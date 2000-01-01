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Главные холостяки российского спорта
Главные холостяки российского спорта
Они молоды, перспективны и пока ещё свободны.
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<a href="https://www.instagram.com/a_gallyam/" rel="nofollow">Александр Галлямов, 22</a>
Александр Галлямов, 22
Чемпион мира по фигурному катанию может покорить не только своим внушительным ростом (187 см), но и любовью к животным. 
<a href="https://www.instagram.com/andrey.mostovoy17/" rel="nofollow">Андрей Мостовой, 24</a>
Андрей Мостовой, 24
Карьера Андрея развивается семимильными шагами: в таком молодом возрасте он уже стал чемпионом России по футболу и членом сборной. Пока его сердце свободно, в отличие от графика. 
<a href="https://www.instagram.com/andrei_minak/" rel="nofollow">Андрей Минаков, 19</a>
Андрей Минаков, 19
Российский пловец находится на старте своей карьеры, а помимо этого, учится в Стэнфорде и вкладывается в криптовалюту. Есть подозрение, что его ждёт отличное будущее.
<a href="https://www.instagram.com/gal1mch1k/" rel="nofollow">Артём Галимов, 22</a>
Артём Галимов, 22
Нападающий «Ак Барса» привлекает внимание болельщиков эпатажностью и неординарностью, однако о его личной жизни ничего не известно. 
Артур Юсупов, 32
Артур Юсупов, 32
Игрок «Сочи» запоминается не только на поле, но и за его пределами. Артур часто делится с поклонниками деталями своей жизни, но упоминания о второй половинке футболиста на его странице нет.
<a href="https://www.instagram.com/ivan_fedotov28/" rel="nofollow">Иван Федотов, 25</a>
Иван Федотов, 25
Российский хоккеист нечасто появляется на публике и всё время посвящает спорту, однако в немногочисленных интервью говорит о том, что в будущем хочет иметь крепкую большую семью.
Андрей Рублёв, 24
Андрей Рублёв, 24
Теннисист выделяется своей необычной внешностью и простотой. В аккаунте Андрей не только делится успехами на корте, но и буквально пропагандирует доброе отношение друг к другу.
Главные холостяки российского спорта
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