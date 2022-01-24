Почему не стоит считать калории? Рассказала нутрициолог

Обязательно ли считать калории, чтобы похудеть?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Большинству внушали, что похудение — это «вопрос математики». Сократите количество калорий — и в скором времени вы похудеете. Но эта стратегия 10-летней давности на самом деле ошибочна. Правда в том, что даже тщательные расчёты калорий не всегда дают одинаковые результаты. То, как ваше тело сжигает энергию, зависит от ряда факторов: типа пищи, которую вы едите, вашего метаболизма и даже типа организмов, живущих в вашем кишечнике. Вы можете съесть точно такое же количество калорий, как и кто-то другой, но при этом иметь совершенно разные результаты, когда дело касается веса.

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Энергия, которую мы получаем из еды — это калории. Мы обязательно должны утилизировать эту энергию, то есть тратить калории, чтобы соблюдать баланс между их поступлением и расходованием. Если баланс нарушен, это приведёт к набору лишнего веса.

Почему бессмысленно считать калории?

Точное количество калорий определить невозможно

Несмотря на то что на этикетках продукции часто указана общая энергетическая ценность, это не всегда достоверная информация. На самом деле, калории измеряются с помощью специального прибора — калориметра. Он замеряет количество тепла, которое выделяет тот или иной продукт. Это непростой процесс, который практически невозможно провести дома.

Также обратите внимание на разницу в жирах в одном и том же продукте. Если в масле жиры составят 9 ккал, то в морепродуктах — 4 ккал. И это не единственный пример.

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Калорийность продуктов меняется при приготовлении

Во время варки, жарки или тушения калорийность блюда будет меняться. Факторов, в целом влияющих на этот показатель, достаточно много. В том числе условия выращивания и даже страна, где он растёт. По сути, продукт может менять свою калорийность «на ходу», и угнаться за точной цифрой невозможно.

Постоянный подсчёт может раздражать

Вам всё время приходится быть начеку, чтобы случайно не съесть лишнего. Это может выбивать из колеи и держит в напряжении. А такое никому не идёт на пользу.

Одинаковые по калорийности продукты — разные по качеству

Например, вы решили уложиться в 1500 калорий, но туда могут войти: сладкая газировка, сладкий торт, фрукты и рыба. При этом в 2500 калорий можно включить авокадо, лосось, пасту из цельнозерновой муки. И второй вариант будет куда полезнее.

Фото: istockphoto.com

Вместо подсчёта калорий есть гораздо более эффективные способы контроля похудения. В первую очередь нужно исключить из рациона фастфуд, продукты с вредными химическими добавками и отдать предпочтение натуральным продуктам без консервантов. Во время готовки старайтесь чаще тушить, запекать или готовить на пару. Это не так вредно, как жарить на сковороде или во фритюре.

Также стоит контролировать время приёма пищи, следить за своей активностью, больше времени уделять физическим упражнениям, а также хорошо отдыхать и полноценно спать.

Что такое LCHF и как перейти на такую систему питания?

Одна из альтернатив подсчёту калорий — принцип питания LCHF (Low Carb High Fat), низкоуглеводная диета с большим количеством жиров. В основе этой системы лежит правило: есть как можно больше еды с полезными жирами, белками, пищевыми волокнами, но как можно меньше крахмала и сахара.

Фото: istockphoto.com

Ещё в начале 2000-х годов в Швеции диетологи признали, что жиры не опаснее углеводов, а обезжиренные продукты полезны. Тогда придумали новый «стиль питания» — LCHF. Шведские учёные стали активнее говорить о том, что натуральные жиры не так вредны, как кажется, при этом сахар гораздо более опасен, чем это считалось ранее.

Система питания LCHF разрешает есть без ограничения такие продукты, как мясо, рыба, яйца, овощи и грибы, молочные продукты, орехи и ягоды. Из рациона стоит исключить сладкие и энергетические напитки, сухие завтраки и мюсли, любые подсластители, хлеб, макароны, рис и чипсы. Также рекомендуется пить как можно больше воды и натурального чая.

В итоге вывод один: не нужно зацикливаться на постоянном подсчёте калорий — есть куда более действенные способы следить за фигурой.