Как поддерживает форму Бейонсе? Генетически певица предрасположена к полноте

У звезды есть свои секреты. Например, особая 22-дневная диета.

Многие думают, что Бейонсе — стройная от природы, но это заблуждение. В 2012 году в период первой беременности Бейонсе прибавила 27 килограммов. Также певица признаётся, что имеет генетическую предрасположенность к полноте. Чтобы вернуть подкаченную форму после родов, ей пришлось долго сидеть на диете и тренироваться.

Это история, скорее, о силе духа, чем о физической силе. Нужно толкать себя вперёд, независимо от того, кто твой тренер, какая у тебя программа. Нужно быть здоровым и делать правильный выбор.

Бейонсе

Бейонсе говорит, что достигла этого с помощью определённого типа питания и регулярных физических упражнений. Теперь певица считает, что жизнь без спорта и правильного питания — не её путь.

Дарья Пономарёва фитнес-тренер Важно понимать: у звезды мирового уровня есть свои обязательные «рамки» красоты, а значит, и её тренировки отличаются от наших.

Программа тренировок Бейонсе

Тренировки для Бейонсе разработал Марко Борхес. Важным компонентом его программы стали интервальные физические нагрузки. Для занятий Бейонсе может использовать любой свободный момент, появившийся в течение дня. За это время исполнительница успевает сделать приседания, выпады, планку для укрепления пресса, упражнения на бицепсы.

Я не могу есть что хочу, и не могу игнорировать спортзал. Стараюсь делать так много кардиотренировок, как могу. Если у меня был длинный день с бесконечными танцами во время репетиций, я пробегаю три мили. Если нет — бегу шесть.

Бейонсе

Певица тренируется пять дней в неделю параллельно с регулярными танцевальными репетициями, которые иногда длятся по девять часов подряд.

По рекомендации тренера, Бейонсе не должна прерывать тренировки ни на один день, пока не добилась желаемого результата. Особое внимание в методике Марко уделяется тренировке локтей, коленей, бёдер и плеч.

В первый день звезда выполняет разминку, за которой следует продолжительная круговая тренировка:

выпады;

приседания;

упражнения на пресс;

упражнение «планка»;

отжимания «нырок щуки» на брусьях;

велосипедные скручивания;

подъём ног;

обратные отжимания на брусьях;

упражнения V-ups.

Во второй день Бейонсе выполняет кардиотренировку:

выпады вперёд;

приседания с медицинболом в руках над головой;

выпады вперёд с разворотом тела;

тяга гантелей;

отжимания спайдермена;

выпады вперёд с медицинболом с разворотом тела;

планка.

Каждое упражнение певица выполняет 12-15 раз. В течение дня она также бегает на беговой дорожке в режиме медленного бега и быстрого спринта.

Третий день включает в себя:

выпады со сменой ног в прыжке;

подтягивания с выносом ног вперёд;

сгибания бицепса;

упражнения на плечи и трицепсы;

планка;

сгибания ног с медицинболом.

Одна из её любимых тренировок — сочетание ускорений и неспешного бега на дорожке (по минуте на каждое упражнение). Плюс йога раз в неделю. Режим Бейонсе становится особенно жёстким в преддверии важных съёмок или выступлений и более расслабленным во время отдыха.

Я никогда не стремилась переходить грань, за которой тело выглядело бы не слишком естественно. Думаю, самое важное — чувствовать себя женщиной и выглядеть как женщина. Лучше всего я чувствую себя, будучи не слишком худой и не слишком тяжёлой, — просто девушкой с формами. Я верю в то, что все созданы разными, и твой естественный рост и вес — это то, что выглядит лучше всего.

Бейонсе

Секрет певицы состоит не в том, чтобы пытаться похудеть до состояния стиральной доски, а создать с помощью упражнений контраст между талией и бёдрами. Это делает фигуру более изящной и привлекательной.

Дарья Пономарёва фитнес-тренер Каждодневные изнуряющие тренировки — стресс для организма. Мышцам нужен отдых. Именно процесс восстановления после занятия, а не сама тренировка является ключевым фактором в построении фигуры мечты. Если Бейонсе занимается каждый день, её тренировочный план должен быть разнообразен. К примеру, сочетание силовых и кардио, танцев, растяжки, пилатеса и другого.



Система питания «Революция за 22 дня»

Это программа, которую Бейонсе запустила совместно со своим тренером Марко Борхесом, основанная на «принципе 21 дня». По словам Марко, диета длится (почему-то) 22 дня, за это время можно выработать новую привычку или избавиться от неё.

За 22 дня вы сможете поставить себе цель и обеспечить себя необходимыми инструментами, которые помогут привнести в повседневную жизнь важные изменения. Например, заменить нездоровое голодание правильным питанием.

Эта система питания является вегетарианской и предполагает отказ от употребления продуктов с ГМО, глютеном, соей и молочными жирами.

После рождения близнецов Бейонсе решила за короткое время вернуться в прежнюю форму. Сама идея пришла к певице и бизнесвумен после того, как с подачи тренера они с мужем JAY Z приняли участие в эксперименте 22 Days Nutrition challenge.

Певица полностью исключила красное мясо из рациона и отказалась от мучного и жареных куриных крылышек. Также был наложен запрет на употребление алкоголя.

Если даже такой выросший в Хьюстоне любитель поесть, как я, смог это выдержать — значит, любой сможет.

Бейонсе

Вместо красного мяса Бейонсе ела много рыбы, добавила в рацион овощные супы, салаты, смузи, бобовые, овощи, фрукты, ягоды, семечки, орехи, а рис и пасту заменила на киноа.

Недостаток белка восполняла протеиновыми батончиками. На завтрак употребляла одни яичные белки с овощным коктейлем или цельнозерновые хлопья с обезжиренным молоком. Важно было пить много воды в течение дня.

Дарья Пономарёва фитнес-тренер Любому типу фигуры подходит сбалансированное питание. Никакие магические диеты и продукты с «нулевым» калоражем (те, от которых якобы «худеешь») не приведут к желанным результатам.

Важен баланс белков, жиров и углеводов. Рассчитывается всё индивидуально.

Я бы посоветовала есть больше овощей и продуктов с полезными жирами.



В этом году певице исполнилось 40 лет, но она всё так же продолжает попадать в рейтинги самых сексуальных женщин современности. Как мы видим, такая фигура — не данность, а результат упорного труда и ограничений.