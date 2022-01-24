Практика показывает, что не всем нравится новая этика. В комментариях порой творится кошмар.

5 брендов, которые больше не ориентируются на модельные стандарты

В последние годы бренды стали чаще использовать социальную тематику в рекламе своих товаров: Volkswagen затронул проблему родительской лжи, Kenco (Mondelez International) — подростковой занятости в странах третьего мира, Nestle призвал женщин следить за здоровьем груди. Спортивные бренды не исключение, а иногда и двигатель индустрии.

Рассказываем, как спортивные товары стали продвигаться через несовершенства.

Nike и plus-size

Американский гигант спортивной индустрии одним из первых стал использовать нестандартных моделей в своих рекламных кампаниях. Поэтому часто в рекламе бренда можно увидеть полных моделей, атлетов с протезами конечностей и людей, страдающих различными недугами.

Присутствия плюс-сайз модели в рекламе было недостаточно для Nike. Они пошли ещё дальше и в 2019-м разместили в своих магазинах манекены больших размеров. Это было сделано для комфорта посетителей, чтобы люди крупной комплекции не страдали во время шоппинга от собственного несовершенства.

Одной из последних кампаний стало сотрудничество с Триной Николь — британской plus-size моделью, которая открыла первую в Великобритании танцевальную секцию для людей с лишним весом The Curve Catwalk.

Missguided и отказ от ретуши

Бренд Missguided отказался от использования фотошопа в своих кампаниях, нигде не сообщив о принятом решении. Всё началось в 2018 году, когда фирма провела кампанию с хэштегом #KEEPONBEINGYOU («продолжай быть собой») с привлечением различных типов моделей: плюс-сайз, с особенностями кожи и шрамами.

Таким образом, в Missguided хотели показать, что можно быть собой и принимать свои «недостатки». Миссия бренда заключается в том, чтобы убедить людей принять свою индивидуальность и не стремиться к бесконечному идеалу, которого не существует. На сегодняшний день марка не отклоняется от заданного курса и помогает тысячам женщин полюбить своё тело.

Adidas и бодипозитив

Ещё в 2017 году вышла рекламная кампания бренда со шведской моделью Арвидой Бистрём, которая показала натуральную красоту буквально — с волосами на ногах и подмышках.

Тогда на бренд обрушилась волна хейта, однако кампания осталась в истории как одна из самых смелых на рынке.

Весной 2021 года adidas Russia опубликовали кампанию с бодипозитивной моделью Кариной Частиковой в рамках проекта «Это наше движение» (WatchUsMove). К ней также присоединились певицы Манижа и Сюзанна, актриса Ирина Горбачёва, журналистки Мария Командная и Татьяна Мингалимова, спортсменки Самира Мустафаева и Анастасия Олаири Косу и танцовщица Жемал Курбанова.

В новой рекламной кампании adidas Russia показывает, что женщины могут заниматься спортом независимо от типа фигуры. Большинство комментаторов обвинили бренд в неправильном толковании понятия «бодипозитив» и в резкой форме высказали своё мнение о том, как должна выглядеть женщина в хорошей физической форме.

Универмаг Selfridges и «Невероятные машины»

Сеть универмагов из Великобритании уже давно придерживается идеи бодипозитива и транслирует это в своей рекламе. В 2016 году бренд запустил кампанию EVERYBODY и снял мини-фильм «Невероятные машины».

Рекламный ролик посвящён любви и уважению к своему телу и борьбе со стандартами, которые нам навязывает общество. В съёмках приняли участие икона альтернативной моды Мишель Лами, модель Наоми Шимада, модный редактор Шармадин Рейд, транс-активистка Чарли Креггс и Руксана Бегум — чемпионка по тайскому боксу, известная тем, что создала спортивный головной убор для мусульманок.

Женщины рассказали, как поменялось их восприятие собственного тела, когда они приняли себя такими, какими есть.

Monki и натуральность

Monki — дочерняя компания H&M, которая уже успела стать гигантом fashion-индустрии. Марка оперативно реагирует на смену общественных ориентиров как в стильных тенденциях, так и в рекламных съёмках.

Monki не использует фотошоп для обработки фотографий моделей, благодаря чему привлекает активных и свободолюбивых покупателей. У моделей Monki разная комплекция, они не стесняются веснушек, щербинок между зубами или растяжек на коже.

Наида Саидова редактор раздела «Тренды» В любой из рекламных кампаний, анонсируемых как бодипозитивные, мы непременно видим женщин. Все мы понимаем, что стандарты красоты оказывают на мужчин не меньшее давление. Однако когда в последний раз вы видели рекламу, где показывают не накачанное тело, а обычный мужской торс, возможно, немного «заплывший» лишним? Чтобы вспомнить такое, мне пришлось очень постараться. В 2015 году Норвежская марка одежды Dressmann запустила ролик, в котором в нижнем белье снялись мужчины разных возрастов и с самыми разными типами фигуры. А ещё марка Savage x Fenty, которая вообще инклюзивна. Всё, больше я примеров не вспомню, а я видела много рекламных кампаний.

Рекламные кампании с настоящим телом откликаются у молодой и прогрессивной аудитории и привлекают большее число покупателей.