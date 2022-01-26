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Что такое метаболически здоровое ожирение — как выглядит и чем характеризуется

Что такое «здоровое ожирение»? Врачи до сих пор не пришли к единому мнению
Алия Нургалеева Ирина Терещенко
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Что такое «здоровое ожирение»?
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Лишний вес не всегда говорит о проблемах со здоровьем, считают некоторые специалисты.
Может ли ожирение быть «здоровым»? Когда лишний вес становится серьёзной проблемой?

Разбираемся вместе с врачом.

Тот факт, что ожирение и сердечно-сосудистые заболевания зачастую идут рука об руку, давно стал почти аксиомой. Но, оказывается, так бывает не всегда. В некоторых случаях избыточный вес не вредит здоровью. Этот феномен называется метаболически здоровым ожирением — об этом и поговорим.

Ирина Терещенко
Ирина Терещенко
к. м. н., врач клинической лабораторной диагностики СИТИЛАБ

Понятие «здоровое ожирение» носит лишь научный характер и никак не определяет нормальность этого состояния.

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Что известно о здоровом ожирении?

Ожирение проводит к ряду проблем со здоровьем. В большинстве случаев избыточная масса тела вызывает нарушение обмена веществ, высокое давление, повышенный уровень сахара и холестерина в крови. Это, в свою очередь, увеличивает риск развития диабета II типа, а вместе с тем и сердечного приступа. Цифры это подтверждают: 44% всех случаев сердечно-сосудистых заболеваний связаны именно с ожирением. Но по какой-то причине у некоторых людей с лишним весом этих последствий не наблюдается. Такие случаи относят к «здоровому» ожирению и определяют по следующим критериям:

  • нижнее и верхнее артериальное давление в пределах 85-130 мм рт. ст.;
  • нормальный уровень холестерина и сахара в крови;

Фото: istockphoto.com

  • хорошая физическая подготовка;
  • наличие «крупных форм» особенно в области живота — соотношение охвата талии к охвату бёдер для женщин — не более 0,95, а для мужчин — не более 1,30;
  • размер талии не более 102 см для мужчин и 88 см — для женщин;
  • отсутствие сахарного диабета II типа.

Что отличает здоровое ожирение от обычного?

Ожирение — фактор риска инсультов и инфарктов. Однако, как мы уже сказали, есть группа людей, у которых, несмотря на повышенную массу тела, не возникает предпосылок для повышенного давления, атеросклероза или сахарного диабета.

Фото: istockphoto.com

Ирина: Ожирение диагностируют, если индекс массы тела (ИМТ) выше 30. По поводу определения термина «метаболически здоровое ожирение» учёные спорят до сих пор. Специалисты пока не пришли к единому мнению касательно этого феномена, но предположительно он связан с высоким уровнем физической активности и генетическими факторами.

Такое состояние в любом случае сложно назвать безопасным, поскольку лишний вес, даже если не влияет на метаболизм, может угрожать другими проблемами со здоровьем. И нельзя с уверенностью утверждать, что, если ожирение условно «здоровое» сейчас, оно таким останется навсегда. Проблемы могут возникнуть позднее. По сути, это бомба замедленного действия.

Фото: istockphoto.com

Ирина: Пока споры по этому вопросу остаются открытыми, важно не терять бдительность. Особенно это касается людей с повышенным индексом массы тела. Для них первым пунктом в проверке своего здоровья должны быть тесты, диагностирующие сахарный диабет: глюкоза в крови, инсулин и т. п. Если эти тесты в норме, но индекс массы тела и соотношение охватов говорят о наличии ожирения, необходимо обратить внимание на здоровье и пройти ряд обследований, чтобы выявить возможные отклонения.

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Вывод? Понятие «здоровое ожирение» носит лишь научный характер и никак не определяет нормальность этого состояния.

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