Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Главная Lifestyle Статьи

Чувство голода после еды: причины, лечение, как избавиться

Почему нет чувства сытости после еды? 7 неочевидных причин «зверского» аппетита
Борис Никулин Алия Нургалеева
,
7 неочевидных причин «зверского» аппетита
Комментарии
Если вы не можете остановиться, проверьте себя по нашему списку.
Откуда берётся сильный аппетит? Почему не получается наесться?

Разбираемся вместе с врачом.

Диетологи рекомендуют заканчивать приём пищи до того, как вы почувствуете, что наелись. Потому что насыщение приходит немного с задержкой. Но что делать, если чувство сытости не приходит совсем?

<a href="https://www.championat.com/authors/5153/1.html">Борис Никулин</a>
Борис Никулин
врач клинической лабораторной диагностики СИТИЛАБ

Чрезмерный голод, особенно после прима пищи, — это сигнал организма, который пытается сказать, что с ним что-то не так. Причинами такого состояния могут быть диеты, болезни или психические изменения.

С чем связано чувство голода после еды?

Расстройства пищевого поведения

Постоянное ограничение в питании вызывает замедление метаболизма. Чувство сытости не приходит, и мозг не получает сигналы о поступлении пищи в организм. На фоне эмоционального расстройства нарушается и нейронная связь между приёмом пищи и ощущениями в теле. Нервные потрясения могут выражаться настолько ярко, что оно попросту не справляется и перестаёт регулировать аппетит и сытость.

Фото: unsplash.com/@andreeapop_

Стресс

Борис: Как бы далеко ни продвинулась эволюция, всё-таки люди — млекопитающие. Животные знают: если есть еда, значит, есть стабильность и безопасность. Этот механизм отпечатался и в нашем подсознании. Только большинство современных людей, страдающих от расстройства пищевого поведения, используют обратную логику: себя можно успокоить, если поесть. Таким образом, еда становится наградой и способом морально себя поддержать. Как итог мы перестаём понимать, когда испытываем настоящий голод, а когда нам грустно или страшно.

Ещё кусочек: что делать, если постоянно хочется есть Ещё кусочек: что делать, если постоянно хочется есть
Все боксёры агрессивные? Как единоборства влияют на наши эмоции Все боксёры агрессивные? Как единоборства влияют на наши эмоции

Ожирение

Избыточный вес и, как следствие, постоянное переедание и растянутый желудок — частые причины «зверского» аппетита. Люди, обладающие повышенным индексом массы тела, намного чаще испытывают голод.

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Например, язвенная болезнь и гастриты могут сопровождаться невыносимым чувством голода, который заглушить практически невозможно. Заниматься самолечением в этом случае нельзя. Обязательно обратитесь к специалисту, чтобы пройти полное обследование ЖКТ и поскорее решить проблему.

Фото: istockphoto.com

Недостаток сна

Борис: Частый недосып стимулирует образование нейространсмиттера орексина, который отвечает за приступы голода. Его повышенный уровень влияет на уровень сахара в крови и метаболизм в жировых тканях. Стоит насторожиться, если ваш сон чаще всего длится четыре часа вместо положенных восьми и вас постоянно преследует чувство голода. В этом случае следует сдать анализы и обратить внимание на режим сна и отдыха.

Проблемы с щитовидной железой

Различные заболевания и нарушения в работе щитовидной железы вызывают чувство голода. Например, чрезмерная функция щитовидной железы увеличивает расход энергии. Что делать? Выход один — обратиться к эндокринологу, пройти ультразвуковое обследование щитовидной железы и сдать анализы на уровень её гормонов.

Фото: unsplash.com/@raffaalvess

Острый дефицит витаминов

Авитаминоз тоже может быть причиной отсроченного чувства сытости. Так организм может сигнализировать об острой нехватке витаминов группы В и аминокислот. В таком случае необходимо сдать комплекс анализов на уровень этих веществ и пройти консультацию у специалиста, чтобы он назначил правильную диету и витаминный комплекс.

Каких витаминов не хватает в холода и откуда их получать? Каких витаминов не хватает в холода и откуда их получать?
Перекус от скуки: в чём разница между настоящим и ложным голодом? Перекус от скуки: в чём разница между настоящим и ложным голодом?

Как понять, что постоянное чувство голода после еды появилось не просто так?

Борис: Чрезмерный голод, особенно после приёма пищи, — это сигнал организма, который пытается сказать, что с ним что-то не так. Если долго игнорировать симптомы, нарушения могут стать необратимыми. Чтобы избежать этого, можно пройти генетическое тестирование. Особенно это актуально для людей, которые из-за отсутствия чувства сытости набирают лишние килограммы. Исследование определяет наличие мутации в генах, которые регулируют пищевое поведение. А результаты указывают на риск ожирения и аутоиммунных заболеваний.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Что будет, если лечь спать на голодный желудок?
Что будет, если лечь спать на голодный желудок?
Как накачать грудные мышцы с помощью гантелей? 5 эффективных упражнений от фитнес-блогера
Как накачать грудные мышцы с помощью гантелей? 5 эффективных упражнений от фитнес-блогера
TOP 3
Красивые ягодицы и пресс за 30 минут в день. Тренировка от чемпионки мира по бодифитнесу
Видео
Красивые ягодицы и пресс за 30 минут в день. Тренировка от чемпионки мира по бодифитнесу
Фитнес
Зачем спортивные бренды выпускают кроссовки на каблуках и без задников?
Зачем спортивные бренды выпускают кроссовки на каблуках и без задников?
Тренды
Адель похудела на 45 кг. Спорт помог певице пережить развод
Адель похудела на 45 кг. Спорт помог певице пережить развод
Мотивация
© championat.com 2000–2022