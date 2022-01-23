Как научиться кататься на беговых лыжах? Советы профессионального спортсмена для новичка

Что нужно знать перед тем, как встать на беговые лыжи? Как готовиться к катанию?



Отвечает мастер спорта по биатлону.

Когда где-нибудь в мире выпадает три сантиметра снега, жизнь останавливается. Когда в России выпадает три метра снега, жизнь только начинается. И в этой шутке есть доля правды. Занятия спортом на открытом воздухе и в холодное время года всегда входили в методику физического воспитания и закаливания населения нашей страны. Более того, спортсмены из таких видов спорта, как фигурное катание, хоккей, бобслей и биатлон, занимали, занимают и будут занимать высшие награды самых престижных соревнований. Возможно из-за длительного периода зимы в России она так сильно стала нам близка.

Сегодня мы будем говорить о беговых лыжах. Расскажем, насколько это легко, удобно и захватывающе. А главное, на что можно обратить внимание и какие пробелы заполнить, чтобы ваше катание стало ещё комфортнее при условии, что вы уже стоите на лыжах.

Что нужно сделать перед тем, как начать кататься?

Константин Перевозчиков ультрамарафонец, мастер спорта по биатлону, сооснователь и главный тренер клуба ProBiathlon Важно понять, какие у вас цели, и двигаться к их воплощению. Просто покататься по зимнему лесу — одно. Если же вам хочется научиться технично, красиво и легко кататься — это совсем другое. У многих именно такая цель, и здесь тоже есть разделение: это будет либо коньковый ход, либо классика. Сейчас многие любители начинают учиться коньковому ходу, чтобы получать удовольствие от катания и чувствовать себя круто.

Фото: unsplash.com/@glennclaire

Будет ли работать принцип «встал-поехал»?

Многим новичкам, особенно девушкам, часто физически не хватает сил толкнуться хорошо, выйти на ногу. Практически всем не хватает баланса и стабилизации, поэтому либо кататься не получается совсем, либо прогресс очень маленький.

Что могу посоветовать? В идеале позаниматься с тренером в тренажёрном зале ещё до сезона, включить правильные мышцы, которые отвечают за работу на беговых лыжах, и особое внимание уделить моментам стабилизации и баланса. Даже простые упражнения, которые будут задействовать мышцы – постоять и поприседать на одной ноге, потом на другой — это всё будет плюсом, чтобы потом на лыжах чувствовать себя более уверенно и комфортно. И прогрессировать получится быстрее. Кстати, летом можно покататься на лыжероллерах.

Константин Перевозчиков Фото: из личного архива Константина Перевозчикова

Сколько придётся кататься в неделю?

Начинающим ребятам советую проводить минимум одну или две тренировки, из которых одна будет с тренером. Либо в компании с друзьями, это тоже очень круто. Классно, когда вы можете покататься с кем-то вместе, посмотреть на его технику. Это поможет вам совершенствоваться.

В случае с более высокими целями я рекомендовал бы тренироваться минимум три раза в неделю. Лучше чередовать работу на лыжах с силовой подготовкой. Если вы занимаетесь с тренером, он вам подскажет специальную силовую работу, с которой вы точно сможете прогрессировать.

Если цель – подготовиться к серьёзному марафону или другому соревнованию, то тренироваться придётся 4-5 раз в неделю.

Фото: istockphoto.com

Что нужно делать после завершения катания?

После тренировки правильно будет сделать заминку. Она, как правило, может состоять из тех же лыж. В случае если мы делаем специфичную, силовую, скоростную работу, нужно покататься спокойно, немножко продышаться и выполнить небольшую растяжку уже после катания. Очень часто профессиональные спортсмены делают «кроссовую» заминку: переобуваются в кроссовки и пробегают небольшие расстояния.

Стоит отметить, что, поскольку погода холодная, не нужно долго оставаться на улице. Часто бывают истории, что человек потеет на тренировке, его продувает при спуске или остановке, и он заболевает. Здесь надо быть очень аккуратным. В идеале приехать и, пока вы ещё горячие, потянуть основные группы мышц, встряхнуться и идти переодеваться в сухую тёплую одежду.

Фото: istockphoto.com

Как выбрать экипировку?

Для прогулочного катания можно купить простые лыжи из масс-маркета. Этого будет достаточно. А если вы реально хотите научиться хорошо кататься коньковым ходом, чувствовать прокат и кайфовать от этого вида спорта, я рекомендую взять «средний» или «выше среднего» комплект (лыжи, палки и ботинки). Не берите топовое снаряжение, потому что, как правило, такие комплекты – карбоновые. Они очень лёгкие, но и достаточно жёсткие, новичкам такое не подойдёт.

Ботинки и лыжи должны быть хорошими, а вот палки можно взять попроще. Часто бывает, что люди учатся, падают, не очень хорошо обращаются с палками и часто ломают их. Если купить достаточно дорогие, то будет обидно их сломать на первых тренировках. А когда освоитесь, можно взять и получше.

Константин Перевозчиков Фото: из личного архива Константина Перевозчикова

Из одежды обязательно нужно:

термобельё;

разминочный костюм из софтшела или мембранной ткани, чтобы вас не продувал ветер. Он должен дышать и выводить влагу;

можно купить ещё «верхний слой» — пуховую жилетку или лёгкую куртку, которая не продувается и сохраняет тепло;

перчатки, шапка и бафф;

очки покупайте по желанию. Но когда дует сильный ветер или идёт снег — это достаточно важный аксессуар.

Лыжный спорт и беговые лыжи развиваются. Здорово, что в этом сезоне много снега, поэтому всем советую вставать на лыжи либо взять их в прокат и кататься. Если будут вопросы, мне всегда можно написать в социальных сетях или прямо здесь, в комментариях.