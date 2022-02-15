Биохакинг: что обещает новая модная наука? Выясняем со специалистом

Сегодня биохакинг стал одним из видов альтернативной медицины, про которую либо не доказано, что она работает, либо доказано, что она не работает. Но тогда почему это направление стало настолько популярно и можно ли «фанатичную» заботу о здоровье называть биохакингом?

Разбираемся вместе с психологом и нейрокоучем, Екатериной Задоевой.

Как появился биохакинг?

Термин «биохакинг» был известен ещё в 1988 году. Тогда биохакерами называли генных инженеров, которые занимались наукой вне лабораторий и ставили собственные эксперименты. Биохакинг начал набирать популярность в 2002 году, когда впервые был расшифрован геном человека. После этого научного достижения многие учёные захотели научиться исправлять гены и работали над этой идеей на протяжении следующих 10 лет.

Фото: istockphoto.com

Первые результаты были опубликованы в 2010 году в материале о Робе Карлсоне, аспиранте-физике, который увлёкся биологией и преобразовал гараж в научную лабораторию для исследований ДНК. Он изучал воздействие физических аппаратов на клетки крови и вместе с группой помощников создал машины для ПЦР-тестов и сконструировал бактерии для производства флуоресцентного белка.

В России о биохакинге узнали в первую очередь благодаря бизнесмену Сергею Фаге. В 2017 году он поделился методами биохакинга, которые использует сам. Фаге написал статью, где рассказал, что измеряет стадии сна, следит за питанием, занимается спортом и медитацией, посещает психолога, сдаёт общий анализ крови и по результатам принимает необходимые БАДы и ноотропы. На это он потратил $ 200 тыс. Всё ради идеи вечной молодости.

Биохакинг и доказательная медицина

По словам эксперта, биохакинг очень уверенно опирается на доказательную медицину и так же уверенно выходит за её рамки. Например, процесс аутофагии и его полезность научно были объяснены японским учёным только в 2016 году, а само лечебное голодание и низкоуглеводное питание, при которых этот процесс включается, практикуются настолько давно, что ещё в работах Авиценны (средневековый персидский учёный, философ и врач. – Прим. ред.) есть рекомендации к таким манипуляциям с рационом и его отсутствием.

Фото: istockphoto.com

Польза сауны и бани, например, тоже никак не освещается доказательной медициной, хотя является вполне рабочим инструментом для вывода токсинов. И хоть баня и сауна кажутся делом незамысловатым, в биохакинге важен точный индивидуальный расчёт и последовательность действий с учётом особенностей человека.

Екатерина: Биохакинг можно отнести к персонализированной медицине, с возможностью осознанно перепрошить свои физические параметры и психо-эмоциональное состояние под поставленную цель. Или найти свою истинную цель, раскрыв физический, генетический, психологический и интеллектуальный потенциалы организма.

Что общего между биохакингом и ЗОЖ?

Некоторые методы биохакинга пересекаются с принципами ЗОЖ (например, диета и занятия спортом). Разница лишь в том, что ЗОЖ предлагает общие для всех рекомендации, а биохакинг составляет адаптированный для определённого человека подход.

Фото: istockphoto.com

Биохакеры не просто ходят в зал каждый день и исключают из рациона сладкое, а с помощью биомаркеров отслеживают, как подобный образ жизни влияет на организм. Если вы уже некоторое время посещаете тренировки и следите за питанием, а изменения организма вас не радуют, можно обратиться к биохакингу.

Чего ждать от этого тренда?

Биохакинг может навредить так же, как и любая бездумно выпиваемая без повода таблетка.

Екатерина: Мы с клиентами даже перепроверяем результаты анализов через косвенные показатели, не говоря уже о том, что для каждого существует своя индивидуальная норма даже самых базовых витаминов, которая отчасти обусловлена генетическими особенностями.

Повышенная изменчивость мира требует от человека высокой гибкости и адаптивности, творческого подхода и базовой настройки к постоянному улучшению и углублённому изучению процессов и причинно-следственных цепочек в собственном организме.

Екатерина: Мы вошли в интересный период, когда научные прорывы в медицине подарят нам настолько увлекательные инструменты для улучшения себя, продления жизни и её качества, более ясного понимания себя и своих реакций через нейробиологию, что рекомендую пристегнуться покрепче и приготовиться к тому, что в ближайшее время биохакинг станет нормой.

Популяризация биохакинга остро возросла с началом 2020 года, когда тренд на здоровье и физическое и эмоциональное ресурсное состояние нам задала пандемия. Биохакинг стал мейнстримом. До этого им отчасти занимались лишь профессиональные спортсмены и предприниматели из Кремниевой долины.Только с одним отличием в том, что ради цели и победы почти всегда снисходительно относились к огромному урону тех сверх нагрузок, которым подвергается тело.

Фото: istockphoto.com

Сейчас биохакинг позволяет даже профессиональным спортсменам вовремя компенсировать специфичный ритм жизни и даже улучшить показатели, столь значительные для каждого профессионала. И главное, сохранить здоровье и продолжительность спортивной карьеры.