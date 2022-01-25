Чем коварны зимние пробежки? Техника безопасности, которая поможет сохранить здоровье

По статистике, с неприятностями во время бега сталкивается каждый второй спортсмен.

Как бегать зимой, чтобы избежать проблем со здоровьем?



Отвечают опытные бегуны.

Морозоустойчивые спортсмены знают, что тренировки в холодную погоду сопряжены с опасностями. Например, можно поскользнуться (как это часто бывает) и в лучшем случае отделаться синяком. В худшем – повредить связки или получить сотрясение. Это совсем не повод откладывать занятия до плюсовой температуры, но нужно быть осторожными. Поговорим об особенностях бега зимой и технике безопасности.

Из-за чего можно получить травму при беге зимой?

По статистике, травму на пробежке получает каждый второй спортсмен. Вот из-за чего это может произойти в холодное время.

Неправильно подобранная экипировка

Владимир Кузьмин PRO-эксперт Спортмастер PRO, марафонец Неподходящая обувь может привести к различным травмам. Можно поскользнуться и получить повреждения рук или ног. А также удариться головой и заработать сотрясение. Есть два способа предотвратить эти риски – либо более аккуратно двигаться, снижая темп, либо приобретать специальную обувь. Под гололёд есть специальные кроссовки с вольфрамовыми шипами, которые обеспечивают более надёжное сцепление.

Совет от эксперта: все скоростные тренировки лучше всего проводить в помещении. Например, в манеже, спортзале или на беговой дорожке. Если такой возможности нет, тогда без вариантов – кроссовки с шипами.

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Обморожение или перегревание

Оба фактора создают риск подцепить ОРВИ. Если на улице сильный ветер, мокрый снег, дождь, холодная погода – кроссовки могут продуваться или промокнуть, а переохлаждение ног может спровоцировать простуду. Поэтому здесь нужно с умом подходить к подбору экипировки. Одежда должна быть из синтетических материалов, максимально влагоотводящая.

Отсутствие подготовки

Многие пренебрегают этим правилом, а зря. Без подготовки можно получить травму коленного сустава или растянуть сухожилия и связки, на восстановление которых потом уйдёт немало времени. Перед выходом на пробежку нужна качественная разминка – выполните скручивающие упражнения, чтобы разогреть суставы. Поработайте над координацией и балансом, чтобы лучше держать равновесие при нештатных ситуациях – это очень важно.

Фото: istockphoto.com

Как избежать проблем со здоровьем?

Экипировка должна быть соответствующей погоде. Используйте теорию слоёв, где базовым слоем идёт термобельё, а сверху – непромокаемая и непродуваемая куртка из специального материала, который не сковывает движения.

Избегайте использования натуральных материалов в одежде, которые плохо отводят влагу.

Надевайте высокие носки, которые полностью закрывают щиколотки, чтобы не было открытых участков тела – это поможет сохранить тепло.

Начинайте пробежку из подъезда и заканчивайте также в тёплом холле. Если температура опустилась ниже -10 – не стойте на улице, не снимайте сотню селфи – сделайте одно фото и бегите в подъезд.

Разминку и заминку также лучше делать в помещении. Это поможет не заболеть.

Виктор Саветников кандидат в мастера спорта, трейлраннер, PRO-эксперт Спортмастер PRO Не бойтесь тренировок зимой – это очень полезно, организм укрепляется, когда вы дышите свежим и холодным воздухом. В это время года закладывается база для всех летних соревнований. Рыхлый снег даёт дополнительную нагрузку.

Бег по снегу отлично прокачивает мышцы ног – летом это даст хороший прирост в результатах.