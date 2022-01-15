Почему нет чувства сытости после еды? 7 неочевидных причин «зверского» аппетита

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Откуда берётся сильный аппетит? Почему не получается наесться?



Разбираемся вместе с врачом.

Диетологи рекомендуют заканчивать приём пищи до того, как вы почувствуете, что наелись. Потому что насыщение приходит немного с задержкой. Но что делать, если чувство сытости не приходит совсем?

Борис Никулин врач клинической лабораторной диагностики СИТИЛАБ Чрезмерный голод, особенно после прима пищи, — это сигнал организма, который пытается сказать, что с ним что-то не так. Причинами такого состояния могут быть диеты, болезни или психические изменения.

С чем связано чувство голода после еды?

Расстройства пищевого поведения

Постоянное ограничение в питании вызывает замедление метаболизма. Чувство сытости не приходит, и мозг не получает сигналы о поступлении пищи в организм. На фоне эмоционального расстройства нарушается и нейронная связь между приёмом пищи и ощущениями в теле. Нервные потрясения могут выражаться настолько ярко, что оно попросту не справляется и перестаёт регулировать аппетит и сытость.

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Стресс

Борис: Как бы далеко ни продвинулась эволюция, всё-таки люди — млекопитающие. Животные знают: если есть еда, значит, есть стабильность и безопасность. Этот механизм отпечатался и в нашем подсознании. Только большинство современных людей, страдающих от расстройства пищевого поведения, используют обратную логику: себя можно успокоить, если поесть. Таким образом, еда становится наградой и способом морально себя поддержать. Как итог мы перестаём понимать, когда испытываем настоящий голод, а когда нам грустно или страшно.

Ожирение

Избыточный вес и, как следствие, постоянное переедание и растянутый желудок — частые причины «зверского» аппетита. Люди, обладающие повышенным индексом массы тела, намного чаще испытывают голод.

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Например, язвенная болезнь и гастриты могут сопровождаться невыносимым чувством голода, который заглушить практически невозможно. Заниматься самолечением в этом случае нельзя. Обязательно обратитесь к специалисту, чтобы пройти полное обследование ЖКТ и поскорее решить проблему.

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Недостаток сна

Борис: Частый недосып стимулирует образование нейространсмиттера орексина, который отвечает за приступы голода. Его повышенный уровень влияет на уровень сахара в крови и метаболизм в жировых тканях. Стоит насторожиться, если ваш сон чаще всего длится четыре часа вместо положенных восьми и вас постоянно преследует чувство голода. В этом случае следует сдать анализы и обратить внимание на режим сна и отдыха.

Проблемы с щитовидной железой

Различные заболевания и нарушения в работе щитовидной железы вызывают чувство голода. Например, чрезмерная функция щитовидной железы увеличивает расход энергии. Что делать? Выход один — обратиться к эндокринологу, пройти ультразвуковое обследование щитовидной железы и сдать анализы на уровень её гормонов.

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Острый дефицит витаминов

Авитаминоз тоже может быть причиной отсроченного чувства сытости. Так организм может сигнализировать об острой нехватке витаминов группы В и аминокислот. В таком случае необходимо сдать комплекс анализов на уровень этих веществ и пройти консультацию у специалиста, чтобы он назначил правильную диету и витаминный комплекс.

Как понять, что постоянное чувство голода после еды появилось не просто так?

Борис: Чрезмерный голод, особенно после приёма пищи, — это сигнал организма, который пытается сказать, что с ним что-то не так. Если долго игнорировать симптомы, нарушения могут стать необратимыми. Чтобы избежать этого, можно пройти генетическое тестирование. Особенно это актуально для людей, которые из-за отсутствия чувства сытости набирают лишние килограммы. Исследование определяет наличие мутации в генах, которые регулируют пищевое поведение. А результаты указывают на риск ожирения и аутоиммунных заболеваний.