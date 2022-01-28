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Упражнение Kangoo Jump: техника выполнения, какие мышцы работают, польза, видео

Ботинки для реабилитации спортсменов превратились в популярную жиросжигающую тренировку
Даниил Лобакин Алия Нургалеева
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Что такое Kangoo Jumps?
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Прыгая как кенгуру на Kangoo Jumps, в течение часа можно сжечь около 1000 калорий.
Чем полезны интенсивные тренировки Kangoo Jump?

Отвечает PRO-эксперт Спортмастер PRO.

Многие разработки, предназначенные только для узкого круга, рано или поздно выходят в массы. Например, специальные ботинки-прыгуны для реабилитации спортсменов после травм теперь может примерить каждый. Из этого даже сделали отдельное направление в фитнесе и назвали его Kangoo Jumps.

<a href="https://www.championat.com/authors/4669/1.html">Алия Нургалеева</a>
Алия Нургалеева
автор раздела Lifestyle

Делюсь своим опытом, как я месяц ходила на такие занятия и что из этого вышло.

Что такое Kangoo Jumps?

Это новое направление в фитнесе, которое, подобно жиросжигающим тренировкам, работает максимально эффективно. Термин Kangoo Jump в переводе с английского означает «прыжки кенгуру». Понятие полностью передаёт суть такой тренировки – во время занятия нужно прыгать, попутно выполняя различные танцевальные связки и силовые элементы. Конечно, не без помощи специальной обуви – в ход идут ботинки на пружинах. Занятия проходят в групповом формате под энергичные треки.

В чём польза?

<a href="https://www.championat.com/authors/5241/1.html">Даниил Лобакин</a>
Даниил Лобакин
PRO-эксперт и амбассадор Спортмастер PRO, кандидат в мастера спорта

Здесь вовлекаются не только крупные мышцы, но и мелкие мышцы-катализаторы. За счёт особой конструкции специальных ботинок также включается амортизация, которая снижает ударную нагрузку на суставы. Однако здесь могут быть и ограничения – возможна компрессионная нагрузка на позвоночный столб, поэтому людям с лишним весом я бы рекомендовал проконсультироваться с врачом – если мышечный корсет не подготовлен, он не будет поддерживать позвоночник в достаточной степени, что при высокой нагрузке может быть даже травмоопасно.

Во время тренировки Kangoo Jumps сжигается около 1000 ккал за час. Поэтому, если ваша цель сбросить лишние килограммы или подсушиться – это то, что надо. Особых ограничений здесь практически нет – занятие подходит почти каждому. Однако в случае патологий опорно-двигательного аппарата и других серьёзных заболеваний обязательно предупредите об этом тренера.

Фото: instagram.com/fotografiapatriciaporto/

Личный опыт

Я около месяца ходила на Kangoo Jumps и могу сказать точно: это мегакруто и весело. Но суперэффекта от тренировок я не увидела. Оно и понятно, поскольку занятие предполагает больше аэробную нагрузку. Мышцы болели, но не как от силовых упражнений – скажем так, ощущался лёгкий намёк на работу в некоторых частях тела: квадрицепсе, передней части поверхности бедра, икроножной мышце и ягодичной. Наверное, это отчасти связано с тем, что я постоянно переносила вес на носки – не знаю почему.

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Периодически на некоторых занятиях задачу усложняли и надевали нам утяжелители для рук. То странное чувство, когда ты вроде паришь над полом, но при этом ощущаешь себя Грутом из «Стражей Галактики» – руки будто тянут вниз и живут своей жизнью. Так что лишние килограммы однозначно «разлетались» как горячие пирожки – я прыгала в прямом смысле до седьмого пота. Поэтому обязательно берите с собой бутылку воды. Сухость во рту не покидает на протяжении всего занятия – то ли от интенсивности нагрузки, то ли от улыбки на лице. В общем, как дополнение к основной программе тренировок занятие вполне подходит. Советую к посещению.

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