Какие кроссовки выбирали звезды российского шоу-бизнеса на этой неделе?

Зима — не повод отказываться от кроссовок, тем более тем, кто ведёт светский образ жизни. На этой неделе звёзды выбирали спортивную обувь для отдыха на Мальдивах, прогулок по Парижу и Будапешту и путешествия в горы Армении.

Тимати

Тимур является одним из законодателей моды в российском шоу-бизнесе и большим поклонником стритвира. Каждый его выход в свет сопровождается ярким образом и отлично подобранной обувью.

Для январского отдыха в Колумбии артист выбрал резиновые adidas Yeezy Foam RNNR в белом цвете под названием «Ararat». Это одна из самых брендовых новинок, отлично подходящая для теплой погоды и отдыха.

Дима Билан

На Мальдивах Дмитрия сопровождала пара adidas Yeezy Boost 350 V2 в совсем недавно вышедшем цвете Triple White.

Эта модель отличается повышенной комфортностью и свободной посадкой. Именно поэтому её часто выбирают для отдыха.

Артур Бабич

Артур — представитель нового поколения, тот самый зумер, тот самый блогер-миллионник и большой поклонник Jordan. В аккаунте Артура можно увидеть десяток моделей бренда, но чаще всего он выбирает первые номерные.

На этой неделе свой образ Артур сделал ярче с помощью Nike Air Jordan 1 в оранжевом цвете.

Ольга Бузова

Несмотря на полностью гламурный образ, в обычной жизни Ольга чаще всего отдаёт предпочтение именно спортивной обуви.

Для перелёта из Москвы в Африку Ольга выбрала кроссовки бренда Gucci. Поменяв материк, звезда поменяла и бренд обуви — всё тот же люкс, только в исполнении Off-White.

Александр Рогов

Для прогулок по Европе стилист выбрал для себя пару Balenciaga в винтажном стиле. Белые кроссовки прекрасно разбавили чёрный образ и придали ему свежести.

Сумку Александр подобрал того же бренда, что и обувь.