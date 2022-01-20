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Куда ехать за тёплой зимой в России? 3 места, где можно согреться и хорошо отдохнуть

Туризм в России может быть разный: познавательный, курортный, гастрономический, спортивный, событийный, деловой и тёплый. Последний особенно актуален в холодное время года, когда хочется выбраться куда-нибудь, где не придётся закутываться в пуховик и прятать нос в шерстяной шарф. Зимой в нашей стране относительно тепло в южных регионах. Если вы планируете отпуск и хотите немного согреться, не выезжая за пределы России, предлагаем рассмотреть следующие места.

Елена Лупанова директор и собственник турагентства «Лето Онлайн» Тёплая зима в России возможна на юге нашей страны: Крым, Сочи, Геленджик, Анапа. Но надо понимать, что тёплая зима там — это понятие относительное.

Краснодарский край

На курортах Краснодарского края в зимний отпуск можно ощутить атмосферу покоя, есть только пляж и море. Легче всего оценить гармонию природы в дендрарии, тисо-самшитовой роще и на Агурских водопадах. В Чёрном море зимой наберутся смелости искупаться только любители острых ощущений. Большинство гостей предпочитает бассейны, в аквапарке «Аквалоо» их наполняют морской водой.

Зимний отпуск — прекрасное время поправить здоровье. Многие санатории работают круглогодично, и зимой можно подлечиться морской солью и водой, а также с помощью минеральных источников. При этом цены в зимний сезон, как правило, на 50% ниже летних.

Съездить можно в Адлер, Сочи, Анапу, Геленджик, Новороссийск или на Розу Хутор – в горах, естественно, будет попрохладнее. В Красной поляне, кстати, зимой очень ждут лыжников и сноубордистов. Но поскольку там идёт сезон катания, цены могут кусаться и народу может быть очень много.

Температура в январе и феврале на российском черноморском побережье может достигать 15-17 градусов.

Крым

Зимой сюда едут те, кто рассчитывает на спокойный отдых. Крым в холодное время года — это возможность увидеть красоту природы без огромного количества людей. Например, в окрестностях Ялты, по дороге на гору Ай-Петри, находится водопад Учан-Су, достигающий в высоту почти 100 м. Популярностью пользуются пещеры на Чатыр-Даг, хорошо оборудованные для посещения: в них есть спуски, осветительные приборы. Такие прогулки понравятся любителям активного отдыха. А почитатели искусства могут приехать, например, в Феодосию и сходить в галерею Ивана Айвазовского. Также можно посетить многочисленные дворцы, которые разбросаны по всему полуострову. В их числе любимая резиденция семьи Николая II — Ливадийский дворец.

Зимой погода в Крыму, как весна в Москве: воздух может прогреваться от 0 до 15 градусов в зависимости от расположения города или посёлка, а температура воды в море — 7-10 градусов.

Северный Кавказ

Северный Кавказ у многих ассоциируется с катанием на склонах. Один из самых популярных курортов здесь – Домбай, Карачаево-Черкесия. Но, помимо катания, сюда можно ехать и за лечебным отдыхом. На Кавказе расположилось огромное количество грязевых, термальных и минеральных источников.

Кавказские Минеральные Воды – это знаменитый уникальный природный комплекс, в который входит более 150 лечебных скважин. Здесь есть все виды минеральных лечебно-столовых вод, которые известны во всём мире. Кавминводы специалисты называют музеем целебных источников.

Одни из самых популярных у туристов источников Кавказа – Бирагзанг, Кармадон (оба — в Северной Осетии), Аушигерск (Кабардино-Балкария) и Казьминские источники (Ставрополье).

Зима на Кавказе чуть более холодная, чем в Крыму и Краснодарском крае, но по сравнению с другими регионами России тут значительно теплее. В зависимости от места температура воздуха колеблется от -5 до +7 градусов.