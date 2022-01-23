Как научиться кататься на беговых лыжах? Советы профессионального спортсмена для новичка

Отвечает мастер спорта по биатлону.
Когда где-нибудь в мире выпадает три сантиметра снега, жизнь останавливается. Когда в России выпадает три метра снега, жизнь только начинается. И в этой шутке есть доля правды. Занятия спортом на открытом воздухе и в холодное время года всегда входили в методику физического воспитания и закаливания населения нашей страны. Более того, спортсмены из таких видов спорта, как фигурное катание, хоккей, бобслей и биатлон, занимали, занимают и будут занимать высшие награды самых престижных соревнований. Возможно из-за длительного периода зимы в России она так сильно стала нам близка.
Сегодня мы будем говорить о беговых лыжах. Расскажем, насколько это легко, удобно и захватывающе. А главное, на что можно обратить внимание и какие пробелы заполнить, чтобы ваше катание стало ещё комфортнее при условии, что вы уже стоите на лыжах.
Что нужно сделать перед тем, как начать кататься?
Важно понять, какие у вас цели, и двигаться к их воплощению. Просто покататься по зимнему лесу — одно. Если же вам хочется научиться технично, красиво и легко кататься — это совсем другое. У многих именно такая цель, и здесь тоже есть разделение: это будет либо коньковый ход, либо классика. Сейчас многие любители начинают учиться коньковому ходу, чтобы получать удовольствие от катания и чувствовать себя круто.
Фото: unsplash.com/@glennclaire
Будет ли работать принцип «встал-поехал»?
Многим новичкам, особенно девушкам, часто физически не хватает сил толкнуться хорошо, выйти на ногу. Практически всем не хватает баланса и стабилизации, поэтому либо кататься не получается совсем, либо прогресс очень маленький.
Что могу посоветовать? В идеале позаниматься с тренером в тренажёрном зале ещё до сезона, включить правильные мышцы, которые отвечают за работу на беговых лыжах, и особое внимание уделить моментам стабилизации и баланса. Даже простые упражнения, которые будут задействовать мышцы – постоять и поприседать на одной ноге, потом на другой — это всё будет плюсом, чтобы потом на лыжах чувствовать себя более уверенно и комфортно. И прогрессировать получится быстрее. Кстати, летом можно покататься на лыжероллерах.
Константин Перевозчиков
Фото: из личного архива Константина Перевозчикова
Сколько придётся кататься в неделю?
Начинающим ребятам советую проводить минимум одну или две тренировки, из которых одна будет с тренером. Либо в компании с друзьями, это тоже очень круто. Классно, когда вы можете покататься с кем-то вместе, посмотреть на его технику. Это поможет вам совершенствоваться.
В случае с более высокими целями я рекомендовал бы тренироваться минимум три раза в неделю. Лучше чередовать работу на лыжах с силовой подготовкой. Если вы занимаетесь с тренером, он вам подскажет специальную силовую работу, с которой вы точно сможете прогрессировать.
Если цель – подготовиться к серьёзному марафону или другому соревнованию, то тренироваться придётся 4-5 раз в неделю.
Фото: istockphoto.com
Что нужно делать после завершения катания?
После тренировки правильно будет сделать заминку. Она, как правило, может состоять из тех же лыж. В случае если мы делаем специфичную, силовую, скоростную работу, нужно покататься спокойно, немножко продышаться и выполнить небольшую растяжку уже после катания. Очень часто профессиональные спортсмены делают «кроссовую» заминку: переобуваются в кроссовки и пробегают небольшие расстояния.
Стоит отметить, что, поскольку погода холодная, не нужно долго оставаться на улице. Часто бывают истории, что человек потеет на тренировке, его продувает при спуске или остановке, и он заболевает. Здесь надо быть очень аккуратным. В идеале приехать и, пока вы ещё горячие, потянуть основные группы мышц, встряхнуться и идти переодеваться в сухую тёплую одежду.
Фото: istockphoto.com
Как выбрать экипировку?
Для прогулочного катания можно купить простые лыжи из масс-маркета. Этого будет достаточно. А если вы реально хотите научиться хорошо кататься коньковым ходом, чувствовать прокат и кайфовать от этого вида спорта, я рекомендую взять «средний» или «выше среднего» комплект (лыжи, палки и ботинки). Не берите топовое снаряжение, потому что, как правило, такие комплекты – карбоновые. Они очень лёгкие, но и достаточно жёсткие, новичкам такое не подойдёт.
Константин Перевозчиков
Фото: из личного архива Константина Перевозчикова
Из одежды обязательно нужно:
- термобельё;
- разминочный костюм из софтшела или мембранной ткани, чтобы вас не продувал ветер. Он должен дышать и выводить влагу;
- можно купить ещё «верхний слой» — пуховую жилетку или лёгкую куртку, которая не продувается и сохраняет тепло;
- перчатки, шапка и бафф;
- очки покупайте по желанию. Но когда дует сильный ветер или идёт снег — это достаточно важный аксессуар.
Лыжный спорт и беговые лыжи развиваются. Здорово, что в этом сезоне много снега, поэтому всем советую вставать на лыжи либо взять их в прокат и кататься. Если будут вопросы, мне всегда можно написать в социальных сетях или прямо здесь, в комментариях.