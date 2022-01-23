Витаминов и минералов в нём больше, чем в 27 других наиболее популярных в мире фруктов.

Учёные из Токио назвали киви самым полезным фруктом. Но есть его можно не всем

Чем полезен киви? Кому не стоит его есть?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Киви хотя и экзотический, но достаточно распространённый и доступный фрукт. Его родина — Китай, отсюда и другое название — китайский крыжовник. В начале прошлого века фрукт впервые привезли в Новую Зеландию. Там-то он и получил имя, под которым позже стал известен во всем мире, — назвали диковинку в честь уникальной новозеландской птицы киви.

Как и многие фрукты, этот богат полезными веществами и нутриентами. А в одном из последних исследований учёный из Больницы при Центре медицинских исследований Токийского Университета Айк Аракелян назвал киви самым полезным фруктом.

Светлана Незванова врач-диетолог, гастроэнтеролог, основатель Школы питания, психологии и спорта Если цель — уйти от ожирения, я даже запрещаю есть такой полезный фрукт, как киви.

Что говорят учёные?

Профессор медицины, доктор медицинских наук Айк Аракелян посвятил одну из своих статей именно киви. По словам учёного, этот фрукт содержит множество полезных веществ и малое количество калорий. Так, на 1 г и 1 ккал киви приходится больше полезных витаминов и минералов, чем у 27 других наиболее популярных в мире фруктов.

Фото: unsplash.com/@k8_iv

Киви — источник пищевых волокон, фолиевой кислоты, витаминов C и E, антиоксидантов и других полезных веществ. В двух средних порциях киви содержится столько же калия, сколько в одном банане, но меньшее количество калорий. Поэтому фрукт — отличный выбор для людей старшего возраста, ведь калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и костей, а также играет важную роль в работе мышц и в пищеварении.

Кроме того, в 100 г киви содержится более 20 мг магния. Он поддерживает здоровье мускулатуры и нервной системы, нормализует сердцебиение, поддерживает иммунную систему и укрепляет кости.

Чем полезен киви?

Регулирует уровень холестерина

Антиоксиданты, содержащиеся в киви, обеспечивают профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Так, 2-3 плода в день достаточно, чтобы снизить риск закупоривания артерий и кровеносных сосудов.

Укрепляет здоровье глаз

В составе фрукта есть антиоксидант лютеин. В организме это веществ сокращается с возрастом, поэтому важно компенсировать его недостаток с помощью диеты. Так можно сократить риск возрастных изменений зрения.

Улучшает состояние кожи

Витамин C участвует в выработке коллагена — ключевого компонента клеток всего организма, в том числе клеток кожи. Кроме того, витамин помогает быстрее заживлять раны.

Фото: unsplash.com/@natinati

Нормализует сон

Киви улучшает качество сна у взрослых. Предполагается, что этому способствуют содержащиеся в нём антиоксиданты и серотонин.

Чем может быть опасен киви?

Светлана: Киви — это богатый источник простого сахара, фруктозы. Фруктоза ещё более опасна, чем глюкоза. Ей не нужен гормон инсулин для усвоения. А её избыток напрямую ударяет по печени и может откладываться в подкожно-жировую клетчатку.

Если ваша цель — избавиться от лишних килограммов, не спишите объедаться киви.

Светлана: Киви не помогает похудеть. Полезные вещества, которые в нём есть и могли бы в изолированном виде помочь снизить вес, не действуют из-за фруктозы.

Кому будет особенно полезен киви?

Светлана: Киви хорошо подходит при пищевой аллергии. Обратить внимание на фрукт можно людям с аллергией, кожными высыпаниями, экземой, бронхиальной астмой. Стоит приучить есть киви детей, но не советую более 1-2 плодов в день.

Фото: unsplash.com/@wesual

Кому не стоит есть киви?

Отказаться от фрукта стоит, если у вас есть:

гастриты в обострении;

язвенная болезнь;

нарушения жирового обмена;

нарушение липидного профиля (содержание жиров в крови);

ожирение;

инсулинорезистентность;

сахарный диабет;

проблемы с почками.