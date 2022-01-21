Что будет с телом, если полностью отказаться от кардиотренировок?

Инесса Тимошина фитнес-тренер Как повлияет отсутствие кардио на физические показатели?

Бывало ли вам тоскливо от одного взгляда в сторону беговой дорожки? Или, возможно, скакалка вызывала у вас лишь желание покинуть спортивный зал? Если всё так, значит, вы не любитель кардиотренировок. Многие фитнес-блогеры и эксперты советуют делать то, что вам нравится и не заставлять себя выполнять упражнения, которые вы терпеть не можете. Разбираемся, можно ли исключить кардио из своего тренировочного плана без вреда для поставленных целей.

Как кардионагрузки влияют на организм?

В вопросе взаимодействия человека с кардионагрузками всё очень и очень индивидуально. Стоит учитывать, что у этого вида тренировок есть свои подвиды: низкоинтенсивное и высокоинтенсивное кардио. Их различает частота сердечных сокращений в момент выполнения движения. Высокоинтенсивные аэробные нагрузки часто вызывают усиление аппетита. Поэтому отказ от них, скорее всего, приведёт к сокращению потребляемых калорий. Также кардио может способствовать улучшению сна. А вот дневная активность может снизиться, если переборщить с тренировкой.

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Что будет, если отказаться от кардио?

Отказ от бега и прыжков не так страшен для рельефного тела, как может показаться на первый взгляд. Ведь при работе с весами организм тратит незначительно меньшее количество калорий, чем на аэробных тренировках. Кроме того, метаболизм напрямую связан с процентом мышечной массы в организме. Поэтому развивая мускулатуру, мы автоматически обеспечиваем себе более эффективное расщепление жиров. А это значит, что тело будет подтягиваться и терять вес без участия бега и интенсивных упражнений.

Совсем не обязательно замещать кардио только силовыми тренировками. Фитнес многогранен. Он может включать в себя ещё и растяжку, пилатес и другие виды нагрузки. Всё это в комплексе с упражнениями на развитие физической силы и выносливости приведёт к таким же внушительным результатам, что и бег на дорожке. Важно именно комплексное воздействие на организм. А сформировать этот комплекс можно очень даже по-разному. Поэтому насильно загонять себя на дорожку или мучиться с интенсивными упражнениями нет никакого смысла.

Фото: istockphoto.com

Когда лучше исключать кардио из тренировок?

Аэробные нагрузки могут быть полезны далеко не всем, а кому-то могут и навредить. Если разогнать пульс до 170 ударов в минуту и долго работать на пределе, это может плохо сказаться на организме. Пожилым, людям со слабым сердцем или с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям стоит очень аккуратно относиться к аэробным нагрузкам, а возможно, и вовсе исключить их.

Кардиотренировки могут быть неплохим дополнением вашего тренировочного плана. Однако их исключение не станет чем-то катастрофическим. Занимайтесь тем, что вам нравится.