На них стоит обратить внимание тем, кто хочет сбросить вес.

Как похудеть на силовых тренировках? 5 энергозатратных упражнений в тренажёрном зале

Худеть и становиться сильнее одновременно — мечта множества посетителей тренажёрных залов. Лучше всего со сжиганием калорий справляются интенсивные упражнения, которые разгоняют пульс и заставляют тренирующегося попотеть. Силовые упражнения в большинстве своём направлены на рост мышц. Однако есть такие, которые могут подключаться к процессу жиросжигания при правильном построении тренировки и рациона.

Разбираемся, на какие силовые упражнения стоит обратить своё внимание, чтобы наращивать мышцы и сжигать жир.

Елена Скоблова супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Сlass Если говорить о самых энергозатратных, то лучше подойдут упражнения со свободными весами, при выполнении которых мы включаем в работу максимальное количество мышечных волокон.

Приседания со штангой

Техника выполнения:

встаём прямо, ноги на ширине плеч;

кладём на плечи гриф, придерживаем его руками;

из этого положения опускаем таз вниз, сгибая колени;

опускаем таз ниже уровня колен;

возвращаемся в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Становая тяга

Техника выполнения:

встаём лицом к штанге, ноги на ширине плеч;

сгибаем колени и берёмся руками за гриф. Таз при этом отводим назад, а плечи подаём вперёд. Спину очень важно держать ровно и не сгибать;

разгибаем колени и выпрямляемся во весь рост уже со штангой в руках. Движение вверх начинается с головы;

гриф скользит вдоль передней поверхности ног.

Фото: istockphoto.com

Жим штанги

Техника выполнения:

ложимся на банкетку под штангу. Берёмся за гриф широким хватом;

снимаем её со стойки и опускаем до уровня груди;

выжимаем штангу вверх;

затем снова опускаем до касания груди;

по завершении упражнения возвращаем штангу на стойку.

Фото: istockphoto.com

Тяга в наклоне

Техника выполнения:

стоя над штангой, слегка сгибаем колени и наклоняем туловище.

берём в прямые опущенные руки штангу;

далее подтягиваем штангу к пояснице. При этом локти сгибаются и отводятся назад;

возвращаемся в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Жим гантелей сидя

Техника выполнения:

садимся на банкетку, спиной упираемся в её спинку;

в каждой из рук держим по гантели;

поднимаем гантели до уровня плеч;

из этого положения выжимаем их вверх;

затем вновь опускаем к плечам.

Фото: istockphoto.com

Елена: Не стоит при этом забывать, что сброс веса будет в любом случае зависеть не только от выбора упражнений для тренировки, а в целом от объёма и интенсивности физической нагрузки, активности в течение дня и режима питания.