8 названий спортивных брендов, которые имеют скрытый смысл

Мы сталкиваемся с брендами повсюду и не всегда задумываемся, что означают привычные для нас названия. Так что же скрывается за именами самых популярных в мире спортивных марок?

Reebok

Изначально компания по производству спортивной одежды и аксессуаров, основанная Джозефом Уильямом Фостером в 1985 году, называлась J. 'W. Foster & Co. Позже она несколько раз переименовывалась из-за трудного произношения и в 1958 году обрела название, которое носит по сей день.

Внуки основателей выбрали для бренда название, происходящее от слова «rhebok», что на африканском языке означает «антилопа».

Generation Gap

Именно так раньше назывался американский бренд Gap. Название Generation Gap переводилось как «разрыв между поколениями» или «конфликт отцов и детей». Позже название было сокращено до Gap для удобства написания и продвижения.

Это название характеризует историю бренда — компания производит не просто обычные повседневные рубашки и джинсы, а настоящий стиль жизни и состояние души для хиппи и американской молодёжи. Само по себе слово gap с английского можно перевести как «разрыв» или «пробел».

adidas

По названию adidas вопросов нет — это производное от фамилии создателей, но есть другая тонкость: в США название бренда произносят с ударением на второй слог, а ударение на первый слог, характерное для Германии и принятое повсеместно, объясняется просто: основателя звали Адольф (Ади) Дасслер.

Хотя вы можете услышать и альтернативную версию происхождения названия бренда: название adidas — это акроним, образованный из фразы All Day I Dream About Soccer («Весь день я мечтаю о футболе». — Прим. ред). Но это не так.

LE COQ SPORTIF

«Спортивный петушок» – так переводится с французского языка название бренда, который выпускает спортивную одежду и обувь в ретростиле. Произносится название как «лё кок спортиф».

Во Франции не возникает вопросов о том, почему выбрана именно эта птица. Побеждающий врагов галльский петух – неофициальный геральдический символ Французской республики.

ASICS

Название японского бренда ASICS не случайно пишется заглавными буквами: это акроним от «Anima sana in corpore sano», крылатого выражения, которое в переводе с латыни означает «В здоровом теле здоровый дух».

Сегодня марка продолжает чтить свои традиции и делать всё для того, чтобы каждый смог разделить с ней известный принцип.

NAPAPIJRI

Удивительно, но эта итальянская компания имеет финское название и норвежский флаг на логотипе. В переводе с финского Napapijri означает «Северный полярный круг» и произносится как «напапири».

В этом названии заключается философия бренда: путешествия и исследования на любой широте и долготе, свобода и движение вперёд, а также уважение к природе и ресурсам нашей планеты.

Saucony

Очень многие думают, что это имя бренд получил из японского языка, но это заблуждение. Сакони-Крик – это приток Мейден-Крик, американской реки, на берегах которой и родился бренд.

Название марки труднопроизносимо, но на официальном сайте бренда пишут, что произносить его нужно как «сокани», с ударением на первый слог. Слово берёт свое начало в языке индейцев и означает место слияния двух рек (Saconk).

Anta

Название бренда Anta переводится с китайского как «осторожный шаг». Однако, не все решения компании можно назвать осторожными — основатель достаточно смело заявляет о планах бренда: «Мы стремимся создать не «Nike для Китая», а «Anta для всего мира».

Сегодня китайский бренд — один из самых амбициозных на мировом рынке и в рыночной стоимости уступает лишь Nike и adidas.