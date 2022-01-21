5 фильмов о спорте, выхода которых мы ждём в 2022 году

Фильмы про спорт — это не просто вариант проведения досуга, это целая история, которая вдохновит зрителя на новые достижения и даст мотивацию даже в переломные моменты. В этом году режиссёры продолжат снимать картины, к которым невозможно остаться равнодушным. Подробнее рассказываем о пяти фильмах, в которых показаны личные и профессиональные истории великих спортсменов.

«Я — Златан»

(январь 2022)

Фото: Кадр из фильма «Я — Златан»

Скоро в российский прокат выходит байопик шведского режиссёра Йенса Шёгрена «Я – Златан». Это картина посвящена жизни и карьере Златана Ибрагимовича. В её основу легла автобиография самого футболиста, написанная вместе с журналистом и писателем Давидом Лагеркранцем в 2011 году.

Златан вырос в одном из криминальных районов, но благодаря упорству и прирождённому футбольному мастерству он смог завоевать сердца миллионов болельщиков. На профессиональном пути Ибра (так называют футболиста фанаты) выигрывал чемпионаты Нидерландов, Италии и Франции и стал лучшим голеадором сборной Швеции, забив более 500 голов за карьеру. Кроме того, создатели фильма смогли рассказать не только о футбольном успехе Златана, но и про его отношения с отцом – Шефиком Ибрагимовичем.

«Мистер нокаут»

(23 февраля 2022)

Фото: Кадр из фильма «Мистер Нокаут»

Фильм-история о жизни легендарного советского боксёра Валерия Попенченко, который за недолгую жизнь успел стать чемпионом СССР, Европы и победителем Олимпийских игр 1964 года в Токио. Из фильма вы узнаете о его детстве в Ташкенте, об обучении в суворовском училище, о службе курсантом-пограничником, о его первых успехах и неудачах в спорте и о дружбе с тренером спортивного общества «Динамо» Григорием Кусикьянцем.

Режиссировал драму Артём Михалков, сын известного режиссёра Никиты Михалкова, сыгравший главную роль в фильме «9 рота». Его целью было показать, что для спортсмена главное — преодолеть себя, личные страхи и слабости, и только тогда получится одержать победу даже в самом престижном поединке.

«Халк Хоган»

(2022)

«Халк Хоган» — биографическая кинокартина, которая расскажет о взлётах и падениях звезды мирового рестлинга. Главную роль исполнит Крис Хемсворт, режиссёром выступит Тодд Филлипс.

Без Халка Хогана в 1980-х не обходился ни один крупный матч. В конце 1970-х, на заре карьеры, он выступал в роли злодея, но впоследствии стал примером для подражания и лицом Федерации рестлинга. Под его именем выпускали множество товаров, он появлялся на обложках журналов, снимался в кино и озвучивал мультфильмы.

На закате карьеры Халк продолжал выступать на ринге и появлялся на экране в реалити-шоу о своей семье. Создатели фильма сосредоточились на начале его карьеры, потому что, по их словам, за два часа невозможно показать все главные события жизни Хогана.

Дата релиза ещё неизвестна, но в 2022-м премьера картины точно состоится на стриминговой платформе Netflix.

«Крид 3»

(23 ноября 2022)

Поклонники спортивного фильма о Рокки Бальбоа с нетерпением ждут фильм «Крид-3», дата выхода которого назначена на 23 ноября 2022 года. Это будет седьмая кинолента на счету известной франшизы. Сильвестра Сталлоне в фильме не будет, он отказался от съёмок в проекте, так как сильно загружен работой и вовлечён во множество других картин.

Режиссёрское место третьей главы занял сам Майкл Б. Джордан, который продолжает исполнять главную роль. Для Майкла этот проект станет режиссёрским дебютом, поэтому стоит посмотреть фильм ещё и для того, чтобы оценить его работу в новой роли.

Кроме того, актёр регулярно тренировался, чтобы быть в лучшей физической форме на съёмках фильма. «Режиссёр днём, бодибилдер — ночью. Для достижения великой цели сначала необходимо достичь определённой последовательности», — прокомментировал Майкл свой распорядок дня.

«Стю»

(2022)

«Стю» — это биографическая драма, автором сценария и режиссёром которой выступает Розалинд Росс.

В основе сюжета лежит реальная история боксёра Стюарта Лонга, которому пришлось уйти из профессионального спорта после получения травмы. Долгое время он переживал моральный упадок, потом попал в тяжёлую аварию, после которой ему диагностировали редкое мышечное заболевание. Тогда он с головой окунулся в религию, получил сан священника и проповедовал, испытывая сильные боли и передвигаясь на костылях.

Когда болезнь начала прогрессировать, мужчина передвигался на моторизованном инвалидном кресле, но даже такие обстоятельства не останавливали его деятельную натуру. Стюарт скончался в 2014 году, но до сих пор является образцом стойкости, веры и духовной силы для многих людей.

Главную роль исполнит Марк Уолберг, которому пришлось поправиться более чем на 13 килограммов ради съёмок в фильме. Роль отца Стюарта сыграет Мэл Гибсон.