Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Главная Lifestyle Статьи

Что будет, если исключить кардио из тренировок? Последствия для организма

Что будет с телом, если полностью отказаться от кардиотренировок?
Маргарита Зуева Инесса Тимошина
,
Что будет, если не делать кардио?
Комментарии
Результат зависит от целей ваших занятий, но есть нюансы.
<a href="https://www.championat.com/authors/4997/1.html">Инесса Тимошина</a>
Инесса Тимошина
фитнес-тренер

Как повлияет отсутствие кардио на физические показатели?

Бывало ли вам тоскливо от одного взгляда в сторону беговой дорожки? Или, возможно, скакалка вызывала у вас лишь желание покинуть спортивный зал? Если всё так, значит, вы не любитель кардиотренировок. Многие фитнес-блогеры и эксперты советуют делать то, что вам нравится и не заставлять себя выполнять упражнения, которые вы терпеть не можете. Разбираемся, можно ли исключить кардио из своего тренировочного плана без вреда для поставленных целей.

Упражнение, которое поможет стать сильнее и сбросить вес. Как и зачем делать трастеры? Упражнение, которое поможет стать сильнее и сбросить вес. Как и зачем делать трастеры?
Реально ли похудеть при диете 5:2? Принципы правильного питания «по выходным» Реально ли похудеть при диете 5:2? Принципы правильного питания «по выходным»

Как кардионагрузки влияют на организм?

В вопросе взаимодействия человека с кардионагрузками всё очень и очень индивидуально. Стоит учитывать, что у этого вида тренировок есть свои подвиды: низкоинтенсивное и высокоинтенсивное кардио. Их различает частота сердечных сокращений в момент выполнения движения. Высокоинтенсивные аэробные нагрузки часто вызывают усиление аппетита. Поэтому отказ от них, скорее всего, приведёт к сокращению потребляемых калорий. Также кардио может способствовать улучшению сна. А вот дневная активность может снизиться, если переборщить с тренировкой.

Фото: istockphoto.com

Что будет, если отказаться от кардио?

Отказ от бега и прыжков не так страшен для рельефного тела, как может показаться на первый взгляд. Ведь при работе с весами организм тратит незначительно меньшее количество калорий, чем на аэробных тренировках. Кроме того, метаболизм напрямую связан с процентом мышечной массы в организме. Поэтому развивая мускулатуру, мы автоматически обеспечиваем себе более эффективное расщепление жиров. А это значит, что тело будет подтягиваться и терять вес без участия бега и интенсивных упражнений.

Совсем не обязательно замещать кардио только силовыми тренировками. Фитнес многогранен. Он может включать в себя ещё и растяжку, пилатес и другие виды нагрузки. Всё это в комплексе с упражнениями на развитие физической силы и выносливости приведёт к таким же внушительным результатам, что и бег на дорожке. Важно именно комплексное воздействие на организм. А сформировать этот комплекс можно очень даже по-разному. Поэтому насильно загонять себя на дорожку или мучиться с интенсивными упражнениями нет никакого смысла.

Фото: istockphoto.com

Когда лучше исключать кардио из тренировок?

Аэробные нагрузки могут быть полезны далеко не всем, а кому-то могут и навредить. Если разогнать пульс до 170 ударов в минуту и долго работать на пределе, это может плохо сказаться на организме. Пожилым, людям со слабым сердцем или с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям стоит очень аккуратно относиться к аэробным нагрузкам, а возможно, и вовсе исключить их.

Кардиотренировки могут быть неплохим дополнением вашего тренировочного плана. Однако их исключение не станет чем-то катастрофическим. Занимайтесь тем, что вам нравится.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
5 эффективных видов приседаний для подтянутых ягодиц
5 эффективных видов приседаний для подтянутых ягодиц
Как тренировался Конор Макгрегор, чтобы набрать мышечную массу? Разбор с тренером
Как тренировался Конор Макгрегор, чтобы набрать мышечную массу? Разбор с тренером
TOP 3
8 названий спортивных брендов, которые имеют скрытый смысл
8 названий спортивных брендов, которые имеют скрытый смысл
Тренды
Adidas и Parley построили огромный плавающий теннисный корт
Adidas и Parley построили огромный плавающий теннисный корт
Тренды
Красивые ягодицы и пресс за 30 минут в день. Тренировка от чемпионки мира по бодифитнесу
Видео
Красивые ягодицы и пресс за 30 минут в день. Тренировка от чемпионки мира по бодифитнесу
Фитнес
© championat.com 2000–2022