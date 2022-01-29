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Юбилеи культовых пар кроссовок: Nike Air Force, Air Max, New Balance 990

2022-й — юбилейный год сразу для 5 пар культовых кроссовок. Ждём релизы новых дизайнов
Анастасия Васильева
Юбилейный год для культовых моделей кроссовок
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Начинаем с легендарных «форсов».

Известные спортивные бренды выпускают новые модели кроссовок практически каждый сезон, но не все пары становятся массово продаваемыми и продолжают быть в тренде на протяжении нескольких десятилетий.

В этом году отмечают юбилей сразу пять пар кроссовок. Они продолжают оставаться популярными, а дизайнеры брендов создают новые версии этих моделей, каждый раз дополняя и совершенствуя их. Подробнее об истории создания «легенд» рассказываем в этой статье.

Nike Air Force 1

Скорее всего, когда вас просят назвать одну пару от Nike, это будут именно «форсы». В 2021 году они стали самыми продаваемыми на рынке, причём уже второй год подряд. В 2022 году Nike Air Force 1 исполняется 40 лет. Они появились в 1982 году и спровоцировали техническую революцию в 80-е годы и культурную революцию в 90-е. В 2000-х Air Force 1 стали одним из модных трендов, поэтому заслуживают звания культовых.

Брюс Килгор, дизайнер этой модели кроссовок, получив от Инновационной лаборатории первые прототипы Air Force 1, приехал с ними на встречу с баскетбольными командами колледжей. Он предложил игрокам выйти в них на игру, чтобы потом собрать отзывы о новых кроссовках. Одним из обладателей первой пары стал Тинкер Хетфилд. Его очень впечатлила модель, которую привёз Килгор, поэтому он всерьёз заинтересовался дизайном обуви, а в 1981-м стал году штатным конструктором Nike.

Массово модель Nike Air Force 1 стала продаваться в 1982 году. В первой линейке Air Force 1 были высокими белого и серого цветов с отстёгивающимся фиксирующим ремнём и сеточной вставкой по бокам. Для рекламы Nike пригласил шестерых звёзд НБА – Майкла Купера, Бобби Джонса, Мозеса Мэлоуна, Келвина Натта, Майкла Томпсона и Джамала Уилкса.

На 25-ю годовщину марка представила множество стильных переизданий. Надеемся, что на 40 лет бренд порадует сникерхедов новыми вариантами культовой модели. Nike уже анонсировали несколько ярких дизайнов и коллабораций.

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Nike Air Max 97

Nike Air Max 97 – классическая модель беговых кроссовок, которую в 1997 году разработал Кристиан Трессер. В этом году модели исполняется 25 лет. Это первые в истории кроссовки с полноразмерной воздушной подушкой Air Max и футуристическим дизайном, который завоевал сердца любителей спортивной обуви практически сразу.

При создании дизайна Трессер вдохновлялся горными велосипедами, это его собственное спортивное увлечение. В тех велосипедах использовалось много хромированных деталей. Форма Air Max 97 была придумана по образу японских скоростных поездов Синкансэн, в честь них была придумана и оригинальная серебряная расцветка Silver Bullet.

Кроме этого, дизайнер задействовал систему скрытой шнуровки, новейшую амортизацию и светоотражающие элементы со всех сторон модели (которые, кстати, символизируют рябь на воде).

New Balance 990v3

Замысел первой модели 990 появился в 1978 году, когда мир вступил в эпоху массового потребления. В отличие от своих конкурентов, New Balance обосновался на рынке премиальных беговых кроссовок локального производства, а не стал переносить фабрики за границу для снижения затрат. Это решение помогло определить дальнейшую траекторию развития бренда.

На разработку модели 990 ушло четыре года, и к моменту их релиза в 1982 году силуэт получил все передовые технологии времени. В 1998-м бренд выпустил 990v2, а в 2012 году New Balance отмечал 30-летие со дня выпуска первых кроссовок 990.

В честь этого события бренд представил третью вариацию легендарной модели – 990v3. Эту версию создатели дополнили повышенной воздухопроницаемостью благодаря использованию большей сетки между панелями из премиальной кожи и перфорации на носке. Логотип в виде буквы «N» дизайнеры сделали ребристым, а в некоторых расцветках ещё и светоотражающим. Также они уменьшили вес обуви за счёт снижения толщины накладок и объёма резины в подошве.

В этом году модели исполняется 10 лет.

Adidas SL 72

Модель кроссовок adidas SL 72 была специально разработана для Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене. Это была первая в линейке Super Light (SL) лёгкая беговая обувь, которая носила логотип Trefoil, что сделало эту пару культовым силуэтом в истории. SL 72 была настолько успешной, что проложила путь для нескольких последующих переизданий в категории бега.

Массово покупать эту модель стали после выхода сериала Starsky&Hutch в 1975 году. Дэвид Старски, роль которого исполнил Бен Стиллер, был не только опытным детективом, но и законодателем моды, потому что он носил ярко-синие adidas Originals SL 72 с тремя легендарными белыми полосками и красной оборкой вдоль подошвы. А уже в этом году модель отмечает круглую дату – 50 лет.

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Reebok Freestyle

Модель Freestyle была впервые выпущена в 1982 году. В этом году Reebok отметит 40-летие культовых кроссовок.

Несмотря на то что они не ассоциируются с современной сникер-культурой, которая сложилась вокруг обуви Jordan Brand и YEEZY, кроссовки Freestyle зародили новое сникер-течение. В начале 80-х, когда в Америке начался бум фитнес-передач и занятий женской аэробикой, в Reebok увидели возможность и воспользовались ею.

Бренд разработал кроссовки для женщин, благодаря которым модель стала культовой и держится на плаву несколько десятилетий.

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