5 лучших видов приседаний для подтянутых ягодиц
Фитнес-эксперт Егор Фукалов считает, что сильные ягодичные мышцы не только красиво выглядят, но и уменьшают риск проблем с поясницей.
Классические приседания
Упражнение одинаково распределяет нагрузку на переднюю и заднюю поверхность бедра. Это основа, которой нужно овладеть каждому.
Плие
Оно подойдёт тем, кто хочет максимально задействовать внутреннюю часть бёдер и подтянуть ягодицы, при этом не увеличивая в размерах переднюю часть ног.
Сумо
Его любят за максимальное включение ягодиц и минимальную работу передней поверхности бедра. Отлично прокачивает внутреннюю часть бедра.
Приседания с узкой постановкой ног
Подойдёт тем, кто хочет нарастить мощную переднюю поверхность бедра, при этом минимально задействуя ягодицы.
Приседания на одной ноге
В упражнении участвует большое количество мышц, что позволяет прокачать низ тела с собственным весом. Нагружаются ягодицы, передняя и задняя поверхности бедра.
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Здесь есть видео, на которых можно посмотреть верную технику выполнения всех перечисленных ранее упражнений.
5 лучших видов приседаний для подтянутых ягодиц
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