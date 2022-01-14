В список попали и российские локации с хорошей экологией и инфраструктурой для спорта. Спойлер: не Москва и Петербург.

Где жить комфортнее всего? 10 городов для переезда, о которых мы не могли и подумать

В какие города мира лучше всего переезжать? В каких местах есть хорошая экология и комфортные условия для жизни в целом и занятий спортом?



Отвечают эксперты.

Традиционно списки самых популярных и экологически благополучных столиц мира возглавляют дорогие города. Среди них, например, Копенгаген, Амстердам, Стокгольм, Сингапур и Осло. Но если вы задумались о переезде, лучше рассматривать менее очевидные варианты.

Для жителей городов сейчас важно не только наличие рабочих мест и уровень заработной платы, но и экологическая ситуация в городе, инфраструктура для занятий спортом, отдыха и укрепления здоровья. Поэтому, выбирая место жительства, важно смотреть не только в сторону крупных городов, но и тех, которые динамично развиваются и предлагают комфортные условия. О лучших местах для переезда спросили наших экспертов.

Хельсинки, Финляндия

Александр Тепляков вице-президент общественной организации ПравТурСоюз Один из самых комфортных и зелёных городов Европы. Жители активно поддерживают передвижение на велосипедах. Здесь нет ни одного предприятия с вредными выбросами, а правительство планирует в обозримом будущем создать генерирующие энергию ветряные парки, полностью обеспечивающие город электроэнергией. А ещё в Хельсинки есть множество самых необычных в мире саун.

Чикаго, США

Если хочется уехать подальше и осесть в крупном городе, присмотритесь к Чикаго. Современный раскидистый город со множеством небоскрёбов и озером Мичиган – самым большим в США, покоряет сердце мгновенно. Галереи искусств, парки, набережная – здесь есть всё для спокойной и размеренной жизни. Любители активной жизни тоже не заскучают: стоит углубиться в лес небоскрёбов – и сразу же попадаешь в кипящую жизнь мегаполиса. Но всё равно город в экологическом топе, густо озеленён и постоянно настойчиво намекает жителям отказываться от личного транспорта – а те, надо сказать, слушаются.

Иерро, Испания

Александр: Тем, кто хочет уединения, понравится Иерро – один из испанских Канарских островов. Комфортная погода, размеренный ритм жизни и адекватные цены – это ли не мечта? А экология какая… Благодаря гидро- и ветряным электростанциям остров самостоятельно обеспечивает своих жителей электроэнергией. Кстати, Иерро является биосферным заповедником ЮНЕСКО.

А что насчёт России?

Анна Статва эксперт по туризму, кандидат географических наук, Travel-коуч На мой взгляд, лучшие города для переезда – это не Москва, Санкт-Петербург и Краснодар с их откровенно перегруженной инфраструктурой. А более тихие и спокойные, такие как Тюмень, Ханты-Мансийск, Белокуриха, Дивногорск, Тобольск, Южно-Сахалинск, Ставрополь, Пятигорск, Зеленоградск и Светлогорск. Очень важно, чтобы город был чистым, рядом находились интересные природные локации, а в самом городе – культурные объекты и все условия для занятия спортом (беговые и велосипедные дорожки, лыжные трассы).

Пятигорск Фото: istockphoto.com

Из перечисленного списка половина – сибирские города. Анна говорит, что этот регион больше всего подходит для комфортной жизни. Там ярко выражены все сезоны года, живописные и разнообразные ландшафты, благоприятный для здоровья климат, нет скученности населения, кругом простор.

Совет от эксперта: прежде чем принять решение о переезде в другой город, поживите в нём пару-тройку месяцев. Так вы узнаете его изнутри. Когда мы смотрим на город глазами туриста, то очарованы в первую очередь новизной места. Но к вопросу «где жить?» нужно подходить рационально, чтобы не испытывать потом горьких сожалений.