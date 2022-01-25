Зачем лыжникам и сноубордистам нужен тренажёрный зал?

Какие спортивные качества райдеры могут развить в фитнес-клубе? Зачем кроме склона нужна дополнительная физическая нагрузка?



Отвечают профессиональный сноубордист и мастер спорта по горным лыжам.

В наше время довольно сильно распространено мнение: «Чтобы быть профессионалом — нужно заниматься одним делом и не распыляться на множество других». Это правда, но лишь отчасти. Например, в таких видах спорта, как сноубординг и горные лыжи, одного катания в определённый момент станет недостаточно. Поэтому многие спортсмены стараются выделять время на тренировки вне склона или изучают новую физическую активность. Это нужно, чтобы в большем объёме овладеть навыками катания и вывести себя на новый уровень.

Как бы сильно вы ни любили горы, сам процесс катания и свою красивенькую досочку или лыжи, однажды ваш прогресс в катании остановится. Мы решили подсказать несколько вариантов, как можно разнообразить тренировки на склоне, а главное, как укрепить тело, чтобы оно было готово к непредвиденным нагрузкам.

Зачем тренироваться вне склона?

Евгений «Жун» Иванов профессиональный сноубордист Наше тело должно быть готово к нагрузкам. Невозможно добиться хорошего результата одним лишь катанием. Любой профессионал, вне зависимости от вида спорта, проводит много времени занимаясь в зале, работая над определённой группой мышц.

Фото: Никита Клюквин

Андрей Ушаков мастер спорта по горным лыжам и инструктор школы Riders School Помимо тренировок на снегу, нужно обязательно развивать вашу общую физическую подготовку. В первую очередь для того, чтоб быть готовым к нагрузкам на склоне. Если спортсмен устаёт в середине заезда и не может доехать до конца трассы так же интенсивно, как в начале спуска, то эффективность тренировок на снегу снижается. Например, в межсезонье следует полностью сосредоточиться на тренировках по общей физической подготовке. В течение зимнего сезона следует также добавлять силовые и функциональные тренировки для поддержания качественной физической формы спортсмена.

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Какую пользу райдеру принесут обычные тренировки?

Жун: Тренируясь в зале, мы повышаем выносливость. Соответственно, легче справляемся с нагрузками, можем кататься, не переутомляя организм, и минимизируем возможность получения травм.

Андрей: Следует прокачиваваться по всем направлениям. Пользу будут приносить любые тренировки. Главное — их правильно распланировать и не забывать про восстановление между ними. Наиболее полезным будет развитие силовой выносливости. Один из вариантов её тренировки: спортсмен проходит трассу в течение 60-90 секунд и при этом работает на пределе своих возможностей. Также можно делать и в спортзале. Попробуйте сымитировать условия на склоне и построить свою тренировку на основе этой имитации. Тут можно проявить фантазию. Например, возьмите штангу весом 50% от вашего собственного и приседайте с небольшой амплитудой в быстром темпе. Делать это нужно на протяжении 60-90 секунд.

Фото: istockphoto.com

На что нужно делать акцент?

Жун: Сильные ноги в наших видах спорта являются залогом успеха. Есть множество упражнений из мира футбола или баскетбола, которые сноубордисты позаимствовали и которые отлично подходят для ежедневных занятий. Вообще не бойтесь экспериментировать, вы всегда можете взять что-нибудь полезное даже из тех видов спорта, которые, на первый взгляд, ничем не связаны со сноубордом или горными лыжами.

Андрей: Акцент нужно делать на то качество, которое у спортсмена «хромает». Если силовые показатели в порядке, но вы не можете их поддерживать на протяжении длительного времени, значит, вам предстоит сосредоточиться на развитии выносливости.

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Чем можно разнообразить тренировки?

Жун: Растяжка. Этот пункт я бы вообще сделал не дополняющим, а основным. Йога — это современный чит-код, благодаря которому тело всегда будет в отличном тонусе и вы сможете дольше оставаться «в обойме», наслаждаясь любимым спортом.

Андрей: Разнообразить тренировки будет полезно упражнениями на координацию, баланс. Можно добавлять акробатику.