Это не то же самое, что тип телосложения, и от него будут зависеть даже ваши тренировки.

Как определить свой тип фигуры и для чего это нужно?

Какие бывают типы фигур? Как это влияет на тренировки?



Рассказываем вместе с фитнес-тренером.

Тип фигуры «яблоко» или «груша» — это лишь фигура речи? Или всё же у этой классификации есть научное обоснование? Разбираем, что нужно знать о своём типе при планировании тренировок и составлении рациона.

Александр Карпов фитнес-тренер сети World Class Ваше тело может выглядеть эстетично и красиво при любом типе фигуры.

Такая классификация — корректная?

Александр: Для начала хочу пояснить. Различают три основных типа телосложения как у мужчин, так и у женщин: эктоморф, мезоморф и эндоморф. А «груша», «песочные часы» и т. д. — это условная классификация типов фигур.

Фото: istocphoto.com

Чтобы определить ваш тип фигуры, нужно измерить свои параметры: объёмы плеч, груди, талии и бедёр.

Какие бывают типы фигуры?

«Песочные часы»: грудь и бёдра примерно равны по объёму, талия при этом заметно меньше.

грудь и бёдра примерно равны по объёму, талия при этом заметно меньше. «Груша» (треугольник): грудь и плечи уступают в объёме бёдрам, при этом талия заметна.

грудь и плечи уступают в объёме бёдрам, при этом талия заметна. Перевёрнутый треугольник: плечи (причём ощутимо) и грудь шире бёдер.

плечи (причём ощутимо) и грудь шире бёдер. Прямоугольник: плечи, бёдра и талия примерно равны по объёму.

плечи, бёдра и талия примерно равны по объёму. «Яблоко» (круг): талия и грудь заметно выделяются на фоне бёдер и плеч.

Как тип фигуры влияет на тренировки?

Есть некоторые особенности при тренировках с различным типом фигуры. Обычно пропорции сохраняются даже при наборе веса. Зависеть тип фигуры будет от ряда факторов, вот два наиболее важных:

генетическая предрасположенность (строение скелета, например, ширина тазобедренного сустава и плечевого пояса);

количество жировой ткани в организме и её распределение (это связано и со строением скелета, и с физиологией).

Фото: istockphoto.com

Если со строением скелета ничего нельзя поделать (кроме разве что хирургического вмешательства, что не рекомендуется делать), то жировой компонент можно корректировать (это же касается и мышечной массы). Можно сбросить необходимый процент жировой ткани, накачать мышцы с акцентом на необходимые зоны и скорректировать фигуру. Но не стоит ждать, что условная «груша» станет «перевёрнутым треугольником». Ваше тело может выглядеть эстетично и красиво при любом из типов фигур.

Как тип фигуры влияет на питание?

Что касается режима и принципов питания, они универсальны и подходят для любого типа телосложения. При составлении рациона ориентироваться стоит на ваши цели: снижение жирового компонента, поддержание баланса или наращивание мышц.

Можно ли изменить тип фигуры, занимаясь спортом?

Александр: хочу отметить, что локального «жиросжигания» не существует (мы говорим о фитнесе). Это значит, что нельзя похудеть только в области талии или, например, бёдер. Если вы бесконечно качаете пресс, жир не будет быстрее уходить с живота (то же касается и любой другой части тела). Это доказано экспериментально.

Зато можно более избирательно сделать акцент на наращивании, укреплении, придании «тонуса» именно тем мышцам, зону которых вы хотите изменить.