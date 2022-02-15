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Что такое биохакинг: новая наука или обман, мнение эксперта

Биохакинг: что обещает новая модная наука? Выясняем со специалистом
Анастасия Васильева Екатерина Задоева
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Что такое биохакинг и как его использовать?
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Исследования, позволяющие сохранить вечную молодость, или что-то большее?

Сегодня биохакинг стал одним из видов альтернативной медицины, про которую либо не доказано, что она работает, либо доказано, что она не работает. Но тогда почему это направление стало настолько популярно и можно ли «фанатичную» заботу о здоровье называть биохакингом?

Разбираемся вместе с психологом и нейрокоучем, Екатериной Задоевой.

Как появился биохакинг?

Термин «биохакинг» был известен ещё в 1988 году. Тогда биохакерами называли генных инженеров, которые занимались наукой вне лабораторий и ставили собственные эксперименты. Биохакинг начал набирать популярность в 2002 году, когда впервые был расшифрован геном человека. После этого научного достижения многие учёные захотели научиться исправлять гены и работали над этой идеей на протяжении следующих 10 лет.

Фото: istockphoto.com

Первые результаты были опубликованы в 2010 году в материале о Робе Карлсоне, аспиранте-физике, который увлёкся биологией и преобразовал гараж в научную лабораторию для исследований ДНК. Он изучал воздействие физических аппаратов на клетки крови и вместе с группой помощников создал машины для ПЦР-тестов и сконструировал бактерии для производства флуоресцентного белка.

В России о биохакинге узнали в первую очередь благодаря бизнесмену Сергею Фаге. В 2017 году он поделился методами биохакинга, которые использует сам. Фаге написал статью, где рассказал, что измеряет стадии сна, следит за питанием, занимается спортом и медитацией, посещает психолога, сдаёт общий анализ крови и по результатам принимает необходимые БАДы и ноотропы. На это он потратил $ 200 тыс. Всё ради идеи вечной молодости.

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Биохакинг и доказательная медицина

По словам эксперта, биохакинг очень уверенно опирается на доказательную медицину и так же уверенно выходит за её рамки. Например, процесс аутофагии и его полезность научно были объяснены японским учёным только в 2016 году, а само лечебное голодание и низкоуглеводное питание, при которых этот процесс включается, практикуются настолько давно, что ещё в работах Авиценны (средневековый персидский учёный, философ и врач. – Прим. ред.) есть рекомендации к таким манипуляциям с рационом и его отсутствием.

Фото: istockphoto.com

Польза сауны и бани, например, тоже никак не освещается доказательной медициной, хотя является вполне рабочим инструментом для вывода токсинов. И хоть баня и сауна кажутся делом незамысловатым, в биохакинге важен точный индивидуальный расчёт и последовательность действий с учётом особенностей человека.

Екатерина: Биохакинг можно отнести к персонализированной медицине, с возможностью осознанно перепрошить свои физические параметры и психо-эмоциональное состояние под поставленную цель. Или найти свою истинную цель, раскрыв физический, генетический, психологический и интеллектуальный потенциалы организма.

Что общего между биохакингом и ЗОЖ?

Некоторые методы биохакинга пересекаются с принципами ЗОЖ (например, диета и занятия спортом). Разница лишь в том, что ЗОЖ предлагает общие для всех рекомендации, а биохакинг составляет адаптированный для определённого человека подход.

Фото: istockphoto.com

Биохакеры не просто ходят в зал каждый день и исключают из рациона сладкое, а с помощью биомаркеров отслеживают, как подобный образ жизни влияет на организм. Если вы уже некоторое время посещаете тренировки и следите за питанием, а изменения организма вас не радуют, можно обратиться к биохакингу.

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Чего ждать от этого тренда?

Биохакинг может навредить так же, как и любая бездумно выпиваемая без повода таблетка.

Екатерина: Мы с клиентами даже перепроверяем результаты анализов через косвенные показатели, не говоря уже о том, что для каждого существует своя индивидуальная норма даже самых базовых витаминов, которая отчасти обусловлена генетическими особенностями.

Повышенная изменчивость мира требует от человека высокой гибкости и адаптивности, творческого подхода и базовой настройки к постоянному улучшению и углублённому изучению процессов и причинно-следственных цепочек в собственном организме.

Екатерина: Мы вошли в интересный период, когда научные прорывы в медицине подарят нам настолько увлекательные инструменты для улучшения себя, продления жизни и её качества, более ясного понимания себя и своих реакций через нейробиологию, что рекомендую пристегнуться покрепче и приготовиться к тому, что в ближайшее время биохакинг станет нормой.

Популяризация биохакинга остро возросла с началом 2020 года, когда тренд на здоровье и физическое и эмоциональное ресурсное состояние нам задала пандемия. Биохакинг стал мейнстримом. До этого им отчасти занимались лишь профессиональные спортсмены и предприниматели из Кремниевой долины.Только с одним отличием в том, что ради цели и победы почти всегда снисходительно относились к огромному урону тех сверх нагрузок, которым подвергается тело.

Фото: istockphoto.com

Сейчас биохакинг позволяет даже профессиональным спортсменам вовремя компенсировать специфичный ритм жизни и даже улучшить показатели, столь значительные для каждого профессионала. И главное, сохранить здоровье и продолжительность спортивной карьеры.

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