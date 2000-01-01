9 цитат великих спортсменов об упорной работе и дисциплине
Их путь доказывает, что талант — это лишь малая часть успеха.
Майк Тайсон
«Без дисциплины не имеет значения, насколько ты хорош. Без дисциплины ты ничто».
Конор Макгрегор
«Сомнение устраняется только действием. Если ты не работаешь, то тут возникает сомнение».
Мария Шарапова
«Игрок, который продолжает тренироваться после того, как все остальные закончили, который доигрывает третий сет при порывах ветра и проливным дождем, обязательно победит».
Коби Брайант
«Момент, когда ты сдаешься, это момент, когда ты позволяешь кому-то другому побеждать».
Дэвид Бекхэм
«Я всегда считал, что если ты хочешь добиться чего-то особенного в жизни, тебе нужно работать, работать, а потом еще работать».
Майкл Фелпс
«Если вы хотите быть лучшим, вы должны делать то, что другие люди не хотят делать».
Роджер Федерер
«Нет ничего лучше упорной работы. Только работа, а не талант может принести вам успех сегодня».
Усейн Болт
Многие думают, что мой талант исключительно от природы, но спешу заверить вас, что мне пришлось долго и упорно работать, для того чтобы стать тем Усэйном Болтом, которого все знают.
Тайгер Вудс
«Нет смысла идти на турнир, если ты не веришь, что сможешь его выиграть».
9 цитат великих спортсменов об упорной работе и дисциплине
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