В продукте якобы есть женские гормоны, которые могут привести к проблемам со здоровьем.

Говорят, мужчинам нельзя есть курицу. Выяснили вместе с экспертом, правда ли это

Почему мужчинам не стоит есть много курицы? Чем это может быть опасно?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Куриное филе — основа рациона, пожалуй, любого спортсмена. Но в пользе продукта многие всё ещё сомневаются. Говорят, что мясо фабричной курицы может вызвать гормональные нарушения у мужчин и даже повлиять на их сексуальную ориентацию. Спросили мнение эксперта на этот счёт.

Ксения Пустовая нутрициолог, основатель «Школы Диетологов» У мужчин с избытком женского гормона эстрогена может развиться гинекомастия — состояние, которое приводит к увеличению груди.

В чём вопрос?

В качестве покупного мяса сомневаются многие, но больше всего опасений почему-то вызывает именно курица. Вопросы касаются состава продукта — прежде всего, гормонов роста. Бытует мнение, что продукт опасен для мужчин и его частое употребление приводит к бесплодию, формированию женского телосложения и другим малоприятным последствиям. Так ли это?

Фото: unsplash.com/@angelabaileyy

Ксения: Здесь важно отметить, что бóльшая часть покупного куриного мяса относится к категории бройлеров. Это гибрид разных пород кур, они быстро растут и набирают массу.

Во-первых, цыплят-бройлеров получают за счёт использования гетерозиса в животноводстве. Гетерозис — это особое свойство животных и птиц, благодаря которому потомок берёт от родителей только самые лучшие качества (выживаемость, плодовитость, энергия роста, устойчивость к заболеваниям).

Во-вторых, на птицефабриках для кормления используются специальные смеси с заданными параметрами калорийности, соотношения белков, жиров и углеводов. Они обеспечивают все этапы роста птицы. Дополнительно к кормовым ингредиентам в комбикорм вводят витамины, минералы, аминокислоты, различные ферменты для лучшего усвоения кальция, фосфора, клетчатки, белка и сложных сахаров.

Фото: unsplash.com/@tysonbrand

Что это значит? Быстрый рост бройлера обеспечивается за счёт генетики и оптимальных условий содержания (температура, освещение, влажность помещения, кормление и т. д). То есть гормоны роста, в том числе женские, которые и вызывают у многих опасения, здесь ни при чём. Но при идеальном раскладе. Теоретически недобросовестные производители всё же могут использовать гормональные препараты — этого мы не можем знать наверняка.

Ксения: В этом случае употребление продукта действительно может привести к ряду проблем со здоровьем. Среди них, например, бесплодие, импотенция, ожирение, риск других заболеваний.

Так можно ли мужчинам есть курицу?

Исследований, которые доказывали бы влияние курицы на гормональный фон мужчин, нет. То есть исключать ценный белковый продукт из рациона нет никакой необходимости.

Ксения Чёрная член российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Мужчинам можно есть курицу. Я везде рекомендую непромышленную, домашнюю птицу, выращенную на натуральных кормах. Это исключает наличие вредных веществ в мясе.



Что же касается самого мяса, то куриный белок легко и быстро усваивается организмом, не перегружает органы пищеварения. Но следует обращать внимание на индивидуальную переносимость, поскольку куриное мясо может вызывать аллергию.

Совет от эксперта: покупать мясо советуют у крупных производителей. У них есть собственная система контроля качества, поэтому их реже ловят на обмане. Также стоит обращать внимание на наличие российского Знака качества.