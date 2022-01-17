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Как спорт помогает бороться со стрессом — исследования, советы

Как спорт помогает бороться со стрессом? 3 совета от блогера Насти Тукитук
Анастасия Тукмачёва
Как спорт помогает бороться со стрессом?
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Тренировки сократят риск депрессии — и это в дополнение к подтянутой фигуре.
<a href="https://www.championat.com/authors/4761/1.html">Анастасия Тукмачёва</a>
Анастасия Тукмачёва
блогер, триатлет, амбассадор «IRONSTAR» и благотворительного фонда «Спорт для Жизни»

Как бороться со стрессом с помощью спорта?

Регулярная и правильно подобранная физическая нагрузка — залог не только стройного подтянутого тела, но и психологической и эмоциональной стабильности. Одна полноценная тренировка расслабляет мышцы и нервную систему на 90-120 минут, в организме вырабатывается гормон эндорфин, благодаря чему поднимаются настроение и самооценка.

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Согласно статистике, каждый четвёртый человек на земле подвержен психическим заболеваниям, при этом спорт для решения этой проблемы используют только 58% женщин и 66% мужчин. Делимся советами, как включить физические нагрузки в свой распорядок дня и почему это настолько важно.

Почему спорт позитивно сказывается на ментальном здоровье?

Тело и разум — единая система. Занимаясь спортом, мы напрягаем тело и фокусируемся именно на работе мышц, суставов, внутренних органов под нагрузкой. Иными словами, наши мысли начинают следить за движениями и ощущениями тела. А проблемы, кажущиеся неразрешимыми, негативные эмоции и переживания уходят на второй план.

Фото: instagram.com/tukituk/

Так мозг отдыхает от факторов, которые могут спровоцировать депрессию. Бег, плавание, кардионагрузки и даже танцы — подойдёт абсолютно всё, ведь в любой тренировке важны существенная нагрузка и сосредоточенность. Именно они помогают переключить внимание с текущих забот на выполнение упражнений. Сложно думать о чём-то, когда пытаешься поднять штангу большого веса или удержать равновесие, занимаясь йогой.

С чего начинать?

Чтобы ежедневно пребывать в хорошем настроении, тренировки должны быть регулярными. Утреннюю гимнастику или занятия йогой можно проводить каждый день. Тренировки с повышенной кардионагрузкой можно устраивать раз в два дня.

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Начинать лучше с 20-минутного занятия, постепенно увеличивая время до 1-1,5 часов. Можно пробовать разные виды спорта, чтобы выбрать занятие, которое принесёт более позитивные эмоции. Также стоит чередовать вид нагрузок, тогда активность не надоест. Например, идеально подойдёт триатлон — сочетание бега, велогонки, плавания. Тренировки по этим направлениям можно разнести по разным дням недели.

Как правильно заниматься спортом, чтобы не перегореть?

Тренируйтесь с удовольствием

После тяжёлого рабочего дня многие выбирают пассивный отдых — просмотр фильмов, чтение книг, посиделки с друзьями. Это всё — неотъемлемая и необходимая часть жизни, она приносит не меньше пользы и удовольствия, чем спорт. Но и он необходим для физического и эмоционального здоровья, так как помогает справиться даже с профессиональным выгоранием.

Фото: instagram.com/tukituk/

Многие не уделяют время для активности, потому что ленятся или находят кучу отговорок. Поэтому подготовьте боевой настрой для занятий спортом: выберите удобную форму, которая вам нравится, включите любимую музыку и позовите друга или вторую половинку составить вам компанию.

Не забывайте про мотивацию

Мотивация — основной стимул заниматься спортом. Вы должны понимать конечную цель, чтобы получать удовольствие от процесса. Сбросить вес, подтянуть фигуру, успокоить нервы, доказать себе, что смогу, натренировать выносливость — выберите подходящую, цепляющую именно вас цель, и стремитесь к ней.

Фото: instagram.com/tukituk/

Можно даже сделать для себя поощрение за достижение цели — купить (или влезть!) в те самые джинсы, поразить коллег на корпоративе в новом платье, принять участие в марафоне.

Составьте план тренировок

Быстрее прийти к намеченной цели поможет план занятий. Его можно составить самостоятельно в зависимости от режима работы и распорядка дня или обратиться к профессионалу за консультацией. В таком случае антистресс-эффект будет, скорее, от первого варианта. Ведь тренер контролирует процесс и стимулирует вас, если ваших сил не хватает. А чтобы разобраться со своими мыслями, нужно получать удовольствие от спорта, не опасаясь чужого и своего собственного недовольства.

Фото: instagram.com/tukituk/

Занятия спортом — идеальный антидепрессант, который решает сразу несколько физиологических и психологических проблем. Снижение веса, избавление от токсинов, навязчивых мыслей и плохого настроения, эмоциональной усталости — всё это можно получить с помощью спорта.

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