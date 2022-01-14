7 сигналов организма, которые говорят, что вам нужен отдых

Что такое усталость? Ответить на этот вопрос не так просто. Одни скажут, что это ощущение слабости, у других усталость проявляется как апатия и нежелание что-либо делать. Говоря научным языком, усталость — это комплекс симптомов, и порой мы неправильно их «считываем». Организм сигнализирует, что пора сделать паузу и снизить темп жизни, а мы продолжаем бежать и планировать 10 дел одновременно. Рассказываем о том, какие проявления утомления нельзя оставлять без внимания.

Изменения сна

Характер сна меняется в первую очередь, если человек испытывает повышенную утомляемость. Например, появляются изменения в структуре сна, проблемы с засыпанием. Вы можете засыпать очень быстро, но просыпаться спустя 2-3 часа. Такие пробуждения в течение ночи могут случаться не один раз. Причём они никак не связаны с необходимостью сходить в туалет или, допустим, попить. Ночью как будто продолжается рабочий процесс, обдумывание проблем, голова «не отключается».

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Нередко мы сами провоцируем нарушения сна: например, вечером, вместо того чтобы лечь спать, смотрим кино, сидим в социальных сетях, читаем. В итоге ложимся очень поздно, а утром нет тонуса, работоспособность понижена.

В любом случае плохой сон — это повод обратиться к доктору и выяснить, с чем связана проблема. Если она объясняется переутомлением, надо принять меры, в том числе и потому, что в организме снижается уровень мелатонина и гормона роста. Они важны как антиоксиданты, как anti-age-гормоны — проблемы со сном приводят к преждевременным возрастным изменениям.

Снижение концентрации и работоспособности

Порой мы пытаемся решить одновременно несколько задач и понимаем, что ни одну решить не можем. Дело в том, что мозг можно сравнить с работающим компьютером. Если у вас одновременно открыто 20-30 окон, компьютер работает медленно. По этой аналогии лучше сконцентрироваться на решении одной задачи, а потом переходить к следующей. Но из-за переутомления это не всегда получается.

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Усталость приводит к истощению запасов нейромедиаторов — веществ, которые участвуют в передаче нервных импульсов, из-за чего сигналы в мозге идут медленнее. В результате ухудшаются память, реакция, мы плохо адаптируемся к меняющимся условиям и не успеваем за скоростью, которую диктует ритм работы. Если вы видите, что постоянно допускаете элементарные ошибки, если не можете вспомнить информацию, которую совсем недавно получили, имена, названия, это сигнал того, что нужно отдохнуть.

Хроническая усталость

Допустим, вы легли вовремя, спали 8-9 часов, но всё равно чувствуете разбитость. Иногда это связано с тем, что сон поверхностный. Но ощущение нехватки энергии может быть и после полноценного сна. И оно объясняется изменением гормонального фона, который происходит на фоне хронического переутомления.

Надпочечники не в состоянии поддерживать уровень выработки гормонов из-за стресса, количество половых гормонов уменьшается, особенно в возрасте 40-45 лет и старше. Это накладывается на снижение уровня гормонов, и всё в комплексе плохо влияет на общее самочувствие. Да и щитовидная железа на фоне хронического стресса начинает работать хуже.

Если вы испытываете усталость постоянно, надо проверить, с чем она связана и нет ли у вас дисфункции эндокринных желез.

Частые болезни

Бывает, что за 2-3 месяца у вас несколько раз возникает насморк, постоянно побаливает горло, может быть небольшая температура. Вроде бы это не совсем болезнь, вы продолжаете работать, но ощущение нездоровья не уходит.

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Если иммунная система дала сбой, это признак того, что с повышенной нагрузкой не справляются надпочечники. Соответственно, снижается уровень выработки гормонов, адаптирующих нас к стрессовой ситуации. Поэтому, если вы стали часто болеть без особых причин, надо обследоваться, сдать анализ крови и при отсутствии нарушений просто отдохнуть.

Необоснованная раздражительность

Иногда люди даже из-за небольшого раздражения мгновенно «заводятся». Это может быть признаком того, что на фоне перегрузки очень сильно истощаются запасы магния — микроэлемента, важного для нервной системы. Если вы чувствуете, что постоянно находитесь «на взводе», если на вас стали жаловаться коллеги и родственники, если вы сами после эмоциональных всплесков долго приходите в себя, это тревожный звоночек. Стоит сдать анализы, чтобы выявить и компенсировать дефицит микроэлементов, витаминов, например, витаминов группы В, которые на фоне психоэмоциональных перегрузок требуются в больших количествах.

Частые головные боли

Головные боли напряжения (после умственной нагрузки или стресса) могут быть связаны со спазмом сосудов. Он происходит на фоне постоянной выработки гормонов стресса, в том числе адреналина и норадреналина. Если вы, помимо головных болей, испытываете головокружения, особенно при резкой смене положения тела, это может быть связано с недостаточным пребыванием на свежем воздухе, например. Но эта же симптоматика может сигнализировать о проблемах со здоровьем, например, о малокровии или о проблемах с центральной нервной системой. Если частые головные боли появились на фоне переутомления и к ним присоединилось головокружение, обязательно идите к врачу, сдайте анализ крови и проконсультируйтесь с неврологом.

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Апатия и астения

Иногда мы словно живём в «дне сурка», изо дня в день повторяется монотонная последовательность действий. Мы понимаем, что нужно что-то сделать, но на себя не остаётся ни времени, ни желания, ни сил. Такой ритм жизни несомненно приводит к психологическим отклонениям, эпизодам депрессии. Это может быть связано с тем, что в организме не хватает таких нейромедиаторов, как дофамин (он нас мотивирует) и серотонин (приносит радость). Их наличие позволяет работать с энтузиазмом, ждать хороший результат, а отсутствие — рождает ощущение рутины.

Но, возможно, дело не только в дофамине и серотонине. К этому может добавляться психологическое расстройство, которое требует коррекции. Астения отличается от обычной усталости тем, что не проходит после небольшого отдыха. Если мы не восстанавливаемся после выходных, это уже не просто усталость. И только врач может решить, нужна организму медикаментозная поддержка или просто отдых.