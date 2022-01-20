Как похудеть на силовых тренировках? 5 энергозатратных упражнений в тренажёрном зале

На них стоит обратить внимание тем, кто хочет сбросить вес.
Худеть и становиться сильнее одновременно — мечта множества посетителей тренажёрных залов. Лучше всего со сжиганием калорий справляются интенсивные упражнения, которые разгоняют пульс и заставляют тренирующегося попотеть. Силовые упражнения в большинстве своём направлены на рост мышц. Однако есть такие, которые могут подключаться к процессу жиросжигания при правильном построении тренировки и рациона.
Разбираемся, на какие силовые упражнения стоит обратить своё внимание, чтобы наращивать мышцы и сжигать жир.
из этого положения опускаем таз вниз, сгибая колени;
опускаем таз ниже уровня колен;
возвращаемся в исходное положение.
Фото: istockphoto.com
Становая тяга
Техника выполнения:
встаём лицом к штанге, ноги на ширине плеч;
сгибаем колени и берёмся руками за гриф. Таз при этом отводим назад, а плечи подаём вперёд. Спину очень важно держать ровно и не сгибать;
разгибаем колени и выпрямляемся во весь рост уже со штангой в руках. Движение вверх начинается с головы;
гриф скользит вдоль передней поверхности ног.
Фото: istockphoto.com
Жим штанги
Техника выполнения:
ложимся на банкетку под штангу. Берёмся за гриф широким хватом;
снимаем её со стойки и опускаем до уровня груди;
выжимаем штангу вверх;
затем снова опускаем до касания груди;
по завершении упражнения возвращаем штангу на стойку.
Фото: istockphoto.com
Тяга в наклоне
Техника выполнения:
стоя над штангой, слегка сгибаем колени и наклоняем туловище.
берём в прямые опущенные руки штангу;
далее подтягиваем штангу к пояснице. При этом локти сгибаются и отводятся назад;
возвращаемся в исходное положение.
Фото: istockphoto.com
Жим гантелей сидя
Техника выполнения:
садимся на банкетку, спиной упираемся в её спинку;
в каждой из рук держим по гантели;
поднимаем гантели до уровня плеч;
из этого положения выжимаем их вверх;
затем вновь опускаем к плечам.
Фото: istockphoto.com
Елена: Не стоит при этом забывать, что сброс веса будет в любом случае зависеть не только от выбора упражнений для тренировки, а в целом от объёма и интенсивности физической нагрузки, активности в течение дня и режима питания.