Главные холостяки российского спорта
Они молоды, перспективны и пока ещё свободны.
Чемпион мира по фигурному катанию может покорить не только своим внушительным ростом (187 см), но и любовью к животным.
Карьера Андрея развивается семимильными шагами: в таком молодом возрасте он уже стал чемпионом России по футболу и членом сборной. Пока его сердце свободно, в отличие от графика.
Российский пловец находится на старте своей карьеры, а помимо этого, учится в Стэнфорде и вкладывается в криптовалюту. Есть подозрение, что его ждёт отличное будущее.
Нападающий «Ак Барса» привлекает внимание болельщиков эпатажностью и неординарностью, однако о его личной жизни ничего не известно.
Артур Юсупов, 32
Игрок «Сочи» запоминается не только на поле, но и за его пределами. Артур часто делится с поклонниками деталями своей жизни, но упоминания о второй половинке футболиста на его странице нет.
Российский хоккеист нечасто появляется на публике и всё время посвящает спорту, однако в немногочисленных интервью говорит о том, что в будущем хочет иметь крепкую большую семью.
Андрей Рублёв, 24
Теннисист выделяется своей необычной внешностью и простотой. В аккаунте Андрей не только делится успехами на корте, но и буквально пропагандирует доброе отношение друг к другу.
Главные холостяки российского спорта
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