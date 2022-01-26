Нутрициолог назвала 5 продуктов для улучшения работы сердца

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Какие продукты полезны для сердца?

Здоровье сердца зависит от того, что мы едим и как мы двигаемся. Если вы внимательнее отнесётесь к рациону и сделаете акцент на полезные продукты, шансы иметь здоровое сердце на долгие годы увеличивается, а риск возникновения инсульта или инфаркта снижается. Также в жизни всегда присутствует риск развития тромбозов. Дело в том, что стресс, который мы испытываем регулярно, способствует выбросу в кровь гормонов, провоцирующих рост уровня сахара в крови и появлению «плохого» холестерина.

Чтобы сохранить сердце здоровым, в первую очередь постарайтесь отказаться от вредных привычек. Понятно, что мы часто об этом думаем, но пора уже взяться за дело, ведь ваше здоровье — это бесценный ресурс, за которым нужно следить. Откажитесь от курения, частого употребления алкоголя, в том числе пива, старайтесь пить не более двух чашек кофе в день. Больше двигайтесь, не забывайте про прогулки на свежем воздухе и физические упражнения.

Конечно, нельзя забывать и о питании. Вот пять продуктов, которые улучшат работу сердца и укрепят его.

Авокадо

Он богат калием, полинасыщенными и мононасыщенными жирами, питающими сердце и способствующими его правильной работе. Употребляйте всего один авокадо в день, и вы внесёте неоценимый вклад в ваше здоровье.

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Орехи

Считается, что для сердца наиболее полезны грецкие орехи, миндаль, фисташки и арахис. Ещё один их ценный компонент — витамин Е и жиры Омега-3. Они благотворно влияют на сосуды, снижают уровень «плохого» холестерина, укрепляют иммунитет и положительно сказываются на работе мозга.

Гранат

Полифенолы в гранате не только укрепляют сердечно-сосудистую систему, но и оказывают антиоксидантное воздействие на весь организм. Считается, что, если в течение месяца ежедневно пить гранатовый сок, состояние сердца улучшится, сосуды станут более эластичными, а также снизится риск возникновения некоторых заболеваний.

Фото: unsplash.com/@zrngnawroz

Курага

Этот сухофрукт благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, избавляет организм от стресса и повышает гемоглобин. Некоторые специалисты считают курагу незаменимой для сердца. Она также содержит большое количество железа, магния и калия. Для укрепления сердца в день рекомендуется употреблять 100 г кураги.

Маслины и оливки

Здоровые сосуды в первую очередь эластичные, за что и отвечают маслины и оливки благодаря полезным жирам в их составе. Также они содержат минералы, защищающие сердце от перегрузок, повышают уровень гемоглобина в крови и оказывают антиоксидантное воздействие.

Фото: unsplash.com/@universaleye

Есть несложная формула питания, используя которую вы оздоровите своё сердце: Ж (жиры) + Б (белки) + К (клетчатка). Например, на ужин вы можете приготовить блюдо из трёх «компонентов»: запечённая рыба (жиры) с тушёной фасолью (белки), зеленью и овощами (клетчатка).