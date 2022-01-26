Могут ли Nike и adidas выпустить совместные кроссовки?

С чем могут ассоциироваться кроссовки, на которых будут одновременно изображены три полоски и фирменная галочка Nike? Скорее всего, с творчеством какого-нибудь умельца-кастомайзера или же издержками неофициального китайского производства – так называемой палью.

Казалось бы, конкурирующие бренды не могут объединяться, и среди любителей кроссовок считается неприличным даже надевать носки фирмы, которая будет враждебна к бренду надетых кроссовок (например, кроссовки adidas и носки Nike). Однако всё уже не так просто и однозначно: возможно, в скором времени мир действительно ждут такие гибридные кроссовки. Как так вышло? Рассказывает Дина Тороева.

Дина Тороева автор и создатель блога об уличной культуре First Soupe Знает всё о модном треугольнике между Канье Уэстом, adidas и Nike.

Но что в этом такого удивительного? Кто-то может вспомнить о давно существующей коллаборации adidas и Reebok на основе модели Instapump.

Фото: reebok.com

Однако это не вполне «чистый» эксперимент: компания adidas на тот момент ещё владела Reebok (в 2021 году adidas продала дочернюю компанию американской организации Authentic Brands Group (ABG) за более чем $ 2 млрд. — Прим. «Чемпионата»).

Из той же оперы прославленные коллаборации из мира высокой моды – совместная коллекция Gucci и Balenciaga. Оба модных дома принадлежат одному и тому же концерну Kering, а значит, в этой коллаборации нет никакого конфликта интересов, нет конкуренции.

А вот на битву титанов за место под солнцем смотреть куда интереснее, и здесь самый яркий пример – конкуренция Nike и adidas.

Очередной повод говорить о кроссовках Nike x adidas дал 44-летний рэпер и скандальный инфлюенсер Канье Уэст. Создаёт подобную шумиху вокруг себя он далеко не впервые, но на этот раз буквально привёл своих поклонников в бешенство, когда опубликовал фотографию культового логотипа Jordan Jumpman в своём аккаунте (а именной бренд Air Jordan разработан Nike), намекая, что он открыт для сотрудничества.

Канье Уэст также добавил скриншот комментария, который оставил Маркус Джордан, сын баскетболиста Майкла Джордана, где говорится, что он поддерживает эту инициативу.

Что предшествовало этим новым и на первый взгляд комичным идеям? Вышло так, что Уэст не просто сумасбродный рэпер-миллиардер, а вполне себе новатор и большая величина в сникер-культуре. И до того, как в 2013 году он подписал контракт с adidas на $ 10 млн, у него был серьёзный конфликт с Nike.

Ведь Уэст был первым человеком, не связанным со спортом, которого Nike взяли в свой бренд, чтобы делать коллаборации и фирменные кроссовки.

Air Yeezy 1 Фото: Nike.com

Уэст выпустил вместе с Nike свои кроссовки Air Yeezy 1 и Air Yeezy 2 Red October в 2009 и 2014 годах, но довольно быстро ушёл от сотрудничества, потому что Nike отказывались выплачивать ему соответствующие гонорары, потому что он… не спортсмен.

Air Yeezy 2 Red October Фото: Nike.com

«Nike сказали мне: «Мы не можем платить тебе гонорары, потому что ты не профессиональный спортсмен». Я сказал им: «Я спортсмен на сцене».

Тогда в 2013 году Nike довольно легко отпустили Уэста. Они вряд ли догадывались, что через пять лет главным двигателем их продаж (и уж тем более коллабораций!) тоже будет рэпер – Трэвис Скотт. Впрочем, Канье Уэст недолго находился в одиночестве: его «пригрел» adidas, где всем было безразлично, чем занимается будущий создатель кроссовок Yeezy Boost – рэпом или баскетболом.

В 2016 году Уэст выпустил песню Facts, в которой хвастался ошеломительным успехом партнёрства своей линейки Yeezy с брендом adidas. Вот, например, строчка из трека: «Yeezy, Yeezy, Yeezy, я чувствую себя таким успешным, я говорил много ***, но я просто делал цифры».

Уэст включил в текст трека и претензии к бывшим коллегам: «Nike, Nike относятся к сотрудникам как к рабам». В чём-то он точно был прав: линия Yeezy сделала его создателя миллиардером в 2018 году, и, как сообщается, Уэст получил 5% с продаж коллекции. С тех пор он подписал 10-летнее партнёрское соглашение с массмаркетом Gap и, совсем недавно, с модным домом Balenciaga.

Однако, несмотря на свои почти 10-летние разногласия с Nike, Канье Уэст не раз намекал, что он, возможно, готов мириться. В последние годы он надевал вещи этого бренда несколько раз, чем раззадоривал своих подписчиков.

В 2020 году он выразил восхищение моделью Nike ISPA Road Warrior и пожелал приобрести себе такую же. В том же году Уэст перешёл к ультиматумам: написал в «Твиттере», что будет носить кроссовки Jordan только до тех пор, пока adidas не включит его в свой список директоров, но только спустя год он с гордостью вышел в паре Vandal Highs.

И, к слову уже о дважды упомянутом модном доме Balenciaga, он надел носки Nike с кроссовками adidas Yeezy Foam Runner на их шоу – Balenciaga Fall 2021 Couture – первом показе Haute couture модного дома за полвека.

Этой, казалось бы, малозаметной детали сникерхеды уделили гораздо больше внимания, чем тому, что Уэст пришёл на показ в зимнем пуховике в разгар летнего сезона.

А что же сейчас, когда рэпер в очередной раз подстёгивает крупные бренды к почти невозможным сотрудничествам? Скажем так – возможно всё, и действительно через какое-то время можно будет увидеть модников в кроссовках с двумя конкурирующими логотипами, и всё это из-за Канье Уэста.

Фото: unsplash.com/@josenothose

«Канье – гений!» – по этой фразе не всегда понятно, с иронией она произносится или нет, чему есть свои причины. Он – скандальный человек, иногда называющий себя Иисусом, поддерживающий Дональда Трампа и посылающий странные сигналы в «Твиттере». Тем не менее именно Канье Уэст положил начало тому, что в XXI веке кроссовки ассоциируются с рэперами, а не со спортсменами. И бренд Nike, кажется, уже навсегда потерявший рэпера Трэвиса Скотта в качестве амбассадора из-за трагедии в Хьюстоне, теперь не может с этим поспорить.