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Как бегать зимой — рекомендации тренера по проблемам зимних пробежек на улице

Чем коварны зимние пробежки? Техника безопасности, которая поможет сохранить здоровье
Владимир Кузьмин Алия Нургалеева
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Чем опасен бег зимой?
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По статистике, с неприятностями во время бега сталкивается каждый второй спортсмен.
Как бегать зимой, чтобы избежать проблем со здоровьем?

Отвечают опытные бегуны.

Морозоустойчивые спортсмены знают, что тренировки в холодную погоду сопряжены с опасностями. Например, можно поскользнуться (как это часто бывает) и в лучшем случае отделаться синяком. В худшем – повредить связки или получить сотрясение. Это совсем не повод откладывать занятия до плюсовой температуры, но нужно быть осторожными. Поговорим об особенностях бега зимой и технике безопасности.

Как правильно тренироваться на холоде, чтобы не заболеть Как правильно тренироваться на холоде, чтобы не заболеть
Как правильно бегать зимой, чтобы похудеть? Низкие температуры могут пойти на пользу Как правильно бегать зимой, чтобы похудеть? Низкие температуры могут пойти на пользу

Из-за чего можно получить травму при беге зимой?

По статистике, травму на пробежке получает каждый второй спортсмен. Вот из-за чего это может произойти в холодное время.

Неправильно подобранная экипировка

<a href="https://www.instagram.com/vladimir_sm_pro/">Владимир Кузьмин</a>
Владимир Кузьмин
PRO-эксперт Спортмастер PRO, марафонец

Неподходящая обувь может привести к различным травмам. Можно поскользнуться и получить повреждения рук или ног. А также удариться головой и заработать сотрясение. Есть два способа предотвратить эти риски – либо более аккуратно двигаться, снижая темп, либо приобретать специальную обувь. Под гололёд есть специальные кроссовки с вольфрамовыми шипами, которые обеспечивают более надёжное сцепление.

Совет от эксперта: все скоростные тренировки лучше всего проводить в помещении. Например, в манеже, спортзале или на беговой дорожке. Если такой возможности нет, тогда без вариантов – кроссовки с шипами.

Фото: istockphoto.com

Обморожение или перегревание

Оба фактора создают риск подцепить ОРВИ. Если на улице сильный ветер, мокрый снег, дождь, холодная погода – кроссовки могут продуваться или промокнуть, а переохлаждение ног может спровоцировать простуду. Поэтому здесь нужно с умом подходить к подбору экипировки. Одежда должна быть из синтетических материалов, максимально влагоотводящая.

Отсутствие подготовки

Многие пренебрегают этим правилом, а зря. Без подготовки можно получить травму коленного сустава или растянуть сухожилия и связки, на восстановление которых потом уйдёт немало времени. Перед выходом на пробежку нужна качественная разминка – выполните скручивающие упражнения, чтобы разогреть суставы. Поработайте над координацией и балансом, чтобы лучше держать равновесие при нештатных ситуациях – это очень важно.

Фото: istockphoto.com

Как избежать проблем со здоровьем?

  • Экипировка должна быть соответствующей погоде. Используйте теорию слоёв, где базовым слоем идёт термобельё, а сверху – непромокаемая и непродуваемая куртка из специального материала, который не сковывает движения.
  • Избегайте использования натуральных материалов в одежде, которые плохо отводят влагу.
  • Надевайте высокие носки, которые полностью закрывают щиколотки, чтобы не было открытых участков тела – это поможет сохранить тепло.
  • Начинайте пробежку из подъезда и заканчивайте также в тёплом холле. Если температура опустилась ниже -10 – не стойте на улице, не снимайте сотню селфи – сделайте одно фото и бегите в подъезд.
  • Разминку и заминку также лучше делать в помещении. Это поможет не заболеть.
<a href="https://www.championat.com/authors/4923/1.html">Виктор Саветников</a>
Виктор Саветников
кандидат в мастера спорта, трейлраннер, PRO-эксперт Спортмастер PRO

Не бойтесь тренировок зимой – это очень полезно, организм укрепляется, когда вы дышите свежим и холодным воздухом. В это время года закладывается база для всех летних соревнований. Рыхлый снег даёт дополнительную нагрузку.

Бег по снегу отлично прокачивает мышцы ног – летом это даст хороший прирост в результатах.

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