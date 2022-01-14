Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Главная Lifestyle Статьи

Типы фигуры у мужчин и женщин: как определить, параметры

Как определить свой тип фигуры и для чего это нужно?
Маргарита Зуева Александр Карпов
,
Как определить свой тип фигуры?
Комментарии
Это не то же самое, что тип телосложения, и от него будут зависеть даже ваши тренировки.
Какие бывают типы фигур? Как это влияет на тренировки?

Рассказываем вместе с фитнес-тренером.

Тип фигуры «яблоко» или «груша» — это лишь фигура речи? Или всё же у этой классификации есть научное обоснование? Разбираем, что нужно знать о своём типе при планировании тренировок и составлении рациона.

<a href="https://www.championat.com/authors/4005/1.html">Александр Карпов</a>
Александр Карпов
фитнес-тренер сети World Class

Ваше тело может выглядеть эстетично и красиво при любом типе фигуры.

Такая классификация — корректная?

Александр: Для начала хочу пояснить. Различают три основных типа телосложения как у мужчин, так и у женщин: эктоморф, мезоморф и эндоморф. А «груша», «песочные часы» и т. д. — это условная классификация типов фигур.

Фото: istocphoto.com

Чтобы определить ваш тип фигуры, нужно измерить свои параметры: объёмы плеч, груди, талии и бедёр.

Какие бывают типы фигуры?

  • «Песочные часы»: грудь и бёдра примерно равны по объёму, талия при этом заметно меньше.
  • «Груша» (треугольник): грудь и плечи уступают в объёме бёдрам, при этом талия заметна.
  • Перевёрнутый треугольник: плечи (причём ощутимо) и грудь шире бёдер.
  • Прямоугольник: плечи, бёдра и талия примерно равны по объёму.
  • «Яблоко» (круг): талия и грудь заметно выделяются на фоне бёдер и плеч.
Чем заменить час бега? 6 занятий, которые сожгут столько же калорий Чем заменить час бега? 6 занятий, которые сожгут столько же калорий
Реально ли похудеть при диете 5:2? Принципы правильного питания «по выходным» Реально ли похудеть при диете 5:2? Принципы правильного питания «по выходным»

Как тип фигуры влияет на тренировки?

Есть некоторые особенности при тренировках с различным типом фигуры. Обычно пропорции сохраняются даже при наборе веса. Зависеть тип фигуры будет от ряда факторов, вот два наиболее важных:

  • генетическая предрасположенность (строение скелета, например, ширина тазобедренного сустава и плечевого пояса);
  • количество жировой ткани в организме и её распределение (это связано и со строением скелета, и с физиологией).

Фото: istockphoto.com

Если со строением скелета ничего нельзя поделать (кроме разве что хирургического вмешательства, что не рекомендуется делать), то жировой компонент можно корректировать (это же касается и мышечной массы). Можно сбросить необходимый процент жировой ткани, накачать мышцы с акцентом на необходимые зоны и скорректировать фигуру. Но не стоит ждать, что условная «груша» станет «перевёрнутым треугольником». Ваше тело может выглядеть эстетично и красиво при любом из типов фигур.

Как тип фигуры влияет на питание?

Что касается режима и принципов питания, они универсальны и подходят для любого типа телосложения. При составлении рациона ориентироваться стоит на ваши цели: снижение жирового компонента, поддержание баланса или наращивание мышц.

5 упражнений от фитнес-модели, которые помогут похудеть после новогодних праздников 5 упражнений от фитнес-модели, которые помогут похудеть после новогодних праздников
Упражнения, которые помогут избавиться от складок на животе. Тренировка на базе планки Упражнения, которые помогут избавиться от складок на животе. Тренировка на базе планки

Можно ли изменить тип фигуры, занимаясь спортом?

Александр: хочу отметить, что локального «жиросжигания» не существует (мы говорим о фитнесе). Это значит, что нельзя похудеть только в области талии или, например, бёдер. Если вы бесконечно качаете пресс, жир не будет быстрее уходить с живота (то же касается и любой другой части тела). Это доказано экспериментально.

Зато можно более избирательно сделать акцент на наращивании, укреплении, придании «тонуса» именно тем мышцам, зону которых вы хотите изменить.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Что будет, если лечь спать на голодный желудок?
Что будет, если лечь спать на голодный желудок?
Как накачать грудные мышцы с помощью гантелей? 5 эффективных упражнений от фитнес-блогера
Как накачать грудные мышцы с помощью гантелей? 5 эффективных упражнений от фитнес-блогера
TOP 3
Красивые ягодицы и пресс за 30 минут в день. Тренировка от чемпионки мира по бодифитнесу
Видео
Красивые ягодицы и пресс за 30 минут в день. Тренировка от чемпионки мира по бодифитнесу
Фитнес
Зачем спортивные бренды выпускают кроссовки на каблуках и без задников?
Зачем спортивные бренды выпускают кроссовки на каблуках и без задников?
Тренды
Адель похудела на 45 кг. Спорт помог певице пережить развод
Адель похудела на 45 кг. Спорт помог певице пережить развод
Мотивация
© championat.com 2000–2022