Почему Смолов так популярен?

Спортивный маркетинг и в России, и во всём мире всегда работал по принципу «лучшим игрокам достаются лучшие контракты», однако появление социальных сетей значительно сдвинуло этот постулат. Сейчас медийность спортсмена решает не меньше, а иногда и больше результатов на площадке.

Взять даже любимую всеми пару Роналду и Месси: португалец для спонсоров оказывается гораздо привлекательнее, чем Лео, потому что, в отличие от последнего, активно взаимодействует с аудиторией. В итоге аргентинец зарабатывает на рекламе на пару десятков миллионов долларов в год меньше, чем Криштиану.

В России спортсмены нечасто становятся героями рекламных роликов, бренды предпочитают актёров и телезвёзд. Однако Фёдор Смолов стал одним из самых популярных лиц отечественного футбола. Этому есть логичное объяснение.

Для маркетологов привлекательная внешность — один из важнейших факторов при выборе амбассадора для продукта, особенно если речь идёт о продукте немассового сегмента. Смолов — красивый, молодой, успешный, модный и часто вызывающий. Он следит за собой и всегда открыт новым тенденциям и экспериментам.

В 2018 году, на волне популярности отечественного футбола, сразу три статусных издания — Men’s Health, Vogue и Esquire— выбрали его героем своих обложек.

Фёдор ведёт светский образ жизни: ходит на вечеринки, дружит со знаменитостями, участвует в телешоу, раздаёт интервью, жертвует время и деньги на благотворительность и, самое главное, делится всем этим со своей огромной аудиторией. Смолов — вообще один из немногих российских футболистов, кто активно взаимодействует с аудиторией через соцсети и СМИ. А болельщикам важно знать, что их кумир открыт для общения.

После домашнего чемпионата мира 2018 года Смолов подписал сразу четыре личных контракта, не связанных с компаниями — партнёрами национальной команды: Gillette, Nikе, Beats и банком «Тинькофф». На сегодняшний день это один из наиболее успешных кейсов по продвижению личного бренда спортсмена в России.

Лучшие образы Смолова

Гардероб Фёдора невозможно представить без двух элементов одежды — джинсовой куртки и свободной рубашки с коротким рукавом яркой расцветки. У нападающего получается сочетать голубой деним с чёрными брюками и рубашкой так, чтобы это выглядело стильно. Во время путешествий он может ограничиться базовой футболкой и чёрной джинсовкой.

Его одежда никогда не противоречит его типу внешности, подчеркивает достоинства лица и фигуры. А главное, видно, что Фёдор разбирается в крое, текстурах тканей, умеет выбирать хорошего производителя и на качестве одежды не экономит.

Его персональный стиль – это «британская кэжуал-эксцентрика». Фактически в его основе заложен светский стиль британских футбольных фанатов конца 50-х – начала 60-х годов прошлого столетия, но смиксован с современными стилистическими решениями.

Рубашки он гармонирует со спортивными шортами, джоггерами и джинсами. Такие простые решения дополняют кроссовки. Коллекции футболиста может позавидовать любой сникерхед. Например, у него есть почти все модели из коллаборации Nike и Off-White (а всего их 10). Часто в образах Фёдора можно заметить кеды Jordan и Vans.

В стиле футболиста есть место классике. На выходах он часто появляется в классический костюмах и лакированных туфлях. В повседневной жизни он предпочитает носить пиджаки, выделяющиеся необычной фактурой и дизайном. Вместо рубашки он надевает удобную белую футболку, так аутфит получается менее деловым.

Магдалена Острая эксперт в области имиджа и стиля Классические и повседневные элементы гардероба у него не входят в противоречие с татуировками на его теле, скорее, это сочетание вносит в его луки элемент драйва и динамики. В цветах он консерватор – в большинстве своём предпочитает белый, чёрный и серый цвета. И это говорит о том, что в жизни Фёдор слову предпочитает дело, сильно нацелен на результат и крайне эмоционально стремится достичь во всём максимума.