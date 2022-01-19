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Быстрые способы, как похудеть после новогодних праздников: продукты, которые лучше исключить из рациона

Как прийти в форму после новогоднего застолья за три недели
Алия Нургалеева Светлана Овценова
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Как прийти в форму за три недели после праздников?
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Рассказываем, что исключить из рациона, чтобы сбросить вес без вреда для здоровья.
Как похудеть после Нового года? Что есть, чтобы безопасно избавиться от лишних килограммов?

Вот и прошла праздничная суета — все уже подвели итоги, поставили цели и загадали желания. Теперь пришло время действовать и приводить себя в форму.

<a href="https://www.championat.com/authors/5435/1.html">Светлана Овценова</a>
Светлана Овценова
руководитель направления wellness Shopping Live

Переедание начинается в тот момент, когда рацион становится однообразным.

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Как похудеть за три недели?

Первое, что важно помнить — вес не уйдёт в мгновение ока. Лишние килограммы появляются тоже не сразу, на это уходит немало времени. Поэтому избавляться от них стоит постепенно — как минимум в течение 2-3 недель. Никаких диет, ваш выбор — здоровый подход к питанию. Такой, чтобы он стал частью жизни, а не промежуточным этапом.

Фото: istockphoto.com

Первая неделя

Светлана: На этом этапе следует отказаться от сладостей, мучного, кисломолочных продуктов и других любимых блюд. Почему это важно? Дело в том, что однообразное меню со временем перестаёт приносить результаты. Когда мы исключаем из рациона привычные продукты, организм испытывает стресс и начинает снижать вес. Преодолеть тягу к привычным блюдам поможет нехитрый трюк: заранее договоритесь с собой, что этот эксперимент продлится недолго — всего неделю. Здесь практически исключены срывы, поскольку мозг получил сигнал, что ограничения продлятся не более семи дней.

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Вторая неделя

Вторую неделю эксперт рекомендует также продолжить без мучного и сладкого. А вот молочную продукцию можно вернуть. Убедите себя в том, что это временно. В этом случае не будет сопротивления, а риски сорваться сведутся к минимуму. За пару недель вполне можно преодолеть тягу к сладкому и мучному. На этом этапе можно разрешить себе съесть что-то из «запретного» списка, но в пределах разумного. Например, одну конфету или кусочек сыра.

Фото: istockphoto.com

Светлана: Наряду с правильным питанием важны и тренировки. Необязательно силовые — привести тело в тонус и укрепить мышцы помогут пилатес, йога, ходьба. Тело станет более гибким и эластичным. Дополнительно рекомендую включить уходовые процедуры за телом: контрастный душ, лёгкий массаж, лимфодренажные упражнения.

Третья неделя

На третьей неделе вредные продукты допустимы совсем в минимальных, чисто символических количествах. Включайте в рацион их здоровые аналоги: например, сладости заменяйте фруктами, а белый хлеб — тёмным цельнозерновым. Экспериментируйте и добавляйте в меню новые блюда. Ту же цветную капусту можно приготовить так, что пальчики оближешь, просто добавив сметанно-чесночный соус и немного сыра. И не забывайте, что переедание начинается в тот момент, когда рацион становится однообразным.

Фото: unsplash.com/@ferhadd

Совет от эксперта: не забудьте в начале эксперимента взвеситься, сделать замеры, сфотографировать себя. До окончания эксперимента к весам лучше не подходить. Не ждите молниеносных результатов, и через три недели вы обязательно увидите разницу. Научитесь получать удовольствие не только от достижения цели, но и от самого процесса.
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