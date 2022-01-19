4 привычки спортсменов, которые могут навредить новичкам

Роман Дудушкин тренер по фитнесу и бодибилдингу, преподаватель Колледжа Вейдера Какие правила профессиональных спортсменов могут быть опасными для любителей?

Большинство людей, приходя в зал, чаще всего слишком усердствует на начальном этапе. Есть две крайности: те, кто занимается раз в неделю и ждёт результата, как у соревнующегося атлета, или, наоборот, те, кто начинает слишком рьяно тренироваться, что плохо сказывается на результате. Но почему некоторые привычки и правила работают для профессиональных спортсменов, но обычному человеку могут только навредить?

Частые тренировки

Многие новички, в погоне за результатом, тренируются по системе 3+1 или 4+1, то есть три дня занимаются и один день отдыхают или четыре дня тренируются — один отдыхают. Всё это делается, чтобы подкрепить свои успехи и скорее увидеть изменения в зеркале. Этого, скорее всего, не произойдёт, так как мы попадаем в состояние перетренированности, и показатели начнут падать. Организм попросту не будет успевать восстанавливаться, и гормональный фон тоже начнёт давать сбой. Это скажется на самочувствии, настроении, сне, аппетите и других факторах.

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Профи уже построили свой фундамент. Большинство спортсменов становится хорошими профессионалами только благодаря тому, как их тела реагируют на силовые тренировки на протяжении многих лет. Например, в бодибилдинге чаще всего профессионал начинает тренировочную карьеру с пауэрлифтинга или тяжёлой атлетики, закладывая в процессе очень прочную основу.

Если вы только начинаете, то тренировки профессионального бодибилдера не будут работать для вас хорошо, или, по крайней мере, не так хорошо, как обычные тренировки для всего тела. Узнайте, как создать прочную основу, прежде чем пытаться использовать программу тренировок профессионального спортсмена.

Употребление пищевых добавок

Вроде бы вы тренируетесь, хорошо восстанавливаетесь, но хотите быстрее увидеть результат тренировок. И начинаете бездумно принимать различные БАДы, добавки, что тоже не всегда хорошо. Если начинающий спортсмен достаточно полноценно питается, потребляет белки, жиры и углеводы, то стоит аккуратнее относиться к добавкам и не принимать их, не изучив вопрос внимательнее. Некоторые добавки могут накапливаться в организме, что приведёт к плохим последствиям.

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Жёсткие диеты и сушки

Профессионалы умеют сидеть на диете. А вы знаете, как полностью похудеть за девять недель? Умеете следовать профессиональным планам питания, разработанным высокооплачиваемыми диетологами и людьми с многолетним опытом? Если всё, что вы знаете — это миска овсянки, яичные белки на завтрак, бутерброд с тунцом на ланч, протеиновый шейк и разумный ужин, то диета профессионального спортсмена, скорее, вам навредит. Профи знают все тонкости набора массы, сушки, дефицита углеводов, загрузки углеводами и обезвоживания. Нужно долго и, главное, аккуратно учиться есть, чтобы набирать, и есть, чтобы похудеть.

Режим спортсмена

Профессиональный спортсмен должен становиться в какой-то степени эгоистом и понимать, для чего он это делает. Когда вы живёте обычной жизнью — вечером смотрите телевизор, играете с детьми и вдруг в один прекрасный момент решаете стать, например, фитнес-бикини, бодибилдером или другим спортсменом, что требует очень много времени. Он полностью погружается в атмосферу спорта, забывая о том, что ещё вчера был папой или мамой, достаточно времени уделял семье, а тут, в одночасье, стал эгоистом, потому что тренер сказал, что он должен таким быть и больше фокусироваться на себе. Да, отчасти это правда, но нельзя с этим перебарщивать, иначе это может привести к печальным последствиям, когда результата добились, но потеряли своих близких. Или ещё хуже, когда не добились результата, нанесли вред своему здоровью и потеряли контакт со своими близкими. Нужно научиться балансировать занятия спортом. Попробуйте приобщить к спорту и семью и занимайтесь все вместе, но имейте в виду, что у других членов семьи могут быть другие интересы.

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Всего хорошего должно быть в меру, чтобы вам это не надоело так же быстро, как и затянуло к себе. Не спешите – результаты придут.

Занимайтесь любимым делом и на долгую перспективу!