Как развиваются новые олимпийские виды спорта в России? Жизнь BMX и сёрфинга

Олимпийские игры уникальны: лучшие виды спорта, сильнейшие спортсмены со всего мира, новые рекорды и пристальное внимание миллионов зрителей. Игры «молодеют»: к ним постоянно добавляются новые дисциплины, многие из которых до недавнего времени было невозможно представить в рамках Олимпиады.

Как меняется жизнь дисциплины после появления в списке ОИ?

Минувшим летом в Токио дебютировало сразу несколько «уличных» видов спорта, среди которых – BMX-фристайл, скейтбординг, сёрфинг. Экстремальные дисциплины, зародившиеся в США в середине прошлого века, долгие годы добивались признания. Наконец случилось то, что ещё 10 лет назад казалось нереальным: спортсменам в этих дисциплинах стала доступна высшая спортивная награда – олимпийская медаль. Путь этот непрост: каждый новый вид спорта должен доказать МОК (Международному Олимпийскому Комитету) собственную значимость и пройти все этапы согласований.

Константин Андреев Фото: instagram.com/andreevyo

Как меняется жизнь дисциплины после того, как она появляется в списке ОИ? Формируется сборная страны, куда отбираются сильнейшие атлеты. Назначается тренер сборной, утверждается тренировочный график, проходят сборы. Правда, всё не так просто: скейтбординг, BMX, сёрфинг – «уличные» виды спорта, которые сложно ограничить определёнными рамками. Это не столько спорт высоких достижений, сколько образ жизни и мысли, который формировался десятилетиями. Кроме того, у многих профессиональных атлетов свой график тренировок, который они не готовы менять. А об эффективности тренировочного процесса совсем юных «сборников» можно будет судить лишь спустя несколько лет.

Включение в программу Игр открывает дисциплину мировой аудитории, а также увеличивает её численность: вслед за дебютирующими видами спорта приходит новая армия болельщиков, интерес к соревнованиям растёт. Спорт меняется: чаще всего перемены позитивные, однако не обходится без нюансов.

Мы попытались разобраться в том, что изменилось для новоиспечённых олимпийских дисциплин в России, и в качестве экспертов обратились к атлетам агентства Athletes Club – Сергею Расшиваеву, члену сборной России по сёрфингу, и Константину Андрееву, члену олимпийской сборной России по BMX.

Сергей Расшиваев Фото: Татьяна Елисарева

Сёрфинг

Сёрфинг сложно назвать популярным в России видом спорта: ещё лет 20 назад о нём мало кто слышал, да и сегодня позволить себе поймать волну может далеко не каждый. Российская федерация сёрфинга была основана в 2009 году, на мировом уровне была признана в 2012-м. Невысокая популярность профессионального сёрфинга в России продиктована отчасти сложными природными и погодными условиями: у нас не так много побережий, где можно стабильно оттачивать свои навыки. Самые популярные споты – Камчатка, Владивосток, Черноморское побережье, Ленинградская область, Калининград. Там есть хорошие школы, проходят соревнования, однако для стабильных тренировок уровня сборной России этого недостаточно. В мировых чемпионатах встречаются ведущие атлеты планеты – конкуренция и уровень состязаний растут. Все мечтают попасть на Олимпиаду, и одного таланта здесь недостаточно: большую роль играет процесс подготовки.

Сергей Расшиваев член сборной России по сёрфингу В сборной нет плана развития, и сейчас каждый атлет тренируется сам. Сборная собирается один раз в год – в прошлом году это было на Курилах весной, при том, что чемпионат мира проходил при 30-градусной жаре в Сальвадоре. Пока с таким подходом нам нет смысла ожидать высоких результатов. Однако это не значит, что всё плохо: первые необходимые шаги предприняты, государственные деньги выделяются – правда, всё ещё недостаточные для того, чтобы наша страна оказалась в числе лидеров по сёрфингу. Мы надеемся, что скоро появятся искусственные волны и наш спорт станет более развитым.

Сергей Расшиваев Фото: Татьяна Елисарева

С момента включения сёрфинга в список официальных видов спорта ОИ внимание к нему и сборной прогнозируемо увеличивается: федеральные СМИ знакомят аудиторию с дисциплиной и атлетами, в федерацию приходят новые спонсоры, растёт армия болельщиков по ту сторону экрана и в социальных сетях. Означает ли это, что в сёрфинг пришли новые молодые атлеты? Увы, нет.

К сожалению, до сих пор на чемпионат России можно попасть только с 18 лет. Считаю, что это самое большое ограничение для развития сёрфинга в нашей стране. Детский спорт пока вообще никак не развит.

Есть и второй нюанс, который касается конкретно соревнований в России. Если раньше мы делали по 4-5 ивентов в год, сейчас есть только один чемпионат России и всё. С таким небогатым соревновательным опытом трудно развиваться.

BMX

BMX управляется российской федерацией велосипедного спорта наравне с шоссейными, трековыми гонками и маунтинбайком. BMX-фристайл – относительно доступная дисциплина, в которую можно прийти в возрасте 4-5 лет. За последние годы появилось много новых секций, школ и тренеров, которые охотно берут совсем юных атлетов: такая опция есть во многих скейт-парках крупных городов. Кстати, продолжают появляться и новые скейт-парки – закрытые площадки, где можно кататься и тренироваться в любое время года.

Константин Андреев член олимпийской сборной России по BMX В Казани (я, кстати, только что переехал сюда), построили огромный скейт-парк. На данный момент это лучший парк в России, он открылся буквально недавно. Сейчас сюда будут съезжаться все самые крутые BMX-райдеры. Здесь можно прокачаться наиболее быстрым способом, стать лучшим. Надеюсь, это только начало. Я слышал, что этот скейт-парк был построен не из-за Олимпийских игр, а по случаю. Но есть шанс, что крупные города России начнут строить больше скейт-парков и давать возможность и начинающим, и опытным атлетам развиваться.

Константин Андреев Фото: Red Bull Content Pool

Без современных тренировочных площадок прогресс невозможен: атлетам необходимы условия, где у них не будет ограничений и они смогут полностью раскрыть свой потенциал и выкладываться на полную.

Нужны крутые скейт-парки, чтобы мы, тренируясь в них, потом приезжали на крупные ивенты и нам казалось, что это просто песочница, что там нет ничего сложного.

Сейчас я часто катаюсь в скейт-парках, которые мне «малы». Чувство, словно я в штанах точно не по размеру: они жмут, сковывают движения.

Константин Андреев Фото: Red Bull Content Pool

У России есть все шансы выиграть на следующей Олимпиаде золото и в принципе быть на подиуме на всех международных соревнованиях: у нас безумно талантливые ребята! Единственное, что нужно – протянуть им руку помощи и дать условия, в которых они смогут себя раскрыть.

На Олимпийских играх в Токио российский атлет Ирек Ризаев занял шестое место в BMX-фристайле. Как обстоят дела с тренировками в сборной России и что нужно, чтобы уровень атлетов постоянно рос? Топовые российские райдеры, Константин Андреев и Ирек Ризаев, на сборах больше ориентируются на свой более чем 15-летний опыт и ощущения, не выполняя «с закрытыми глазами» все требования тренеров.

Ребята помоложе адаптируются, но пока что я не скажу, есть ли разница: нас они пока не догнали, хотя выполняли программу на 100%. Возможно, у нас проигрышный подход, пока сложно сказать.

Настоящий результат будет виден, если атлет, пришедший в сборную в 14 лет, начнёт выполнять тренировочный план на 100%, как того от него требуют, и к 20 годам станет топовым атлетом мирового уровня. Олимпийские игры прошли, и ближайшие три-пять лет – это тот период, когда всё начнёт меняться.

Растущая популярность новой олимпийской дисциплины идёт ей на пользу: к BMX начинают относиться более серьёзно. Если раньше уличные виды спорта считались просто хобби, которое часто не поддерживали родители (и многие вынуждены были бросать спорт из-за неодобрения старших), в перспективе стать BMX-райдером уровня сборной России будет не менее престижно, чем гимнастом или волейболистом: теперь это большой спорт, который становится узнаваемым.

Если раньше спрашивали: «Чем ты занимаешься? А, на велосипеде детском катаешься». То теперь это больше звучит как: «На чём катаешься?» — «На BMX», — «Оо, круто, трюки делаешь, вау!»