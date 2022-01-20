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Лучшие силовые тренировки для похудения: упражнения в зале

Как похудеть на силовых тренировках? 5 энергозатратных упражнений в тренажёрном зале
Маргарита Зуева Елена Скоблова
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Как похудеть с помощью силовых?
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На них стоит обратить внимание тем, кто хочет сбросить вес.

Худеть и становиться сильнее одновременно — мечта множества посетителей тренажёрных залов. Лучше всего со сжиганием калорий справляются интенсивные упражнения, которые разгоняют пульс и заставляют тренирующегося попотеть. Силовые упражнения в большинстве своём направлены на рост мышц. Однако есть такие, которые могут подключаться к процессу жиросжигания при правильном построении тренировки и рациона.

Разбираемся, на какие силовые упражнения стоит обратить своё внимание, чтобы наращивать мышцы и сжигать жир.

<a href="https://www.championat.com/authors/4745/1.html">Елена Скоблова</a>
Елена Скоблова
супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Сlass

Если говорить о самых энергозатратных, то лучше подойдут упражнения со свободными весами, при выполнении которых мы включаем в работу максимальное количество мышечных волокон.

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Приседания со штангой

Техника выполнения:

  • встаём прямо, ноги на ширине плеч;
  • кладём на плечи гриф, придерживаем его руками;
  • из этого положения опускаем таз вниз, сгибая колени;
  • опускаем таз ниже уровня колен;
  • возвращаемся в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Становая тяга

Техника выполнения:

  • встаём лицом к штанге, ноги на ширине плеч;
  • сгибаем колени и берёмся руками за гриф. Таз при этом отводим назад, а плечи подаём вперёд. Спину очень важно держать ровно и не сгибать;
  • разгибаем колени и выпрямляемся во весь рост уже со штангой в руках. Движение вверх начинается с головы;
  • гриф скользит вдоль передней поверхности ног.

Фото: istockphoto.com

Жим штанги

Техника выполнения:

  • ложимся на банкетку под штангу. Берёмся за гриф широким хватом;
  • снимаем её со стойки и опускаем до уровня груди;
  • выжимаем штангу вверх;
  • затем снова опускаем до касания груди;
  • по завершении упражнения возвращаем штангу на стойку.

Фото: istockphoto.com

Тяга в наклоне

Техника выполнения:

  • стоя над штангой, слегка сгибаем колени и наклоняем туловище.
  • берём в прямые опущенные руки штангу;
  • далее подтягиваем штангу к пояснице. При этом локти сгибаются и отводятся назад;
  • возвращаемся в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Жим гантелей сидя

Техника выполнения:

  • садимся на банкетку, спиной упираемся в её спинку;
  • в каждой из рук держим по гантели;
  • поднимаем гантели до уровня плеч;
  • из этого положения выжимаем их вверх;
  • затем вновь опускаем к плечам.

Фото: istockphoto.com

Елена: Не стоит при этом забывать, что сброс веса будет в любом случае зависеть не только от выбора упражнений для тренировки, а в целом от объёма и интенсивности физической нагрузки, активности в течение дня и режима питания.

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