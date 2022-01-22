Учёные из университета Дикина создали таблетки, имитирующие занятия спортом

Путь к идеальной фигуре может стать значительно короче. Но всё не так просто.

Могут ли лекарства имитировать занятия спортом? Как это может работать?



Разбираемся вместе с врачом.

Спорт не любят по разным причинам, и лень среди них — меньшее из зол. Некоторые не могут тренироваться по состоянию здоровья. Например, из-за болезней сердца, травм или избыточного веса. Предполагается, что новое изобретение учёных из университета Дикина в США может заменить таким людям походы в спортзал. И для остальных открытие сильно упростит задачу. По традиции делимся с вами результатами интересного исследования.

Георгий Зильберман врач общей практики Открытие станет революционным, в том числе в борьбе с диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Что говорят учёные?

В будущем мы, вероятно, сможем худеть и набирать массу без каких-либо усилий. Учёные уже более 10 лет разрабатывают нечто, что могло бы заменить тренировки. И надо сказать, у них это получается — уже есть таблетка, которая, подобно спорту, запускает химические процессы в организме и заставляет его работать во благо фигуры. «Волшебная пилюля» повышает активность особого гена, запускающего ряд биологических процессов в организме. Этот механизм стимулирует расщепление жиров и увеличение объёма мышечных волокон. Для сравнения: такой же эффект дают длительные тренировки.

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Американские специалисты из университета Дикина тестировали препарат на мышах в течение восьми недель. Обе группы испытуемых питались, как говорится, чем попало. Никакой диеты — только жир и сахар. При этом «фитнес-пилюлю» получала лишь часть грызунов — они-то и показали впечатляющие результаты. Несмотря на калорийный рацион, вес этих мышей остался прежним, а уровень глюкозы в крови снизился. Этот же механизм действует и во время физических нагрузок. Собственно, поэтому спорт считается отличной профилактикой сахарного диабета и способствует снижению холестерина.

Какие последствия могут быть у такого препарата?

С одной стороны, изобретение может воздействовать на определённые гены, уменьшая жировую массу и содержание липидов в крови, а значит, и риски сердечно-сосудистых заболеваний. Препарат также улучшает чувствительность к инсулину, что немаловажно для диабетиков и лиц с ожирением. Но, несмотря на многообещающие результаты, последствия использования препарата ещё не до конца изучены.

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Например, в том же эксперименте с мышами не всё прошло гладко. Таблетки, как оказалось, в некоторых случаях повышают риск развития онкологии. Учёные пока не знают, кто виноват и что с этим делать. Так что исследования ещё продолжаются.

Георгий: Если верить авторам исследования, препарат действительно даёт результаты. Но его физиологические характеристики плохо изучены. Поэтому специалистам ещё предстоит провести испытания и в случае чего доработать изобретение, чтобы избежать возможных побочных эффектов. Если у них это получится, открытие станет революционным, в том числе в борьбе с диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Но одно можно сказать точно: необходимость реальных физических упражнений была и остаётся. Кроме того, вполне возможно, что препарат отнесут к допингам, поскольку он очень созвучен со многими препаратами из запрещённого списка. Среди них, например, средства, улучшающие генерацию клеток и синтез белков и гормонов, факторы роста, а также стимуляторы рецепторов к гормонам.