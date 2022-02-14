Новые коллаборации в футбольном мире. Деловой «Спартак» и ретро от «Динамо»

В настоящее время футболу присущи не только стремление к победам и достойным результатам, зрелищность и азарт, но и коммерческая составляющая. За последние два месяца футбольные клубы успели посотрудничать с довольно известными в модной среде марками. Их совместные проекты отличаются осознанным подходом к делу, рассчитаны на массового покупателя и несут в себе отпечаток прошлого своей страны.

Вместе со стилистом рассказываем о последних коллекциях.

Jordan и «ПСЖ»

В декабре французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» и баскетбольный бренд Jordan представили новую совместную коллекцию. На этот раз дизайнеры выбрали новый путь сотрудничества.

Если раньше они выпускали форму для футболистов, то сейчас представили повседневную спортивную одежду, предназначенную для массового покупателя.

Новая зимняя коллекция «ПСЖ' x Jordan окрашена в сезонные зелёные и чёрные оттенки. В неё вошли трендовые вельветовые жилеты, куртки из искусственной овчины, утеплённые оверсайз-рубашки в клетку. Не обошлось и без ярких акцентов: широкие джинсы кирпичного цвета и контрастные логотипы клуба и Jordan Brand на свитшотах будут выгодно смотреться в повседневных образах.

«Олово» и «Динамо»

Осенью стало известно, что британский дизайнер Найджел Кейборн вместе с брендом «Олово», работающим над переосмыслением военной формы СССР, создаст коллекцию одежды для футбольного клуба «Динамо».

Коллекция была представлена на выставке Pitti Uomo 101, а после стала продаваться в России. Почему её можно назвать уникальной?

Во-первых, дизайнер лично приезжал в Москву, видел стадион «Динамо» и посетил Музей военной формы, поэтому в коллекции будет отражён не только личный почерк Кейборна, но и история нашей страны.

Дарья Гальперина стилист-имиджмейкер Коллаборация «Динамо» и культового британского дизайнера Найджела Кейборна пронизана эстетикой прошлых лет. Чётко считывается военная и морская тематики как дань историческим событиям. Атрибуты СССР в качестве источника вдохновения плавно переплетаются с эстетикой современного футбольного клуба в традиционном синем цвете – символе футбольного клуба.

Во-вторых, вещи посвящены не просто наследию футбольного клуба, а легендарному вратарю и кумиру самого Найджела – Льву Яшину. Дизайнер восхищается его стилем и считает, что его нужно возрождать.

В-третьих, у «Олово» и «Динамо» теперь есть фирменные парки Кейборна, которыми прославился его одноимённый бренд. Российские модельеры работали над их созданием на производствах Англии, Франции, Португалии, Испании и Шотландии.

Дарья Гальперина стилист-имиджмейкер Первые образцы коллекции выглядят очень эффектно. Суровые и лаконичные, но при этом с акцентными деталями: открытые швы, красующаяся буква «Д» или её часть на контрастной синей ткани и выразительные пуговицы добавят стиля образу. Сразу видно, что коллекция выполнена по английским стандартам: качественные материалы (английский хлопок, шерсть, натуральная овчина), чёткие линии, сдержанные аристократичные оттенки изделий, практически отсутствуют принты (кроме полоски). Вещи универсальные, утилитарные: есть и верхняя одежда, и головные уборы, и базовые поло-тельняшки. Такие элементы легко впишутся в повседневный гардероб современного мужчины и расскажут без слов о любви к «Динамо» и о лаконичной, сдержанной и практичной натуре.

Moncler и «Интер»

В декабре Moncler анонсировал трёхлетнее сотрудничество с итальянским клубом «Интер». Это первая футбольная коллаборация бренда, в которой дизайнеры создадут одежду для основного состава «Интера», включая образы для главного тренера Симоне Индзаги и руководства клуба.

Для релиза бренд адаптировал последнюю осенне-зимнюю коллекцию под сине-чёрную палитру футбольного клуба. Основу капсулы составили пуховики и стёганые жилеты. На левом рукаве красуется фирменная нашивка Moncler, а на правом – эмблема «Интера». Вместе с этим бренд и команда представили лимитированную капсулу вещей, в которую вошли пуховики, жилеты, вязаные свитеры, шапки и шарфы из шерсти. Вещи уже доступны в продаже.

Лондонское метро и «Арсенал»

На днях лондонский «Арсенал» и adidas представили новую коллекцию одежды в сотрудничестве с лондонским метро. Они объединились с Transport for London для создания предматчевой линейки, которая отражает историю станции метро Arsenal и линии Piccadilly.

Узор на футболках и лонгсливах вдохновлён обивкой на сидениях в вагонах, а джоггеры и стёганые жилеты созданы из тканей синего и красного цветов, традиционных для клуба. Кроме того, лондонский художник и болельщик «Арсенала» Рубен Дангур придумал дизайн Oyster Card, карты, которой оплачивается проезд в общественном транспорте.

Презентация прошла в метро, где модели продемонстрировали коллекцию в масках футболистов лондонского клуба – Томаса Парти, Эмиля Смита-Роу, Маны Ивабути и других.

Lyle&Scott и «Спартак»

Футбольный клуб «Спартак» подписал контракт о сотрудничестве с шотландским брендом деловой одежды Lyle&Scott, который рассчитан до мая 2022 года. Новый партнёр клуба предоставит футболистам и тренерскому составу несколько комплектов деловой одежды из основной коллекции, а также финансово поддержит Фонд «Спартак – детям», который уже несколько лет помогает детям с ограниченными возможностями.

Партнёрство направлено и на болельщиков, которые смогут приобрести совместную коллекцию клуба и бренда к столетию «Спартака».

Футбол на протяжении всей истории был частью ДНК бренда. Марка видит в футболе способ единения людей, развития их физических возможностей и самореализации, а также возможность стать проводником изменений в моде и культуре.